閃攻委內瑞拉 打開潘朵拉盒子

美國在新年伊始就對拉丁美洲的委內瑞拉 採取了閃電軍事行動，迅速拘捕現任總統馬杜洛 及其妻子，並在極短時間內向世界傳達「既成事實」的政治宣告。當外界以「交易型外交」解讀川普 第二任期的對外政策，往往強調他偏好談判、善用關稅與制裁逼對手回桌；但更精確的理解是，川普不排斥以軍事手段達成目標，在他的盤算裡，快速、集中、可控的軍事打擊，本來就是爭取利益與提高談判籌碼的工具：用速度創造既成事實，用震懾迫使對手調整預期。

就戰略訊號而言，此次美國的軍事行動表面上披著反毒、反跨境犯罪的司法正當性作為外衣，實質卻更證實了美國近期發布的「國家安全戰略中」預告的「門羅主義2.0」，也就是美國在西半球不僅要強勢維持主導權，更強化排他性，以時間點來看，美方的行動也間接回應近期北京發布的「中國對拉美及加勒比政策」，雖然不算是攤牌式警告，但確實表達了美中之間畫定版圖，建立界線的趨勢逐漸清晰。未來美中可以競合、可以交易，但核心利益區域必須相互尊重。

若論「得」，美國短期收益至少有三。其一，威懾與示範效果明確，突襲、拘捕、移送，簡單粗暴有效的行動，彰顯美國在自身勢力範圍內的情報整合、跨域投射與整合軍事戰力。其二，國內政治收益，反毒、犯罪與移民壓力皆為保守派選民關注議題，以國安敘事包裝軍事行動，容易形成支持。其三，在更深層的利益算計方面，委內瑞拉不只是政治問題國家，更是能源地緣政治節點，擁有全球最高的石油儲量，對其毒品與移民的不滿，僅是「好用的表面理由」，背後則牽動能源安全、供應鏈與區域影響力的重新布局。

但美國的「失」也同樣顯著。首先是對國際秩序的衝擊，川普政府的行動顯然挑戰了《聯合國憲章》第二條第四項，明白禁止以武力或武力威脅侵害他國領土完整與政治獨立的規範。即便馬杜洛政權備受爭議，未經安理會授權而以軍事手段拘捕主權國家現任領導人，將使美國難以迴避違反聯合國憲章指責。不過，若國際最終僅止於象徵性譴責，缺乏實質制衡，便形同默許「強權先做、世界只能接受」的妥協範例，大幅削弱規則的約束力。

其次是治理成本的不確定性。斬首可以快速，但秩序重建往往緩慢且昂貴。馬杜洛被移除後，副總統羅德里格斯已宣誓就任，是否會與美國合作、其支持者是否反撲、軍警與地方權力是否碎裂、社會動盪是否擴大、美國能否另行扶植代理人、建立具正當性的新政府仍待觀察。若後續失控，美國將陷入加碼介入或抽身離場的兩難，短期戰果可能轉為長期負擔。

然而，除了美國的得失之外，全球都不該忽視本次行動的外溢效應。對北京而言，美國此舉等於示範，可以在最短時間內製造既成事實，並同時產生軍事、心理與政治的複合效果。而國際社會的後續反應，將提供北京關鍵的行動參考：若世界可「接受」明顯牴觸國際秩序的行動，或反對聲量不足以迫使美國收手，北京對未來高敏感議題的風險評估就可能改寫。

在這樣的國際環境中，對兩岸關係的最大啟示，並不是戰爭明天就會來，而是國際規則的保護力正在變弱。台灣當然要持續經營國際支持，但也必須更務實地認知：再多友善的聲明，都不會自動轉化成實際介入；再多道義上的支持，也無法取代自身軍事、防護與社會韌性的準備。

美國這次攻打委內瑞拉，短期看來軍事上乾淨俐落、政治上掌握主導權，但長期而言卻像是打開了潘朵拉的盒子，使國際政治回歸叢林法則，也加速耗損美國衰退中的國際地位。對北京而言，這既是宣告美國在拉美的明確紅線，但也示範閃電斬首、既成事實、國際有限反應，竟然在21世紀還行得通。