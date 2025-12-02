川普習近平通話 留下揣測和疑問

川普 總統和習近平主席上月24日通電話，談俄烏戰爭、美中貿易戰和日本 首相高市早苗對台灣問題立場，但美中公開的談話內容版本不同、各有側重，反映雙方立場和政策目標差異。

川習通話是在高市發表「台灣有事就是日本有事」言論後，因此一度盛傳，是習近平主動致電川普，要求川普對日本首相施壓，收回親台言論，並讓川普宣示「反對台獨」。但財長貝森特澄清，通話是川普主動，美國對台灣政策立場未變，習邀川普明年4月訪中國，明年習也將回訪美國，而美國事後並未發表不利日本或台灣的政策談話。

中共 黨媒報導，習電話中「闡明中方在台灣問題的原則立場，強調台灣回歸中國是戰後國際秩序重要組成部分」，川普也回應「美方理解台灣問題對中國的重要性」，但白宮並未提及，也未談川習通話曾溝通高市言論的影響。

美媒後來再問川普，中國如對台灣發動軍事攻擊，是否下令美軍保衛台灣，川普回應說，「我不能洩漏我的秘密」，「中國絕不會在我的任期內採取任何行動，因為他們明白其後果」，既表明無意屈從北京，也不會對高市早苗或賴清德政府施壓。川習一個月前才在南韓見過面，為何又急於通話，且通話選在美國東岸時間上午9時過後，北京時間已是夜間9時後，完全不顧習近平作息時間。

歸納川普急於與習通話，不外以下原因：一，勸止北京停止升高對日本緊張關係；二，要求習早日簽訂美中協議，履行購買大豆等承諾；三，希望北京支持美國對俄烏戰爭和平計畫，停止援俄，而中方則趁機想讓川普對台政策從「不支持」台獨，升級到「反對」台獨，作為交換。

美中貿易談判，在川習峰會後雖有緩和，但雙方迄今未簽協議，仍可能變卦。中方未證實美方說的購買更多美國農產品、稀土出口管制凍結一年等，而高市談話激化中日矛盾，有如重畫美日安保條約新底線，觸動北京的紅線。

外界揣測，習近平可能要求川普干預、逼高市收回言論。事實卻證明，華府迄今並無類似舉動，反而高市「台灣有事將引發日本危急事態」說法，贏得日本逾半數民眾支持，她的支持率從64%至66%上升至72%至75%，年輕人尤其歡迎她。

川普月前會晤高市，兩人互動親密，川普對高市說「有事隨時打電話給我」，重申美日是最堅強盟友關係，在美中新冷戰氛圍籠罩，兩大陣營對抗日趨激烈之際，川普更可能勸北京適可而止，勿破壞東亞和平氣氛，高市的鷹派言論和北京的反制都加深中日對峙陰影，只能隨時間流逝慢慢緩和。

白宮10月底宣稱，今年中國將採購1200萬噸美國大豆，2026年至2028年每年各再採購2500萬噸。但川習會迄今，中國僅購買33.2萬公噸美大豆，占美方宣稱的採購量不到3％，中國對美大豆仍維持24％關稅，使美國豆比巴西豆進口價格高。近日中國雖再下三張大訂單，增購10至15船大豆，但估計總量不到100噸，和1200噸目標相距甚遠，美國豆農虧損破產者愈來愈多，給川普明年期中選舉帶來壓力。

川習通話習提到二戰後國際秩序重建和「台灣回歸」，把台灣主權領土都歸屬中華人民共和國，與「舊金山和約」或聯合國2758號決議案都有扞格，國際間不易接受，台灣2300萬人的絕多數更不認同自己歸屬中共專制獨裁政權。二戰的戰勝國是中華民國，台灣交中華民國管轄迄今，中共曲解歷史，美國不會接受。

美國兩黨都把中共治下的中國，定位為主要競爭對手或戰略威脅，川普的政策如經貿科技脫鉤、強化遏制中國，都反映這個現實。高市言論引發北京激烈反應，中日對立情緒升溫，川普即使有求於北京，應不致抑制日本建軍、對抗中國的大趨勢，中共反而騎虎難下，美中關係也很難穩定向前。