日本首相高市早苗 成為北京轉移民怨的標靶

日本首相高市早苗22日出席在南非舉行的G20領袖峰會。(路透)

日本 首相高市早苗 說「台灣有事就是日本有事」，指台灣如發生戰事就構成日本存亡的危機事態，暗示日本會出手干預，說法觸及北京紅線，引發中國反制，暫停日本水產進口、停止牛肉進口磋商、發布旅遊和留學警告，中國還勸退數十萬國民赴日，隨後在黃海軍演。事過多日，北京仍未放鬆，中國駐聯合國代表傅聰聲稱，如日方膽敢武力介入台海局勢，中國將援引「聯合國憲章」中的所謂「舊敵國條款」，對日本等第二次世界大戰的戰敗國有權採取軍事行動，恐嚇不斷升級。

高市早苗私下坦承，話說過了頭，把她的導師、前首相安倍晉三對台灣的戰略模糊，說得更明確，變成戰略清晰，卻適時給北京一個塑造反日風潮，以轉移內政因經濟下滑、民眾失業嚴重等民怨的藉詞。從這個角度看，高市成了中共 政權「救星」。川普沉默沒有為高市背書，僅三天後，由美國國務院聲明，強調對美日同盟承諾堅定不移，無論台海、東海或南海，美國堅決反對片面改變現狀，包括武力或脅迫手段，看來北京打「反日牌」還要再延續一陣子。

中國這次嚴控反制手段，僅限官方和黨媒出手，避免2012年因釣魚島事件引發中國各城市民眾反日示威重演。那次示威演變成各地砸日本汽車、店鋪，民眾用U型鎖砸破自己同胞所擁有的日本車，而眼前中國情勢有如一個火藥桶，群眾示威極易轉變為反中共抗爭，星火可以燎原，北京投鼠忌器，反日力求可控，民眾赴日旅遊人數雖有減少，仍有不少民眾我行我素。

網上不少人說，中共統治三大法寶：鼓吹恨日本鬼子和美國霸權、武統台灣和圍剿資本家，三張牌交互運用，屢試不爽。從2023年日本排放核廢水、反制賴清德言論和環台軍演，宣傳武統台灣是中華民族偉大復興，鼓動恨美仇美，都可在中共遇難題、民怨高漲時，有如打雞血般，立馬轉移焦點，美中貿易戰或北京對台灣都這樣反覆操作，成為中共政權的靈丹妙藥。

但打這些牌的後果，是嚇跑台商、日商和港商，美商和外資也撤離，惡化目前外資大規模關廠與撤資，失業嚴重帶動百業蕭條，民眾紛紛返鄉尋求庇蔭，如今中共出台「打擊惡意返鄉」，深怕在鄉下鬧事影響維穩，政策後座力傷害己身經濟和百姓生息。

北京抵制日本，卻不能忽視日本壟斷中國光刻膠、精密機床等供應，傳聞中國光刻膠庫存僅七周，全中國1200台生產7奈米以上芯片的光刻機，如沒有光刻膠都將停擺；而日本對中國2012年禁運稀土已有警惕，中日關係如繼續惡化，是誰卡誰的脖子、誰更怕抵制，還很難說。

英國「經濟學人」雜誌認為，習近平掌權以來，不斷以民族主義鞏固領導地位，如今北京與東京猶如陷入一場「懦夫賽局」。習和高市早苗都是民族主義鼓吹者，都是偏向鷹派的領導人，沒想到中日政府齟齬發生得這麼快，兩個民族主義者帶頭互相碰撞。

中國駐大阪總領事薛劍在社群平台發表「斬首論」，國際輿論譁然。隨後日本外務省亞洲大洋洲局長金井正彰赴北京磋商，北京外交部亞洲司司長劉勁松卻用手插褲袋的趾高氣昂姿態，侮辱日方代表，明顯在貶抑日本，用作「國內消費」，但高市的說法卻獲48.8%日本人支持，反對者僅44.2%，迄今無意收回其言論。

北京聲稱必要時將對日本開戰，卻忽視美日有安保條約，日本有逾百個大小不同的美軍基地，難道想同時對美日聯軍開戰？日本大力發展軍備，已有兩艘可搭載F-35B戰機的準航母，美國扶持下，日本漸重回亞洲軍事強權和「正常國家」地位，中國很難阻止。

這場中日對峙的輿論戰應適可而止，否則對中國維護和平大國的形象不利，後果更可能讓中日兩敗俱傷。