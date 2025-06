川普調兵平亂 非法移民爭議升級

洛杉磯市因逮捕非法移民 引發示威,群眾7日堵住高速公路、少數人縱火燒車,與執法人員衝突。川普 總統不顧加州州長紐森權限,自行下令調動國民兵 進駐洛市維安,引發總統越權調動國民兵爭議。22位民主黨州長聲明譴責川普,聯邦與地方的爭議升級,兩黨齟齬,類似對峙帶給川普實現政見新動力;但示威如蔓延全美,將危害地方經濟和秩序,加劇美國社會分裂動盪。

洛杉磯示威失控,川普發推文斥責民主黨加州州長和洛杉磯市長無能,不顧承平時期調動國民兵本屬州長權力,下令調動國民兵,卻引發適法性和有無必要的新爭議。美國前勞工部長萊希(Robert Reich)在英國「衛報」撰文,指我們正見證川普的警察國家初始階段,呼籲民眾警惕川普作為。

洛杉磯前次暴動,是1992年非裔卡車司機金恩被四名警察圍毆,被民眾錄影公布電視新聞中,四名警察後來被判無罪,引發歷史上最嚴重大暴動,搶劫、縱火和槍戰導致63死、數千人傷,震驚全球。洛市當時市長布萊德雷宣布宵禁無效,總統老布希後來應州長威爾遜要求,調派1.5萬名國民兵,還動員數千名陸軍和陸戰隊增援,暴動才平息,造成逾10億美元經濟損失。

這次洛市騒動抗議者高喊口號、投擲雞蛋,執法人員發射催淚彈、閃光彈和橡膠子彈,規模不算嚴重。川普立即指這是無政府狀態,不能容忍。他和白宮副幕僚長米勒都說,任何妨礙官員執法的示威,都將被視為「叛亂」(insurrection),必須嚴懲。

這番話立即讓人聯想,2021年1月6日攻打國會山莊、破壞建築,要抓副總統潘斯和吊死眾院議長裴洛西的民眾,是否也屬叛亂?川普上任卻立即特赦數百名被定罪的暴亂參與者,稱他們是「愛國者」,衡量標準何在?無論是否支持川普或挺不挺非法移民,民眾有權質疑兩者的區別。

川普動用國民兵,引發諸多爭議:首先,掃蕩非法移民截至6月僅遣返13.9萬人,拜登政府2024財年遣返27.1萬人,川普想額外驅逐65萬人的目標難達成,支票面臨跳票,使他藉機祭出激進對策,想扭轉民眾觀感。

掃蕩非法移民、調停俄烏戰爭或關稅戰,川普都給外界虎頭蛇尾印象,華爾街和美媒流傳川普新綽號TACO (Trump Always Chickens Out),精準概括川普執政風格,強硬不過三秒鐘,遇困難就認慫;關稅戰也是川普先讓步,以免美元美債和股市崩跌。TACO後又衍生出FAFO (Fxxk Around and Find Out),指鬼混一圈就設法找理由退縮,兩個綽號可能跟隨川普整個任期,使他對洛市示威可能蔓延極敏感,反應超迅速。

其次,國民兵是美國六大軍種之外的地方防衛武力,配備、編制和正規軍無異,平日歸各州州長指揮,若遇法律秩序失控,總統據1807年「叛亂法」(Insurrection Act) 認為有恢復秩序必要,在州長請求下,調動國民兵平亂。但現在並非戰爭時期,調動保衛國民和國土安全的武力對付自己民眾,也是1965年來首次出現總統繞過州長動用國民兵,觸動許多人敏感神經。

川普此舉引發22位民主黨州長聲援加州,紐森也指這是「蓄意挑釁製造混亂,以便鎮壓」,準備提訴訟。白宮則辯稱是援引「美國武裝部隊法典」第10卷第12406條規定,繞過州長同意步驟,雙方恐纏訟至最高法院。

暴力抗爭破壞法治秩序,洛市和加州政府應對無力,應被質疑。反之,即使川普調動國民兵未違法,但能解決非法移民問題嗎?兩黨分裂加劇,赤字和國債猛增、社安金破產迫近、貿易逆差,或國力衰退、失去盟邦信任等連串問題,都無法靠行政命令或激進手段解決,正是川普施政的致命要害。