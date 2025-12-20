導演家庭悲劇 染毒社會說不出的痛

近日好萊塢著名導演雷納夫婦慘死於自己兒子刀下的悲劇，觸痛全美家庭心弦。雷納是全國家喻戶曉的知名演員、導演；早年演出電視情境喜劇，後執導幾部浪漫愛情喜劇電影，全球票房叫好叫座。這對夫婦死於自己深陷毒癮的成年兒子之手，反映的是美國社會許多家庭難以啟齒的困境。全美應藉此重新慎思毒品與酗酒，對社會、家庭與個人的傷害，以及緩解之道。

這件震憾全美的悲劇，更因川普 總統缺乏同理心的貼文，譏諷雷納夫婦，遭到全美不分黨派的圍剿。面對這種慘痛的殺父弒母家庭悲劇，大家原本期望領袖能協助療癒。川普卻再次以最粗俗方式加劇仇恨和分裂。

針對新型毒品芬太尼 給美國社區、尤其是對內陸鄉村地區的打擊，川普在第一任就著手取締芬太尼的供應鏈。第二任則由於芬太尼原料輸出，對中國等課以10%的關稅，如今更是直接擊沉來自委內瑞拉的運毒船；雖有不少人反對，卻也有不少民眾默默支持。自由派的雷納生前毫不留情批評川普總統，卻從未批評川普的反毒品政策，也沒對美軍擊沉毒品船事件發表意見。

芬太尼因價格低，已成為許多吸毒者的首選，依純度與交易社區不同，街上市價從每粒一毛錢到兩元美金不等。根據統計1999年至2005年間，與毒品相關的死亡人數超過二戰、韓戰與越戰期間陣亡的美軍將士人數的總和，死亡率最高族群是正值壯年的男性，年齡介於18歲至45歲。

弒殺雙親的尼克年僅32歲，毒癮近20年，青少年時期就曾18次接受戒毒治療，屢戒屢犯，經常暴力發作。他曾流落街頭成為遊民，給雷納夫婦帶來無盡痛苦，這也正是許多美國家庭曾經或正經歷的噩夢。約有5000萬美國人飽受毒品和酒精成癮的困擾，有些人需要多次戒癮治療，但也無法擔保永遠不再碰毒。此外，吸毒者經常是家庭與社會的不定時炸彈，常導致悲劇，讓社會持續付出極大成本。毒癮陰影籠罩著雷納和前總統拜登一家，但他們有足夠資源財力與醫界人脈，真正痛苦的是無權無勢、默默無聞的平民家庭。

紐約時報專欄作家紀思道撰文指出，他家鄉俄勒岡州鄉村的工廠和鋸木廠相繼倒閉，主要是冰毒氾濫，摧毀社區勞動力。當年曾和他一起搭小學校車的同學們，至今年有三分之一因毒品、酗酒或自殺而死亡，其中兩名同學流落街頭，最後喪命。幾個同學還犯下殘暴重罪，他說，「這是我們美國人從未正視過的全國性創傷。」

1980年代美國社會就幾乎因毒品汜濫而崩潰，也是共和黨 保守派雷根得以獲勝的原因之一。雷根主政時第一夫人南希發起「對毒品說不」的運動風行一時。在即將進入2026之際，還看到紀思道如此沉重控訴，委實令人心驚。

有說法指毒癮不是社會道德敗壞，更不是家庭失誤，而是疾病，是國家健康危機。自由派認為，吸毒成癮的戒療，由全民埋單納入聯邦健保。但從共和黨不願再補貼歐記健保可知，要為戒毒埋單，共和黨絕不會接受。雷納之子自15歲就開始進出毒癮勒戒治療，但卻始終沒有追究毒品來源，如果能斷絕來源，追蹤到底，可能就會有不同成效。

雷納夫婦悲劇的教訓是，再多的金錢和家長溺愛，很難改變染毒的家人。同時，毒品(芬太尼)不斷腐蝕美國社會，從個人到家庭，無分貴賤與階級，即使是帶給全世界歡笑的電影導演，也淪為悲劇主角。