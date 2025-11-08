民主黨地方選舉大勝 裴洛西卻引退

自去年11月川普總統連任以來，民主黨 士氣低落，基層民調暴跌，黨內找不到一個全國性領袖，更找不到提振人心的號召，支持者渴望變革，但希望愈高，失望愈大。在這種背景下，民主黨4日在全美的州市地方選舉大勝，讓民主黨看到希望；尤其是紐約市 民選出生於烏干達、南亞裔、第一位穆斯林、年僅34歲民主社會主義的市長曼達尼 。

我們可從幾個層面解讀，首先，民主黨在主要四場選舉都大勝，有如對共和黨與川普的提前警告；其次是民主黨內溫和與激進路線之爭的表面化，黨內被逼要讓位給年輕世代，提名走向激進極左路線的參選世代。

曼達尼沒有依賴紐約市民主黨黨機器，而是10萬年輕志工出力出票，加上南亞裔社區與左派傾巢輔選，重量級民主黨人完全沒有助陣站台，民主黨溫和派根本就不支持曼達尼的左派激進社會主義路線；前總統歐巴馬也沒有站台，僅有低調電話支持；參院民主黨領袖舒默的選區就在紐約市，他更是不出一聲；眾院民主黨領袖傑弗瑞也是紐約市出身，撐到最後選前一周才表態挺曼達尼。出面站台的是左派領袖參議員桑德斯與國會眾議員歐凱秀。

曼達尼在紐約市民主黨內原本籍籍無名，黨內初選擊敗多位資深民主黨員與現任市長亞當斯，已出人意料；4日普選更以過半數得票率勝出，被認為是紐約市政壇在世代與意識形態的大翻轉。

選後最大政壇地震是資深民主黨掌門人、前眾議長裴洛西7日宣布退休，不再連任。年逾80的裴洛西向來是民主黨溫和派掌門人，襄助多位民主黨總統通過溫和社會福利重大法案。

但裴洛西掌控國會眾院民主黨溫和路線，全力壓制黨內激進派系，特別是反以挺巴的新生代，其中包括鋒頭最健、激進左派的紐約市國會議員歐凱秀。但歐凱秀在這次全力輔選曼達尼後，黨內聲勢愈來愈大。裴洛西在選後三天退隱，宣告向黨內激進派新生代認輸，承認老壯一輩溫和派路線，已吸引不到年輕選票。

紐約市是民主黨傳統堡壘，曼達尼勝選不是意外，這次他完全不在乎被貼上社會主義或共產主義標籤，主打「負擔得起」(affordability)民主議題，為多年來日益加劇的不平等問題提供解決方案。

外界雖然一再警告方案不切實際，但這種意識形態的恐嚇，對45歲以下紐約市年輕選民，沒有奏效，因為他們並非二戰後反共一代，也對冷戰沒有絲毫記憶，令紐約市成為一次「理想社會主義的實驗室」。

除了紐約市長選舉，新澤西州和維吉尼亞州的民主黨也以顯著優勢獲勝，維州史潘柏格及新州薛瑞爾都是中間派，且擁有國家安全背景的女性。民主黨在這兩州獲勝主因都是主打反川普牌，點出川普二任民生物價「負擔得起」議題，已成為2026期中選舉的主軸，聯邦政府關門加上對等關稅政策後遺症，逐漸由波浪變成政治海嘯。

加州州長紐森長國會選區重畫的50號提案獲得大勝，進一步提振民主黨樂觀情緒。加州在2026的期中選舉確保將新選出五名民主黨國會議員，足夠抵銷德州選區重畫後選出的五名共和黨國會議員；間接結果是讓紐森州長打響全國知名度，成為民主黨2028總統初選的領跑者。

但民主黨這次獲勝，黨內無人樂觀認為可就此扭轉困局。曼達尼諸項方案大都需要州長州議會配合支持通過，在紐約州明年選舉壓力下，能否獲得州民支持市民的免費福利，更是大考驗。

裴洛西退出舞台，是否果真代表承認民主黨內溫和派將讓位激進年輕世代，曼達尼的社會主義實驗，其他民主黨執政的多元移民大城市可否複製，到明年初的2026初選提名就可看出端倪。