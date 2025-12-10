想超越美國 中國崛起已戛然而止？

北京清華大學和美國高盛等機構都曾預測，中國GDP可能在2035年前後趕上或超越美國，成世界第一大經濟體；中國許多愛國者認為，中國產業升級、創新和市場優勢，以及軍事、外交影響力，將重塑世界秩序，取代美國的領導地位。但隨著這兩年美中內在情勢變化，「中國崛起論」淡出，中國可能步日本後塵，陷入失落的10年或20年，印證前總統拜登所說的，中國永遠不可能超越美國。

中國超越美國的優勢似乎是顯而易見的：美國國債38兆美元，政治分裂對立、產業沒落、製造業被掏空，僅靠金融和服務業支撐經濟，美國造船業僅占全球不到1%，中國則占60%，美國缺乏重要產業鏈，疫情期間連口罩都靠外國生產，如今多數藥品、晶片、稀土和汽車零部件、日常消費品等都靠外國供應，正是習近平 篤信東升西降、中國將超越美國的原因。

從台灣叛逃大陸的經濟學家林毅夫2011年說，中國人口是美國4.5倍，人均收入2030年將達美國的50%，將使中國GDP是美國的兩倍；如論平價購買力，中國早已超越美國。但這類預測如今更像另一巨大泡沫，被各種現實戳破。

先看人口和經濟。中國人口紅利支撐中國製造和近30多年繁榮，目前是否還有14億人，屢遭質疑。人口老化嚴重，2024年逾60歲者逾3.1億，2030年將達4億，占總人口30%，步入高度老化社會。年輕人不婚不育，生育率僅1.1%至0.9%，遠少於人口平衡所需的2.1%，人口負增長，勞動力跟著減少。清華大學曾估計，2050年中國人口可能剩10億，40%是老人，2100年甚至剩3.2億，東北很多空村就是中國未來縮影，生產力和消費萎縮，經濟必然停滯或下滑。

反觀美國，因移民和出生率穩定，人口持續增長，雖也老齡化，但老化程度低於中國，生產力和消費力比中國看好。中國9億人月收入3000元人民幣以下，占總人口65%，美國人均收入是中國6至8倍，消費支撐68%經濟成長，而中國在低收入、逆全球化和先進國家排擠下，經濟難再有過去跳躍式增長。

中國拉動經濟三大火車頭熄火：外貿遇挫、房地產 崩盤和基建過剩、負債累累。中共公布2024年政府負債92.6兆人民幣，但民間卻估計，地方債除了公開的58兆，未計入地方政府靠融資平台以企業名義借貸的87兆，合計逾135兆，如今許地方財政空虛，靠批地收入難以為繼，公務員欠薪、銀行壞帳等，都是金融大雷，等待引爆。

中國民眾70%財富投注房地產，房價 腰斬，普通屋主損失數十至數百萬元，全國逾3.31億套空房、無數爛尾樓都加深跌勢，民眾不敢花錢，想靠內需拉動經濟徒勞無功。年輕人失業嚴重，索性停止公布失業數據，如今連房地產交易數據也禁公布，唱衰經濟或談房價會被刪帖封號。中國經濟崩塌呈全面性，官方公布經濟增長率5.2%，國內外沒人相信。

人口紅利用完、政策不友善，外資撤離，戰狼外交得罪世界，改革開放的黃金歲月已一去不復返，不返貧或維持中低度成長就算不錯，中國百病齊發，未富先老先衰，情況比日本失落的20年嚴峻。

反觀美國也被唱衰，百事混亂，經濟成長率在3%上下徘徊，卻仍是吸收全球人才和資金的中心，科技創新、金融領域依舊獨步全球。中國超越的只在電動車、電池、太陽能等少數板塊，海空軍實力與美國拉近差距，增強在東亞對美國區域拒止和反介入能力，但論全球投射的軍力，美中差距仍大。

綜合來看，中國崛起步伐已停滯或減緩，有分析說，中國經濟和國勢高峰在2008年北京奧運或2012年習近平上台時恐怕已結束，如今走下坡，想在2035年超趕美國可能成奢望。