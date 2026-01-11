川普重振委國石油業 恐怕一廂情願

在成功逮捕委內瑞拉 總統馬杜洛數小時後，川普 總統雖然宣布：「美國在西半球的主導地位將永遠不再受到質疑」，但同時他也不諱言，美國是為了石油 而用兵委內瑞拉的。

川普政府出兵前已經擬定計畫，要讓美國掌控西半球大部分石油儲備，以實現兩大主要目標：一是將古巴與中國的油源供應，排除在西半球之外；二是把國際油價壓在每桶50美元下，從而穩定美國的能源價格，達到降低通貨膨脹的目的。

但話說回來，如果白宮方面認為馬杜洛下台後，委內瑞拉的石油明天就能投產，並在選舉前影響油價，那可能僅會是一廂情願。

川普總統9日在白宮與石油公司高層開會，力促他們投資委內瑞拉的原油設施與開採，卻遭遇審慎回應；埃克森美孚(ExxonMobil)執行長直言，若無徹底改革，實在「無法投資」委國，康菲石油(ConocoPhillips)執行長也提醒，恐必須先釐清融資方式與債務重整。康菲石油與埃克森美孚都是約20年前，因時任總統查維斯國有化政策，公司資產被沒收，而被迫退出委內瑞拉油氣產業，都曾有過慘痛的教訓。

美國控制委內瑞拉的石油業，似乎對華盛頓來說是一項經濟利多。委內瑞拉擁有全球最大的已探明石油儲量，控制這些豐富的資源應為美國帶來巨大的經濟利益。川普也在3日的演講中承諾，美國能源公司已準備好投資「數十億美元」重建委內瑞拉的石油基礎設施；但專家警告，這些投資可能需要數年甚至數十年才能獲得回報。

分析師預估，石油公司要重建基礎設施，以提高委國產量，每年將耗資100億美元，未來10年總投資將達到約1000億美元。高昂的重建成本源自於開採和提煉重質原油，重質原油約占委內瑞拉石油儲量的75%，其黏稠的質地以及高含量的金屬和硫，使其開採和提煉成本遠高於美國頁岩區產出的輕質原油。因此很難短時間內壓低國際油價，這對川普「大力鑽探、大力開採」(Drill, baby, drill)的願景是一個打擊，而且也無助於總統在期中選舉前爭取支持的努力。

尤有甚者，全球能源市場正面臨嚴重的石油供應過剩，美國基準原油價格7日已徘徊在每桶56美元左右，川普一直難以說服美國油氣生產商提高原油產量，許多公司將每桶50美元視為鑽探無利可圖的臨界點。

國際能源總署(IEA)估計每日供給超過需求300萬桶，市場預測至少在2026年底之前，持續抑制油價上漲並壓縮利潤空間。正因如此，各大石油公司過去幾年一直在大幅降低風險，縮減投資組合，並避免進行新的投資，尤其是在風險較高的地區。

不過至少美國可以經由控制委內瑞拉的原油，來對戰略敵國施壓，委內瑞拉與美國合作的首樁交易，就是將原來供應給中國的3000萬至5000萬桶，轉移給美國，委內瑞拉出口80%石油到中國，這將讓美國取得類似稀土般戰略資源籌碼。

委內瑞拉每天向古巴提供約3.5萬桶石油，占進口量的三分之一，如果委內瑞拉在美國的壓力下切斷石油供應，古巴沒有錢在國際市場上購買石油，只能寄望安哥拉、阿爾及利亞、巴西或哥倫比亞等友好國家能夠彌補缺口，否則古巴的能源基礎設施將在30天內崩潰。

對於一國經歷了數十年衰退和管理不善的石油國家來說，應該採用什麼樣的模式才能使其迅速復甦？過去美國曾出兵伊拉克和利比亞這兩個石油資源豐富國家，最終都導致政治崩潰和內亂，美國似乎得到了教訓，所以這次才沒有企圖做政權更迭，同時支持馬杜洛的副手接任，以維持原有的管理架構。

但即使如此，除非有證據讓企業可以安心發展，否則在商言商的業者不太可能冒險赴該國進行涉及數十億美元的長期投資，川普要重振委國石油業，恐怕是一廂情願了。