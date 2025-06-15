國會應嚴格把關穩定幣法案

美國國會即將通過一項重要金融業改革法案《指導與建立美國穩定幣國家創新法案》（簡稱《天才法案》GENIUS Act），為穩定幣提供法律保障，雖然美國政壇充斥著激烈的黨派之爭，但不少民主黨參議員已準備好與所有共和黨同僚聯手推動這項立法，矽谷、大型科技公司和華爾街肯定會非常開心。

然而在急於通過此法之際，國會議員們刻意對美國監管體系，以及川普 第二任期的各項腐敗作為視而不見。

表面上，這項立法僅是沿襲過去的模式，允許美國證券交易委員會（SEC）、財政部和其他機構起草細則，因為國會立法通常只提供監管行動架構，並賦予專門監管機構酌情運用自由裁量權。

金融市場監管過去向來依賴獨立的監管機構，監管不受經濟和政治壓力的影響，能夠無所畏懼地為投資人維護市場完整性。但對金融進行妥善監管的想法，本身正受到現任政府的排斥，使得過去授權監管機構的作法幾乎失效。用過去的立法慣例來規範未來的金融工具，肯定會左支右絀。

但川普與他身邊諸如馬斯克等狂熱分子，齊手破壞機構獨立，放鬆監管、開除監管機構負責人、恐嚇其他監管機構，並且任命政治酬庸的相關業內人士負責。如今執掌監管機構的大多是川普人馬，而且與加密業關係密切：SEC主席阿特金斯原本經營著一家擁有大量加密貨幣 客戶的公司；商品期貨交易委員會（CFTC）負責人昆騰茲（Brian Quintenz）是親川普風投公司Andreessen Horowitz的說客，該風投公司最大宗投資就是加密貨幣。加密貨幣產業在川普競選期間出錢出力，希望推出市場結構法案，將SEC的大部分監管權力移交給CFTC。

川普本人更是加密貨幣領域的領頭羊，推出的「川普幣」雖招致各方嚴厲批評，但川普的家族基金World Liberty Financial推出的一款穩定幣，卻獲得一家由阿布達比政府支持的公司支持，買進20億美元；其目的是單純示好還是別有所圖，有待時間驗證。

尤有甚者，SEC近日撤銷了對加密貨幣交易所幣安（Binance）的訴訟，幣安在2023年曾承認對洗錢和違反制裁的行為監督不周，幾天之後，幣安就把川普的穩定幣上架交易。

選前選後大力支持川普的大型銀行對《天才法案》的遊說也可能另有他圖。目前銀行發行的穩定幣，雖受到部分準備金規則約束，但銀行業長期以來一直變相地利用這些規則將聯邦存保公司（FDIC）擔保的存款轉化為更有利可圖的商品，如商業房地產、次級房貸、去中心化金融（DeFi）等等；若不加嚴格管制，等於縱容另一個次貸危機再度發生。

美國著名經濟學家、2008年諾貝爾 經濟學獎得主克魯曼（Paul Krugman）直言批評：「一些議員明知穩定幣可能被濫用於犯罪，但出於政治捐獻和個人財產等利益考量，卻對此視而不見。」

雖然國會試圖制訂規範未來的法律，但他們的思緒卻停留在過去，誤以為監管機構仍值得信賴，但在當今這個時代，國會議員需要確保加密貨幣立法包含清晰、具有約束力、規範性的限制，才能以維護公眾利益並打擊日益增長的腐敗風險。為穩定幣找到法律依據只是《天才法案》的表面文章，如果未能建立完整的法律監管思路和架構，國會就只是在為富人立法，甚至是為川普一人立法。

面對獨立監管機構被扭曲為溫順的產業傀儡，被迫放棄規範市場和保護投資人的成立宗旨，在川普利用總統職位牟取暴利之際，美國國會必須採取全新的立法思維，明確規定實現立法目標所需的監管屏障。預設最壞情況下，監管力量會臣服於產業和政治力量，因此在立法之外，國會還必須提供詳細且具約束力的指令，迫使監管機構真正履行職責。否則，川普治下的監管機構將永遠只是一堆紙老虎。