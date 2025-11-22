艾普斯坦檔案重傷桑默斯 川普不得不慎

哈佛前校長桑默斯。（路透）

兩黨全票通過、強制司法部公開所有艾普斯坦 案的調查檔案，讓這件原本只要川普 總統同意，不需要立法就解決的事，搞到最後必須透過立法，逼迫原本嚴厲威脅施壓共和黨同僚、堅拒公開的川普讓步，最後仍得簽字生效。在檔案未公開前，就已有民主黨前財政部長、哈佛大學 前校長桑默斯因與艾普斯坦關係匪淺，被逼辭去所有要職。一旦檔案公開，有多少政商名流可能捲入醜聞，影響難以想像。

「艾普斯坦檔案透明法案」本周在眾院以427票贊成、1票反對，參院全票贊成的壓倒性優勢通通，30天內司法部必須悉數公開，且「不得以尷尬或名譽受損為理由，扣留訊息，但允許出於隱私或其他特定原因進行有限度的刪減」。這項法律背後民意之強，極為罕見，連肆意妄為的川普，都抵擋不住黨內基層壓力。

從政治層面上說，如果對川普絕對效忠的司法部未來30天內再玩花招，公布不全，例如只公布民主黨人的案情，將是「政治自殺」，會被民意反噬淹頂。但誠如華盛頓郵報社論指出，不加區分的釋放訊息，背棄美國250年的刑事司法程序，可能導致無辜者受害。

哈佛大學前校長桑默斯的捲入，率先被哈佛大學校報「哈佛深紅報」踢爆，自11月17日起，一連五天持續報導：「面對艾普斯坦事件，桑默斯退縮」、「桑默斯2005年攜妻赴艾普斯坦小島歡度蜜月」、及「當桑默斯試圖與他所謂的女弟子發展祕密關係時，艾普斯坦是他的把妹助攻」等標題駭人聽聞，郵件內容出自曾任哈佛大學校長的桑默斯之手，也讓他名譽掃地。

艾普斯坦2008年即被佛州定罪性侵幼女及走私少女。桑默斯與川普的相同處，都曾與艾普斯坦深交。但案發後，川普自稱早在2004就已與他畫清界限，逐出海湖莊園，永不來往。

但桑默斯與艾普斯坦持續密切來往。例如桑默斯任校長期間的2003年，艾普斯坦捐3000萬元給哈佛， 2005年桑默斯攜妻赴艾普斯坦小島歡度蜜月。兩人電郵往來至少持續七年，從2013年一直到2019年7月5日下午，聯邦在第二天、6日以走私未成年少女等罪逮捕艾普斯坦。在多數人早與淫魔保持距離時，桑默斯持續與他交往。

哈佛校報社論批評，桑默斯事件是哈佛校史上前所未見的醜聞，已非現有校規所能夠解釋與懲處，要校方探索一切可能的懲戒途徑。已有校友公開質疑究竟艾普斯坦與哈佛關係有多密切，還有哪些經費來自艾普斯坦的募款？

而且這對「好哥們」露骨電郵中所涉及的華人，是桑默斯一位金姓女門生，背景非比尋常，來自中國高層權貴之家；電郵中可推知其父親是亞洲基礎設施投資銀行行長兼董事會主席金立群。主流英文報導尚未就此追蹤報導，但華文世界已有諸多起底文字與影片。

桑默斯成為第一位因艾普斯坦檔案受到巨創的重量級民主黨人物，雖然電郵內容尚未及違法情事，但他是產官學三棲的非尋常人物，曾是柯林頓任內財政部長、歐巴馬的白宮國家經濟會議主席，2001年到2006年任哈佛大學校長，後因發言辱及婦女而被迫辭職，但仍任多家智庫與公司的董事理事。

他是美國政經學術圈精英中的精英，如今因部分電郵來往被公開，道德人設瞬間崩損。由此可見如今艾普斯檔案公開後的殺傷力有多大。

但事已至此，川普的司法部如果未能依法在12月中前迅速公開檔案，民意再次反撲，後座力連川普都吃不消。