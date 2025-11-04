川普尋求第三任期 是真是假？

川普 陣營開始出售印有「川普2028」的紅色棒球帽，售價50美元，川普也公開表示，未排除再連任四年總統(共擔任三屆總統)的可能，他「很樂意」續任總統。這波為2028年大選的宣傳，帶多重用意。但美國憲法規定，任何人出任總統不得超過兩屆，川普的智囊、幕僚公開說，修憲門檻太高，緩不濟急，川普有辦法繞過憲法任期限制，只是現在還不能公開說。川普要競選第三任期，是真是假？

川普亞洲之行期間，10月28日被記者問到連任第三任期可能性時，他回答：「我還沒認真想過這個問題，但我的民調 數據是我有史以來最好的。」川粉眼中，他是偉大英雄、英明睿智，必須連任總統更久，才能徹底改造美國，完成「讓美國再度偉大」目標。

很難否認，川普是民主黨 的剋星，他的政策爭議性高，反覆多變，民主黨多年來主導的許多制度、政策，在川普執政時一一被推翻。民主黨希望川普繼續「犯錯」，積累反川普能量，明年國會期中選舉奪回國會至少一院控制權，川普剩餘任期跛鴨，好讓民主黨2028年重新奪回白宮和國會多數黨地位。

聯邦政府關門已逾一個月，軍人薪餉須從其他軍費中籌措或向川普友人借錢發薪；75萬聯邦公務員無薪休假，生活陷困境，民怨沖天。超黨派國會預算辦公室說，這次關門經濟損失在70億至140億元之間，多數是永久性損失。45%選民歸咎川普與共和黨，33%怪罪民主黨，兩黨都不考慮國家利益，川普陣營這時賣紅帽、部署2028年大選，似想轉移焦點，鞏固川普的熱度和支持率。

美國媒體對川普可能競選第三任期認真看待，歸納可能途徑，包括一，修憲：推翻憲法第22修正案「任何人不得被選舉為總統超過兩次」，但修憲須國會兩院三分之二通過、50州四分之三州議會或州民批准，門檻太高。美國1992年通過第27修正案，限制國會議員加薪案，迄今30多年未再通過新修憲案，而該案是1789年提出，經202年才獲通過，足見修憲有多難，川普不指望靠修憲續競選連任。

二，鑽憲法漏洞：川普的前顧問巴農聲稱，川普有多個辦法可繞開憲法限制，但未提供細節。外界揣測，川普可能效仿普亭，先由副手范斯競選並擔任總統，然後范斯請辭，讓川普遞補為總統。只是憲法第12修正案規定，不具備總統任職資格的人，也不得擔任副總統，川普仍繞不開憲法任期限制。川普曾公開說，「我可以那樣做，但我不會，因為那太投機取巧，人民不會喜歡」。

三，通過國會繼任順序，第三次擔任總統。有人認為，憲法並未要求議長必須是國會議員，如讓川普擔任眾院議長，總統、副總統如同時出缺，川普就可成為第一順位的總統繼任者。這種做法同樣投機取巧、玩弄法條，何況依總統繼任法規定，代理總統也須符合憲法訂定的總統資格，川普如已出任兩屆總統，第三次就任即違憲。川普擔任議長的假設爭議性很高，民主黨如占眾院多數更不可能實現。

四，透過聯邦最高法院重新解釋第22修正案：部分人認為，第22修正案僅禁止川普第三度「被選」為總統，並未明文禁止「繼任」總統，因此可透過釋憲讓川普如願。這同樣是繞過憲法文字想投機取巧，部分法學者指為「欺騙」，既違背憲法精神，也低估選民智慧，除非最高法院放棄原則，否則川普第三任期機會都被阻斷。

共和黨如執意維護川普擁有第三任期，將陷入曲解憲法、破壞制度等爭議，對照民調，川普並不具壓倒性優勢。NBC最新民調，93%選民支持維護憲法、83%認同保護民主，何況川普這個任期任滿時已82歲，是史上最年長總統，還想再幹四年，真的太老了，健康狀況允許否，黨內也有不同聲音，美國並非一定要川普領導。