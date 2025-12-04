川普要重申拉丁美洲勢力範圍

川普 第二任上任以來，對拉丁美洲的重視是空前的，一方面非法移民與毒品從南方邊界而來，需要嚴加防範，但另一方面，則是阻絕中國與俄羅斯 ，入侵美國的勢力範圍一一拉丁美洲。

川普的策略是扶植一批拉丁美洲的右翼盟友，其中包括薩爾瓦多的布格磊(Nayib Bukele)、阿根廷的米雷(Javier Milei)，還有玻利維亞今年10月終結20年左翼統治選出中間偏右總統，也被認為是川普的勝利；南美第一大國巴西明年改選總統，川普對現任總統魯拉(Luiz Inácio Lula da Silva)不假辭色，並為前任總統波索納洛(Jair Bolsonaro)喊冤，華盛頓必將直接介入。

近日美國還特別針對兩個國家，其一是委內瑞拉 ，艦隊已開到外海，據說不日就將發動攻擊；另一個則是宏都拉斯，在剛舉行的總統選舉中，川普不惜直接宣布支持人選。

川普認定委內瑞拉總統馬杜洛是輸出毒品到美國的黑幫頭子，近月來持續對馬杜洛政府加大施壓力道，除了封鎖海上交通，目前已擊沉21艘船隻，造成80人死亡，11月29日更宣布關閉委內瑞拉領空。

美軍除了福特號航母戰鬥群與多艘兩棲艦、巡洋艦都已到達加勒比海，特種部隊也在船上待命，川普上月27日更向美軍表示，美國將很快開始陸上行動，打擊毒販。

外界認為，川普不可能大舉入侵，開啟長期戰爭，很可能採取「斬首」戰術，直取馬杜洛與其核心成員，但同時川普也在與馬杜洛喊話，要他自動下台，在他與馬杜洛的直接通話談判中，川普要求馬杜洛立即辭職並離境，同時承諾他與其親屬免於被追訴。馬杜洛則提出兩項條件：一是保留對委內瑞拉軍隊的控制權，二是為其本人及其集團爭取全球性刑事豁免，但遭美方拒絕，雙方談判破裂，目前還在僵持。

過去委內瑞拉以廉價原油所攏絡的盟友，此刻消失無蹤；古巴經濟破產，自身難保；伊朗在美軍空襲後，還在休養生息；只有中國與俄羅斯雖有能力協助對抗美國，但是中國在亞洲，俄羅斯在東歐，都與美國有微妙的默契，以不介入美國後院為條件，換取美國尊重他們的勢力範圍。

宏都拉斯11月30日總統選舉，川普則在網路貼文，重申他對宏都拉斯保守派「國家黨」(National Party)總統候選人阿斯夫拉(NasryAsfura)的支持，並表示：「如果他沒贏，美國將不會再把錢投入無底洞。」

川普加持，果然有效，阿斯夫拉從落後劣勢迎頭趕上，成為最領先的候選人，雖然目前還在計票，與另一位右翼候選人、72歲的知名電視主持人納斯拉亞(Salvador Nasralla)仍在拉鋸，但已把代表左翼「自由重建黨」(Libre)參選的60歲律師蒙卡達(RixiMoncada)拋在後面，這場選舉，也被視為川普驅逐委內瑞拉、古巴及中國在宏都拉斯勢力的選舉。

川普為了影響選情，還宣布特赦了前總統葉南德茲，可是問題是，委內瑞拉總統馬杜洛遭川普指為毒販，要大軍討伐，但葉南德茲已經被判刑，罪證明確是惡名昭彰的毒販。

在紐約的聯邦審判中，證詞和證據顯示，自2000年代開始，葉南德茲治下的宏都拉斯扮演了毒品轉運角色，將古柯鹼從南美洲運往墨西哥和美國邊境，為販毒集團攫取了數百萬美元的利潤，在他八年任期中，他讓400噸古柯鹼，通過宏都拉斯輸入美國。可是川普竟然給他特赦，聲稱他是政治迫害的受害者，這是明顯的雙重標準。

冷戰結束後的這幾十年來，美國在拉丁美洲的外交政策，基本上嚴守中立，僅強調自由貿易和自由選舉，而非支持任何特定候選人，現在川普顛覆了這個角色，不僅只是支持與自己有相同意識形態的候選人，同時還試圖使美國成為西半球的主導國家，不得不說，這是川普要重申拉丁美洲是美國的勢力範圍。