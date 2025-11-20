高市早苗發言爭議 地區緊張升高

中國與日本 近日來唇槍舌戰，正快速升級至準軍事威嚇，雖然目前僅涉及北京與東京，可是台北與華府可能會被捲入，成為地區性的衝突。

日本首相高市早苗 11月7日在國會接受質詢，被問及有關日本安保體制中所謂「生存威脅事態」(survival-threatening situations)的定義時回應：若「台灣有事」並伴隨對方動用武力，日本可能視為「存亡危機事態」，並行使集體自衛權。

「生存威脅事態」的概念源自日本在2015年通過的安全法修訂案。當時這項法律擴大了日本自衛隊可動用武力的情況，使日本雖有「和平憲法」限制，卻能在特定情境下進行集體自衛，甚至可能在盟友遭受攻擊時參與軍事行動。

中國武力犯台的台海有事，當然是當時修法的安倍政府心中所想像的例子，但有鑑於情況敏感，怕觸怒中國，所以歷屆首相都沒有明講，可是向來以安倍繼承人自許的高市卻大辣辣地宣稱，若中國試圖用戰艦和武力完全控制台灣，就可能構成這種事態。

北京方面表示，高市早苗的言論嚴重違背一個中國原則，粗暴干涉中國內政，對此強烈不滿、堅決反對，要求收回。中國外交部除了召喚日本駐中大使強烈抗議，還訓令中國駐日大使約見外務省次官提出嚴正交涉。

日本國內對此，反應兩極，一方認為高市「踩紅線」，但另一方認為不該對中態度軟弱的，主要與中國駐大阪總領事薛劍於8日在社群平台X上留言有關，薛劍說：「對於擅自闖入的骯髒的頭顱，只能毫不猶豫地斬斷。」

日本朝野對此同仇敵愾，認為該言論「極其不恰當」、「已逾越底線」，日本政府應宣告薛劍為「不受歡迎人物」、驅逐其離境。

雙方的互動因此呈現錯位，中國是針對高市言論而抗議，日本則是因為薛劍言論而不能示弱。

日本政府的立場是不收回高市的發言，因為如果撤回，等於自行限縮未來行使集體自衛權的空間。高市的發言受到民意的支持，根據共同社15、16日實施全國電話輿論調查，高市內閣的支持率為69.9%，較上次10月的調查上升5.5個百分點。不支持率為16.5%。而對於「台灣有事」時行使集體自衛權，詢問受訪者是否贊成，結果顯示「贊成」加上「傾向於贊成」的受訪者總計48.8%，表示「反對」的占44.2%。

目前中國政府的壓力持續升級，包括四類：其一是，呼籲中國民眾避免前往日本，其二是，宣傳「琉球地位未定論」，其三則是派出海警船在17日進入釣魚台群島周邊海域。其四是暫停日本水產進口及中止日本牛肉進口的磋商。

日本擔心中方未來經濟反制措施還會升高，譬如限制稀土出口。

朝日新聞引述外務省官員匿名透露政府內部想法，認為這次「踩到台灣問題這條老虎尾巴。現在恐怕是做什麼都無法奏效的時期，日中對立可能將長期化。」，為今之計只有不斷的溝通。

美國的反應可堪玩味，川普 之前訪問日本時，還當著高市的面，稱讚美日是「最強盟友」，並信誓旦旦的承諾：「無論有任何需要幫忙的事」，都會支援日本。但日中言詞交鋒至今已經十天，川普與國務卿魯比歐都沒有發言表示支持。

高市原以為可以仰仗美國的支持，對抗中國，即使因此犧牲中日關係，也在所不惜，但她沒有估計到的是，自從釜山川習會之後，川普已經視美中關係為G2，雖然不是合作，但也絕非對抗，川普絕對不會容許高市把美國拖入另一場風險巨大的海外衝突。

台灣雖是中日此次爭議標的，但是大可置身事外，不必見獵心喜，可是賴清德總統卻要求中國應克制、展現大國風範，「不要成為區域和平穩定的麻煩製造者」，這等於把台灣推向中日衝突的火線，實在不是明智之舉。