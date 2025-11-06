川普「移民清零」對美國是利是弊？

川普 政府強化搜捕非法移民 ，並擬對從國外申請美國H1B工作簽證 者，每人收10萬美元規費，以抑制外國人才申請居留。國土安全部9月聲稱，川普執政迄今，已驅逐40萬非法移民，是拜登政府時期三倍多。川普8月間在Truth Social貼文說，「承諾兌現，50年來首次出現移民負淨值。」意指移入移民，少於外遷移民，但美國如真的實現「移民清零」，對國家是利是弊，爭議很大，川普反移民政策能持續多久，有很大疑問。

「大西洋月刊」刊文說，美國即將實現淨零移民，卻會因此變得更窮。三位經濟學者發表研究說，美國幾十年來的趨勢將出現重大轉變，今年離開美國的外籍人口，可能首次超過進入美國人數。

川普政府的強硬移民政策，使淨移民水平比預期更低，學生簽證數量也低於預期，外國學生選擇歐洲取代美國，長久以往，美國經濟將遭受重擊，歷史上許多數據都印證這樣的預測。美國2025年如出現移民負值，將是一世紀以來首次，改變美國是移民國家的傳統說法。

保守人士認為，移民搶走工作、降低美國人收入，此說法是真是假，或可從高低兩端觀察。移民豐富了這個全球GDP產值最大國家，也增強美國國際競爭力。以1901年至2023年諾貝爾獎為例，美國人獲獎數423，全球最多；獲獎人中國外出生、後來移民美國者，物理、化學、醫學獎項合占約36%，2000年後更高達40%，美國這麼強，移民功不可沒。

再從加州矽谷創業看，1995年至2005年，矽谷科技創業公司約52.4%至少有一位創辦人是移民；近年人工智能、晶片和新能源等領域，高達66%企業至少一位創辦人是移民。特斯拉的馬斯克、Nvidia(輝達，又譯英偉達)的黃仁勳、AMD的蘇姿丰等都是例子；美國躋身世界500大企業中，移民擔任CEO比率急增，說明美國吸收移民擴大了領先世界的程度。

較低端的建築、餐館、旅館、農工和各行各業，移民填補勞工短缺，以較低時薪和勤奮工作，填補底層缺工現象。川普從政前，他的旅館、高爾夫球場雇用許多移民，許多是無證客，經濟生態上美國少不了移民的角色和貢獻。

反移民者常說，移民降低美國人收入，這是顛倒因果。1930年代大蕭條時期，墨西哥工人被指責讓美國人陷入貧困，政府遣返或勸返逾40萬名墨裔工人，但遣返率高的地區，美國人就業和工資反而更差。1960年代，甘迺迪和詹森總統逐步取消墨西哥農工來美工作計畫，但農場用機械取代勞工，並未提高本土工人薪資或就業率。

2023年一項研究顯示，取締非法移民使勞工數量減少，美國男性公民薪資並未改善，失業率反而略升，建築業缺工使房屋供應減少、房價上漲，衝擊整個經濟。彼得森國際經濟研究所指出，川普第二任期如實現驅逐890萬無證勞工，美國經濟成長將被完全被抵消，何況驅逐行動政府須花費巨額成本，很難完成。

另一問題是H1B簽證收取10萬元附加費，科技企業和商界群起反對，已有訴訟挑戰。H1B簽證目前收費460元，再增收10萬元，企業無法負荷，只能放棄雇用外國留學生。這些多數屬高技能移民，在川普也削減科研經費迫使各大學就範下，美國吸收外國人才管道逐漸阻滯，未來在科技、生物醫學等方面的領先優勢放緩，優勢不再。

川普學步1921年的副總統柯立芝，後者質疑「美國是誰的國家？」，把當時南歐和東歐移民猛增，形容成「美國不是垃圾的傾倒地」，排外情緒證明是短視和偏見。美國如真的「移民清零」，不僅影響人口增長，也減少人才吸收、文化多元化。川普取締非法移民，貫徹法治無可厚非，但「美國優先」拿移民當替罪羊，暗藏排外或白人至上主義，最終將傷害美國利益。