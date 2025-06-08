川馬反目波及飛龍 波音牛棚待命

大多數美國人很可能現在抱著爆米花桶、坐在螢幕前，聚精會神地看著世界首富與美國總統惡言相向。許多人可能早就預見到這一點，因為馬斯克和川普就像是兩個引力強大的銀河系緩慢互相毀滅。

用太空來類比，是因為這場荒謬的爭吵很可能會衝擊美國航太總署(NASA )和美國的太空計畫，尤其是那些目前在國際太空站(ISS)以及即將前往該站的太空人 。

馬斯克旗下的SpaceX 公司目前與NASA簽訂了運送往返國際太空站的太空人合約。由於NASA不再向俄羅斯老牌「聯盟號」飛船購買座位，SpaceX的載人軌道飛船「飛龍號」是目前NASA定期運送太空人往返太空站的唯一方式。同時它也是負責太空站食物和補給充足的主要方案之一。

這場爭鬥現在危及美國太空人的發射計畫，因為川普威脅要終止對馬斯克的「政府補貼和合約」，而馬斯克則反擊要「立即」退役「飛龍號」飛船，他很清楚這是目前太空人往返國際太空站的唯一選擇，前白宮策略長班農則為此主張應該「國有化」SpaceX公司。

然而，在馬斯克放出狠話，粉絲建議退一步冷靜幾天後，他再度貼文指出：「很好的建議。好的，我們不會讓『飛龍號』飛船退役。」這個立場一百八十度的大轉變有很多種可能的因素；目前尚不清楚馬斯克最初威脅「退役」飛龍號飛船的意圖有多認真，因為SpaceX也使用該飛船執行商業任務，這部分與為NASA執行的任務無關。

SpaceX已經使用「飛龍號」飛船執行了6次私人太空人任務，包括在地球軌道上自由飛行，以及對接國際太空站。SpaceX計畫最快6月10日將與Axiom Space合作，使用「飛龍號」飛船進行另一次私人太空人任務，將四名平民送往國際太空站。

SpaceX與NASA仍有合約在身，馬斯克為與川普意氣之爭而冒著違約的風險，似乎並不值得。反之亦然，目前還不清楚川普是否可以輕易撕毀聯邦合約。NASA發言人則是四平八穩地在X貼文表示，NASA將「繼續執行總統的願景」，並與其合作夥伴合作，不作任何其他延伸解讀。

根據估計，馬斯克旗下企業多年來已獲得至少380億美元的政府合約、貸款、補貼和稅收抵免。而其中SpaceX獲得的政府合約最高，被視為馬斯克王冠上的寶石。

不過如果NASA太空人無法搭乘SpaceX的「飛龍號」飛船，也無法搭乘俄羅斯的「聯盟號」飛船，NASA還有一個最後選擇：波音的星際客機(Starliner）。

然而星際客機在近一年前發射時，簡直是一場鬧劇，雖成功地載著兩名太空人發射升空並與國際太空站對接，但飛船反應控制系統的氦氣洩漏導致任務中止，預定返航的太空人在國際太空站上多待了數月，最後改搭「飛龍號」飛船返回地球，讓波音顏面盡失。

波音公司的聲譽早已因其737 Max客機和其他飛航安全問題而嚴重受損，而當其試飛員最終是乘坐SpaceX「飛龍號」飛船返回地球時，形象更是一落千丈。可是星際客機空載返回地球時，是安全著陸的，如果當時艙內有太空人，他們一定能毫髮無傷，其間雖然有各種擔憂、恐慌的新聞報導和炒作，但太空艙確實運作正常。

事實上，氦氣洩漏的問題，是可以控制並修正的，波音公司一直在努力解決星際客機的問題，而且憑藉著成功的發射和返航，波音實際上已經擁有能夠往返國際太空站的載人太空船。

所以在這個非常特殊的時刻，波音公司正面臨著一個重新證明自己的機會。現在，川普和馬斯克的爭執可能讓SpaceX失去與NASA的合同，該是波音公司出手，承諾為NASA提供維持國際太空站載人飛行的星際客機的時候了。