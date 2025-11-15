政府重啟後 眾院竟先吵艾普斯坦案

歷經聯邦政府關門史上最長的43天後，想不到國會重啟的第一件「國計民生」大事，竟是：公布艾普斯坦 電郵文件，民主黨 再次暗示川普 總統涉案。共和黨MAGA國會議員要在下周投票，強制司法部公布所有調查報告。川普總統不能再躲了。

在政府重開之際，白宮幕後緊急行動，阻止眾院MAGA眾議員投票強制司法部公開檔案，結果沒有成功。白宮雖可利用議事規則阻止眾院投票，但會造成共和黨內MAGA與川普間的分裂，後果難測。

川普總統最近屢屢與MAGA基本盤公開不和，譬如川普贊成60萬中國留學生到美國的大學唸書，又如開放H-1B工作簽證對美國有利，因為美國本土沒有這些人才。這次再因艾普斯坦檔案開放與MAGA對立。

首先，艾普斯坦醜聞絕非無聊八卦話題，此案已讓英國皇室蒙羞，安德魯王子被貶為庶民，其中所涉及世界權貴名流的性犯罪，一旦揭露，勢必使多人身敗名裂，更重要的是涉及被性侵受害的年幼少女的慘事，必須要水落石落，還給她們公道。

川普本人正是利用此一話題在去年大選中攻擊拜登，譏民主黨不敢公開，為權勢護航，藉此吸引MAGA選票。如今艾普斯坦案竟成為川普甩不掉的沉重包袱。

國會復會第一天一早，眾院政府事務監督委員會的民主黨成員突然公布艾普斯坦涉及川普總統的部分電郵內容，厭倦政府關門話題的主流媒體聞腥，立即報導，其中一封提到2011年4月艾普斯坦在電郵稱，某位受害者「曾在我家和他(川普)共度數小時，但他(川普)一次都沒被提到(公開)過。」立即捲起政治龍捲風，各方猜測川普與哪位少女共度時光。民主黨在公布電郵中為保護這位「受害者」身分，姓名被黑筆蓋住。

白宮立即在記者會反駁民主黨是在轉移政府關門失利的話題，指出女受害人名字，身分早為人知，卻被民主黨蓄意塗黑，「受害者」是當年出面指控艾普斯坦的原告少女，在2016年民事案中作證明確指「從未在艾普斯坦的任何住所或私人島嶼上見過川普」，這位受害女性去年自殺，她生前自傳裡無一字指控川普有任何不當行為，反有諸多贊語。

川普總統在政府重啟前一天，先致電三名MAGA眾議員，要求勿支持公開艾案調查檔案，12日當天更找來科羅拉多州MAGA國會眾議員布波特(Lauren Boebert)到戰情室與聯調局長及司法部長開會，試圖阻止投票，但沒有成功。共和黨MAGA與民主黨聯手，已掌握足夠的218票。

而共和黨內，尤其是女性MAGA眾議員多人，大選前後即要求公開艾案檔案，川普選後遲遲不兌現承諾，MAGA基本盤爆發強烈反彈，如今眾院投票公開檔案，勢已難擋。

司法部從上一任拜登一直到現在川普，一直拒絕公開艾檔案，理由是公開後會散播毫無根據的指控和受害者細節。強制公開前，司法部必須要把不相關人名刪掉，但這非「簡單地塗黑」人名就能解決，在成千上萬份文件與長短視頻，必須有人逐一查閱，不能公開未成年受害者姓名、照片或任何身分資訊，執行上曠日廢時。

艾普斯坦檔案和相關報導事件本應逐漸平息，但為何此事一直持續發酵，原因只有一個：川普本人。

他到今天還在自己辯護，稱民主黨公開新電郵轉移話題，說整件事都是騙局，否認自己曾與艾有任何瓜葛，早不來往。但川普對選前選後態度如此大不同，他始終沒提出滿意解釋。

MAGA有足夠理由要公開調查內容，讓司法陽光照進黑暗冤情死角，但艾案已成為兩黨共業，至今無人清楚有多黑、有多深，如果完全公開，對兩黨殺傷力有多大，無人敢測，全世界媒體再次為艾案醜聞「出現新材料」喧騰不已。一時之間，全國被捲入新話題，全民似乎忘記前一分鐘，美國還陷在政府關門危機，千萬民眾飢不果腹的魔幻慘境。