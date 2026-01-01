不斷縮小的套索 正義使命-2025軍演

對解放軍 軍演，川普 說得沒錯：「他們已經在那個地區實施演習長達20年了」，如果從1995年台海危機算起，迄今更已經30年，可是隨著解放軍軍力的提升，每次軍演，距離台灣的海岸線，以及台海空中中線，愈來愈近，就像是個不斷縮小的套索，讓台灣愈來愈不能呼吸。

2025年12月30日的「正義使命-2025軍演」，畫設五個演習區域形成對台包圍之勢，其中，北面靠近基隆港，南面鄰近高雄港和左營軍港，最南邊逼近恆春半島南方，東面則在台東外海一側，多處緊貼台灣的領海基線。

演習針對台灣的部分，主要在心理震撼效果，海空限航的座標，刻意不顧國際規定，拖到前一天才宣布，造成近10萬人行程延誤，將震撼效果升到最大。另有14艘大陸海警船，在周邊海域故意貼著毗鄰線航行，時不時突破台灣的毗鄰界線騷擾，最近距離進到線內3海里，台灣海巡署調派14艘艦船艇以一對一方式，用廣播、無線電、LED燈、造浪跟操船技巧，持續併航監控驅離。

但是軍演不單單只是針對台灣，同時針對日本 與美國，新增的演練項目「外線立體懾阻」，就是在阻斷外軍支援。對日測試，主要由於日本首相高市早苗「台灣有事」的說法，日本防衛省前副大臣中山泰秀就指出，這不是單純軍事演習，是認知作戰一環，製造「日本一發言就會變得危險」的不安。

在軍演項目中「對陸機動目標打擊演練」，則是針對美國對台出售的M142高機動性多管火箭系統「海馬斯」(HIMARS)，第一批11套已交付，第二批18套提前至明年第四季度完成交付，近日在110億美元的軍售中，還增加了82套海馬斯、420枚陸軍戰術飛彈。

無論是「央視」透過官方微博發布的影片中顯示，解放軍官兵大喊「報告指揮員，收到海馬斯目擊信息。」，或是中國海警局發布「扼喉」宣傳海報，呈現中國海警出動艦艇編隊及直升機，對台灣周邊關鍵航路實施立體封控，對載有海馬斯火箭炮的長榮貨輪實施攔截，都說明中國的假想目標。

這次軍演只有一天，已經結束，可是其中的含意，卻值得進一步推敲：

首先，台灣方面對中國軍情動態掉以輕心，事先完全沒有預料到；台灣的國安官員事後受訪雖辯稱，「我方上周已注意到相關徵候」，但是卻無法解釋，在軍演前夕，賴清德總統還在接受媒體專訪，宣稱解放軍「實力不足」才未跨越紅線，表現出來的言行，讓外界強烈懷疑事先完全不知情。

而國家安全會議主管軍事國防事務的高官，竟在軍演前兩天結婚，軍演宣布時還在婚假期間，證明國家安全體系高層，對於即將到來的風暴，基本上是渾然不覺的。

其次，中國對美國軍售台灣，不是沒有底線的；尤其是海馬斯系統，從中國的角度來看，不是防禦性武器，而是攻擊性武器，因為依照烏克蘭戰爭的經驗，海馬斯系統必要時可以裝配長程彈體，可以用作中程飛彈，配合美軍在日本與菲律賓布署的中程飛彈，對中國沿海起到戰略制衡作用。更況且，中國擔心海馬斯系統將會把台美數位系統整合成一體。

第三，最讓台北寒心的是美國的反應；川普總統12月29日被問到時表示，他不擔心共軍在台灣附近舉行的實彈軍事演習，「我和習近平主席關係非常好。他沒有跟我提過這件事。我當然看到了 (共軍演習)，但我不相信他會這麼做 (入侵台灣)。」當被追問是否因演習感到擔憂時，川普回應稱，「完全不，沒有任何事能讓我擔憂。」

川普對中國的侵門踏戶行為，沒有譴責，對於台灣受到的威嚇，也沒有支持，就像是他對近日中日緊張默不作聲一樣，不禁令盟國擔心，他的心目中是不是只有2026年4月的中國訪問？