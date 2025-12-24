中日關係緊繃 北京報復自傷國人

日本 首相高市早苗說「台灣有事，就是日本有事」，已過去40多天，中國再度要求日本撤回該言論，但日本外務大臣拒絕，中日關係續震盪。川普 總統未出面挺高市，只讓國務院重申美日堅強盟友關係；但美軍B-52轟炸機和日本F-35戰機組隊伴飛，回應解放軍轟-6在東海活動。中國從外交、經貿和旅遊等措施打壓日本，卻傷害自己更多。即使59.9%日本民眾認為高市言論傷害經濟，57%不認為她失言，68%民眾滿意她的表現。

高市早先曾要求與川普通話，尋求川普為她的言論背書，但川普似考量明年4月訪中國與習近平會面，未發言挺高市。國務卿魯比歐向來反共，19日在華府表態，強調中國是大國，「有信心與日本維持牢固的同盟關係，同時也與中國合作」，美方表現外交、軍事和經貿多手策略。日本未修改和平憲法，但走向正常國家、強化軍備，已成亞洲第二軍事強國，高市早苗接續安倍晉三策略，北京期待她很快被逼下台，希望可能落空。

中國反制日本，雖帶給日本一定程度經濟傷害，但傷害自己人更多。

一，風波初起時，北京對日本旅遊發安全警告，約50萬民眾取消赴日，逾2000航班取消，多數是中國籍十多家飛日本二、三線城市的廉價航空；而日本飛中國主要城市航班因轉機赴北美等因素，旅客未減，損失集中在中國籍航司，數億元現金流蒸發，「航班清零」混亂迄今。中共 為爭面子，無視中國航空業在疫情後力圖復甦的艱辛，航空業咬牙苦撐，上海、北京許多專營日本的旅行社，迎來大倒閉潮。

二，國際旅遊組織調查，日本是世界旅客最想造訪排名第一的國家。日本國家旅遊局統計，2019年有3188萬人次外客訪日本，中國遊客達959萬人次，占比最高，但2023年因核廢水排放，中國操作民族主義，2024年中國客減少為698萬人次，比2019年少261萬人次，中國人不來，美台韓遊客卻爆增，同年日本遊客總量卻暴漲到3687萬人次，觀光消費額突破8兆日圓，比中國客最多時的4.8兆日圓激增70% ，說明其他國家遊客人均消費力高，中國杯葛難成日本的致命傷害。

三，中國再次叫停剛恢復進口的日本水產。2023年核廢水排放爭議中，中國以日本水產有輻射，停止進口兩年餘，但日本政府統計，水產出口額反而增至1.5兆日圓，同比增長3.7%。這兩年間，日本把高檔海產轉移出口美國，同比增長430%；2024年上半年，日本對越南出口海鮮猛增830%，越南、墨西哥轉口貿易或代工(如剝殼等)再分銷歐美，有無輻射由政治因素決定，受重傷的是數萬家中國日料店和海鮮進出口商。

四，中共封殺日本藝人在上海演唱會，歌手大槻真希台上演唱，舞台與照明突然被中共官員強制拉閘斷電；另一歌手濱崎步演唱會前一晚遭取消，她對著全場1.4萬空座位演唱的畫面傳遍世界。經紀公司蒙受重大損失，許多中國人從各地趕到上海撲空，對所謂「不可抗力」經紀公司可能仍須付酬，藝人損失小，中方損失大，大國政治不確定性，傷害信譽，影響國際間對與中國合作的觀感。

對照日本佳能(Canon)近日關閉廣東廠，中國員工拿到數百萬至數十萬人民幣補償，保潔阿姨都收到20多萬元遣散費，員工列隊含淚送別日籍主管的場面，引發網上熱議。有人駡「惡意補償，包藏禍心」，更多人羨慕佩服日本企業負責、重道義精神。

中國戰狼外交經常警告鄰邦或台灣，所謂「最強警告」、「再次警告」、「最後通牒等」最後都無疾而終，種種扭曲的民族主義操作，讓外界看到色厲內荏本質，「中國最後的警告」被俄羅斯人視為諷刺詞，被維基百科收錄，這次報復日本也變成「傷人800，自損1000」，不知最終將如何收尾。