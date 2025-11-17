輝達財報公布 能穩定股市？

輝達 (Nvidia)本周三財報，對近來波動的股市，或能產生穩定作用。如果第三季(7月至10月)的盈收，能像近年一樣超過預期，而且對11月至1月的第四季「收入預估」(guidance)也能超過預期，結果很可能成為「超預期和股價上漲」(beat-and-raise)的局面，不但能止住輝達持續下跌的股價，更能穩定近期動盪不已的股市，產生一錘定音的作用。

過去兩周，股市劇烈波動；在3日至7日的一周，投資者對「AI 股」的「高股價」感到不安，被華爾街 視為最高危的Palantir，4日財報，盈收雖超預期，卻引發恐慌，爆發拋售潮。拋售從10日持續至14日的一周，並由AI股擴散至其他科技股；資金退出科技股，轉到其他股票上。以輝達而言，14日收市時市值4.6兆，比10月底最高的5.1兆，減少了5000億。

投資者主要是擔心「AI泡沫化」，而泡沫已迅速變得有破滅的危險。AI泡沫形成，主要原因是，投資AI的資金迅速膨脹，由9月底輝達投資OpenAI 1000億後，涉及興建AI資料中心項目，一個多月以來，多達數十項，涉及的資金數以兆計，單是OpenAI承擔的債務，就多達1.4兆。大量項目和巨額資金，巨大得令人咋舌，AI發展到目前的投資階段，讓人感到就是「泡沫」，而隨之而來的就是「破滅」。

輝達的財報，如果盈收能讓投資者驚喜，就可能立即穩住混亂和變動，並有助於挽回投資者對AI的信心。輝達財報後，有幾個股價會上升的因素：一，輝達14日收市190元，與9月28日的最高點212元相比，相差10%，這顯示過去兩周的跌市，減輕了本周三財報的壓力，也顯示股價有上升的空間。

二，華爾街對輝達第三季的收入共識是548億，對接第四季的預估共識是615億；這兩個數字略高於輝達自己的預測，但也有超過共識的分析師，例如花旗知名輝達分析師的Atif Malik，預測收入568億，下季預估為626億。

華爾街有66名「輝達分析師」，其中60人建議「買入」，5人建議「持有」，只有1人建議「賣出」。輝達股價只要達到206元，市值就可升上5兆；在60名贊成買入的分析師中，Loop Capital的Ananda Baruah所訂的目標價最高，達350元；HSBC是320元，美銀由235元提高至275元，高盛由210元提高至240元；輝達14日收市價190元，與著名分析師的目標價相比，有上升空間。

三，黃仁勳上月在華府的GTC大會表示，輝達由現在到明年底前，將有5000億元的AI晶片訂單，這些訂單將帶來巨大收入，成為輝達未來15個月的收入保證；黃仁勳今年3月時曾說，由今年到2030年，全球的AI基建投資將達到3兆元至4兆元，但他上月說的5000億，是更短期的收入估計，比2030年之前的3至4兆，更易於讓人相信。

四，AI泡沫化的其中一個原因是AI投資巨大，但已投資的公司，95%都是「零回報」，還沒有從AI賺到收入。但專家指出，AI目前還處於投資和建設階段，AI的「應用階段」還未展開，所以現在說零回報，為時尚早。

五，日本的「軟銀」上周公布，將持有的全部輝達股票賣掉，賣價為58.2億；對於這次「賣股」，投資者最初反應是，軟銀不再相信輝達，因此退出，但軟銀將賣掉輝達所得到的58.2億，全部轉投給OpenAI，款項將用來興建AI基礎設施，所以不是「不再相信」，而是「加倍相信」(double down)。

六，台積電和富士康日前分別公布今年第三季財報，富士康的伺服器收入，比去年同期增17%，台積電的收入為323億美元，比上年同期增40.1%。台積電和富士康的正面財報顯示，AI晶片和AI伺服器的需求強勁，表示輝達今年第三季也有相應強勁的需求，這對輝達本周三的財報大大有利。