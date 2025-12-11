面對和議 烏克蘭的兩難

俄烏和議，現在進入最後關頭，主要關鍵現在烏克蘭 總統澤倫斯基 與川普總統身上；美國在經過幾次嘗試之後，雖然已經看到和戰終局的盡頭，但川普的耐性也快要耗盡，對於澤倫斯基來說，未來和戰選擇只會愈來愈艱難，其實並不只是因為川普逼著他要與俄羅斯談，而是自己陷入了打也不是、談也不是的兩難困局。

感恩節前條件苛刻的「28點計畫」，經過歐美同情烏克蘭人士聯手後，已被修改為對烏克蘭較有利的19點，由川普總統的特使威科夫與總統女婿庫許納，帶到莫斯科，經過與普亭五小時的會談，現在球又回到烏克蘭這裡。

特使威科夫透露，現在安全保障架構雙方已經有共識了，還沒有談妥的還是老問題：烏東頓內次克州仍由烏軍掌控的部分領土，承認俄羅斯已控制的領土，暫時無法歸還烏克蘭是一回事，但要放棄手中的領土，是憲法所不允許的，這將動搖烏克蘭的國本。

還有新問題；目前俄羅斯的主權基金約有2000億歐元，帳戶被歐洲國家所凍結，並動用孳息資助烏克蘭，去年有54億歐元，可是現在要買軍火、戰後要重建，遠遠不夠，所以近日歐洲部分國家正醞釀，要動用本金，這形同沒收俄羅斯海外資產，俄羅斯當然會強烈反對，因為即使二次大戰期間，對納粹德國的資產都沒有沒收。

基輔面臨的兩難，肇因於戰場上的不利處境，俄軍近日在烏克蘭多條戰線取得進展快速，11月攻占505平方公里領土，高於10月的267平方公里；面對劣勢，基輔只有兩種選擇：現在談和，條件雖不好，但以後可能會更糟，尤其又沒有了美國的軍援。如果烏克蘭拒絕停戰，到了2026年，俄羅斯可能占領整個頓巴斯地區，甚至更多，最終烏克蘭仍要面臨條件更加惡劣的城下之盟。

川普正是持這個看法，認為糟糕的和議，也要比現在每天要死傷上千人，要來的強，言下之意是，反正烏克蘭也不可能會贏，這樣絞肉機般的耗損下去，是沒有意義的。

可是歐洲國家認為如果停戰協議不公正，就鼓勵烏克蘭繼續堅持下去，並不是因為他們認為戰爭可能有轉機，而是要讓俄羅斯即使獲勝，也是個慘勝的局面，狠狠地給莫斯科一個教訓，讓俄不敢侵犯其他歐洲國家，至於烏克蘭成了血肉模糊的人間煉獄，則是保衛歐洲所付出的「犧牲代價」。

歐洲國家的說法並沒有錯，倘若停戰協議不公正，往往會觸發下一場更大規模的戰爭，一戰後的凡爾賽和約，帶給德國屈辱，導致了二戰，俄烏雖簽下2014年的和議，俄羅斯不以此為滿足，不到十年，就爆發更大的烏克蘭戰爭。

澤倫斯基的統治正當性，還正被貪腐醜聞給逐漸侵蝕；11月上旬，烏克蘭國家反貪局宣布，烏能源部前後任部長，從國家核能發電公司承包商處收受將近1億美元，而澤倫斯基從政前製作公司的合夥人，與烏克蘭政壇的二號人物、總統府幕僚長葉爾馬克都捲入其中。

這不禁令人猜想，澤倫斯基本人是否為貪汙的首謀，甚至有陰謀論稱，美國在利用烏克蘭醜聞，逼澤倫斯基接受和議，因為反貪局背後有美國的支持，而FBI又在配合調查貪腐。

川普總統9日接受訪問時表示，烏克蘭以戰爭為由不選舉，但現在是舉行選舉的時候，烏克蘭人有權作出選擇。川普的長子小川普 ，稍早之前也批評，澤倫斯基之所以遲遲不肯停火，是因為他心裡清楚，一旦衝突結束，立即要改選總統，他絕無可能勝出。澤倫斯基則被迫回應稱，若美歐願協助確保選舉安全，烏克蘭可以在90天後舉行選舉。

澤倫斯基現在進退兩難，要繼續戰鬥，將冒著慘重的犧牲，如果委屈接受和議，不僅內部反彈，還要冒總統選舉後下台的風險，唯一可走的路，只剩下維持現狀，而這偏偏是各方都無法接受的選擇。