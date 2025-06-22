美國鋼鐵黃金股 恐影響外資信心

煉鋼需要鐵和碳，現在可能還需要「黃金」；美國鋼鐵公司(United States Steel)與日本新日鐵公司(Nippon Steel)的合併案，長達18個月懸而未決，終於在上周，美國鋼鐵公司宣布向政府提供「黃金股」(Golden Share)後，排除了這筆149億美元交易的最後一道障礙。

由於美國鋼鐵公司在美國工業界的歷史地位，以及其總部位於賓州這個大選搖擺州的關鍵地位，這筆交易具有重大的政治影響。

川普 政府認為取得美國鋼鐵公司的黃金股是「美國控制」的象徵，有助於說服反對者接受收購案，並獲得MAGA支持者的理解。川普最後簽署的行政命令只提及兩家公司的合作，未提及美國鋼鐵公司將由外國擁有，這是由於最後黃金股的方案，使得川普能夠成功利用新日鐵的財務實力和技術能力，同時又不損害其「美國優先 」、保護美國產業的政策立場。

黃金股通常是指政府在上市公司中保留的一種特殊所有權。黃金股賦予股東重大權力，雖然美國的黃金股很少見，但包括英國、法國和義大利 在內的歐洲國家長期以來一直依靠國防、電信和能源集團的黃金股來維持國家影響力，即使這些集團被私有化之後也是如此。

美國商務部長盧特尼克表示，黃金股將賦予美國政府對合併後公司多項決定的否決權，包括新日鐵公司延後向美國鋼鐵公司的投資、關閉工廠以及對原材料採購的某些更改。但美國政府持有的黃金股來自美國鋼鐵公司而非新日鐵公司。這意味著美國政府對新日鐵公司的正式影響力僅限於其美國業務，而不涉及其在全球其他地方的業務運作。

不過法界人士認為，川普政府以取得「黃金股」作為批准新日鐵收購美國鋼鐵公司的條件，可能會嚇走想投資美國企業的外國投資人，這為日後其他類似的購併協議產生深遠的示範效應。

而且也有不少聲音認為黃金股模式既危險又無前例，如果北京方面援例要求美國企業在投資中國時，以類似方式提供黃金股作為批准條件，美國政府該如何回應？川普的交易方式給全球投資人帶來了不確定性，並開創了先例，可能使未來的跨境交易更加複雜。

黃金股具有「非經濟性」，也就是不介入日常營運，也不收取股息，但仍會降低公司對其他投資人的經濟價值。因為這意味政府將削弱股東控制公司策略和營運決策的能力，可能替公司帶來高成本和低效率。如果黃金股無所不在，那麼融資成本就會上升，美國企業作為投資機會的吸引力就會下降。

美國鋼鐵黃金股的設計雖要求一系列重大策略和營運決策、包括資本配置和投資決策都須經由總統批准，但也引發了如何執行的問題：如果新日鐵因鋼鐵業景氣不好而減少投資，美國政府將如何迫使新日鐵兌現投資承諾？美國政府在這方面的執行選項相對較弱，尤其是考量到新日鐵本身體質並不十分強健。黃金股政策雖賦予政府實質的戰略控制權，但美國政府會發現，一旦經濟陷入疲軟，某些權力會難以執行。

即使各方大多認為美國鋼鐵公司收購案是一個不同尋常的案例，但許多人擔心，這項措施可能代表川普政府在複雜的美國企業收購案中的新模式。美國政府需要提供更多關於黃金股如何實施的細節，並澄清未來交易中是否存在類似結構。關於黃金股的監管應該只適用於這筆特定交易，以避免投資界誤解這可能會擴展到其他交易。

負責監督的「美國外國投資委員會」(CFIUS)與白宮也應盡快建立遊戲規則，明定在何種情況下透過黃金股安排來降低國家安全風險，畢竟這些情況應該非常罕見；政府也應明確承諾保持克制，否則外國投資者將對美國企業望之卻步。