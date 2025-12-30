川普宣布造巨艦 期待與質疑並存

川普 總統宣布，將建造「川普級」(Trump-class)核動力戰艦，配備極音速導彈、電磁軌道砲和高能雷射武器，用人工智能控制，初期造兩艘，目標共建20至25艘，打造成「黃金艦隊」，威力比過去戰艦強大100倍。專家分析，二戰後「戰列艦」(Battleship)概念已淘汰，新造噸位介於3.5萬至4.5萬噸戰艦，雖可重啟美國造船業和軍工複合體產能，但天價造艦費錢從哪裡來？在無人機 艦或反艦導彈盛行時，巨艦恐成被攻擊目標，是否明智存在爭議。

美國已擁有11艘航母，不計入約50艘封存退役的戰艦，仍有280至300艘服役中戰艦，現役戰艦數量比中國的370艘少，但專家們認為，戰力和武器精進度比中國強。五角大廈 或智庫常鼓吹，中國軍力即將超越美國，美國現役軍艦老舊，新造或修復能力低落，和中國新造戰艦如下餃子般快速成長，成強烈對比。五角大廈提交國會報告說，2035年前中國將擁有九艘航母，海軍優勢將被中國超越，都有爭取預算而唱衰自己成分。

中國現有055型驅逐艦八艘已服役，噸位在1.1萬至1.3萬噸之間，已是巡洋艦級別，另八艘在測試或建造中，是二戰後航母和兩棲攻擊艦之外的水面最大戰艦；美軍現役74艘阿利伯克級驅逐艦，還有九艘提康德羅加級巡洋艦(即神盾艦，不計入已退役的18艘)，都是上世紀80年代產物，老舊過時，兩型艦介於8000多噸至9000多噸，分別可攜帶各型導彈96枚和122枚，戰力仍不足，亟需補強。

川普宣布新建「黃金艦隊」，和「金穹導彈防禦系統」(Golden Dome)都用黃金形容，充滿川普色彩。尼米茲級或福特級航母，是因海軍上將尼米茲，或以歷任總統命名的航母，川普尚無赫赫戰功或治國大功績，用川普來命名戰艦存有爭議，和他強迫「約翰甘迺迪藝術表演中心」改名「川普‧甘迺迪中心」如出一轍。

依目前披露訊息，川普似想復活二戰時裝置六門以上16吋巨砲的龐大戰列艦，新艦有超厚鋼板、兩具核動力引擎，128個通用垂直發射井、12個極音速導彈發射井，搭載研發中的核動力巡弋導彈，船上有數百枚導彈，龐大電力可供應射程300公里、速度7馬赫難以攔截的電磁軌道砲，可用以取代每枚數百萬美元的導彈，高能雷射砲構成對無人機艦防護網，一舉解決海軍戰艦生存能力或火力不足等弱點，一艘巨艦仿如一個艦隊，讓敵人膽寒，但也容易成敵方目標。

美國海軍戰力覆蓋全球，新建戰列艦的戰略和戰術作用是否重疊，如何與整個艦隊分工，能否克服反艦導彈飽和攻擊等，都是疑問，美國須慎防朱沃特級(Zumwalt class)匿蹤驅逐艦計畫失敗，從想建32艘，後只建三艘就喊停的教訓，避免政客好大喜功、外行指導內行。

有分析認為，川普重建海軍的目的在刺激美國造船業覺醒，改善美國商船製造只占全球0.1%，而中國商業造船占全球60%產能的偏失。造艦帶動鋼鐵、電子、武器和就業，喚醒美國失去的產能，新戰列艦也可成為美國國力新象徵，開到哪裡就有威懾或外交等效果，讓愛國者期待。

美國海軍研究協會指出，川普級戰列艦每艘造價可能高達150億元，比航母還昂貴。烏克蘭重創俄軍黑海艦隊帶來教訓，世界潮流偏向興建大量小型快速戰艦，攜飛彈或無人艦分散部署，讓敵方窮於應付，降低己方風險，川普卻反其道而行，所謂史詩級的雄圖呼應「讓美國再度偉大」，但令人咋舌的預算，錢從哪裡來，是否排擠其他項目，川普都未交代，這是美軍深入研究後的構想，或是川普在畫大餅，都待釐清。