川普調兵平亂 非法移民爭議升級

洛杉磯市因逮捕非法移民 引發示威，群眾7日堵住高速公路、少數人縱火燒車，與執法人員衝突。川普 總統不顧加州州長紐森權限，自行下令調動國民兵 進駐洛市維安，引發總統越權調動國民兵爭議。22位民主黨州長聲明譴責川普，聯邦與地方的爭議升級，兩黨齟齬，類似對峙帶給川普實現政見新動力；但示威如蔓延全美，將危害地方經濟和秩序，加劇美國社會分裂動盪。

洛杉磯示威失控，川普發推文斥責民主黨加州州長和洛杉磯市長無能，不顧承平時期調動國民兵本屬州長權力，下令調動國民兵，卻引發適法性和有無必要的新爭議。美國前勞工部長萊希(Robert Reich)在英國「衛報」撰文，指我們正見證川普的警察國家初始階段，呼籲民眾警惕川普作為。

洛杉磯前次暴動，是1992年非裔卡車司機金恩被四名警察圍毆，被民眾錄影公布電視新聞中，四名警察後來被判無罪，引發歷史上最嚴重大暴動，搶劫、縱火和槍戰導致63死、數千人傷，震驚全球。洛市當時市長布萊德雷宣布宵禁無效，總統老布希後來應州長威爾遜要求，調派1.5萬名國民兵，還動員數千名陸軍和陸戰隊增援，暴動才平息，造成逾10億美元經濟損失。

這次洛市騒動抗議者高喊口號、投擲雞蛋，執法人員發射催淚彈、閃光彈和橡膠子彈，規模不算嚴重。川普立即指這是無政府狀態，不能容忍。他和白宮副幕僚長米勒都說，任何妨礙官員執法的示威，都將被視為「叛亂」(insurrection)，必須嚴懲。

這番話立即讓人聯想，2021年1月6日攻打國會山莊、破壞建築，要抓副總統潘斯和吊死眾院議長裴洛西的民眾，是否也屬叛亂？川普上任卻立即特赦數百名被定罪的暴亂參與者，稱他們是「愛國者」，衡量標準何在？無論是否支持川普或挺不挺非法移民，民眾有權質疑兩者的區別。

川普動用國民兵，引發諸多爭議：首先，掃蕩非法移民截至6月僅遣返13.9萬人，拜登政府2024財年遣返27.1萬人，川普想額外驅逐65萬人的目標難達成，支票面臨跳票，使他藉機祭出激進對策，想扭轉民眾觀感。

掃蕩非法移民、調停俄烏戰爭或關稅戰，川普都給外界虎頭蛇尾印象，華爾街和美媒流傳川普新綽號TACO (Trump Always Chickens Out)，精準概括川普執政風格，強硬不過三秒鐘，遇困難就認慫；關稅戰也是川普先讓步，以免美元美債和股市崩跌。TACO後又衍生出FAFO (Fxxk Around and Find Out)，指鬼混一圈就設法找理由退縮，兩個綽號可能跟隨川普整個任期，使他對洛市示威可能蔓延極敏感，反應超迅速。

其次，國民兵是美國六大軍種之外的地方防衛武力，配備、編制和正規軍無異，平日歸各州州長指揮，若遇法律秩序失控，總統據1807年「叛亂法」(Insurrection Act) 認為有恢復秩序必要，在州長請求下，調動國民兵平亂。但現在並非戰爭時期，調動保衛國民和國土安全的武力對付自己民眾，也是1965年來首次出現總統繞過州長動用國民兵，觸動許多人敏感神經。

川普此舉引發22位民主黨州長聲援加州，紐森也指這是「蓄意挑釁製造混亂，以便鎮壓」，準備提訴訟。白宮則辯稱是援引「美國武裝部隊法典」第10卷第12406條規定，繞過州長同意步驟，雙方恐纏訟至最高法院。

暴力抗爭破壞法治秩序，洛市和加州政府應對無力，應被質疑。反之，即使川普調動國民兵未違法，但能解決非法移民問題嗎？兩黨分裂加劇，赤字和國債猛增、社安金破產迫近、貿易逆差，或國力衰退、失去盟邦信任等連串問題，都無法靠行政命令或激進手段解決，正是川普施政的致命要害。