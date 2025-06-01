黃仁勳反管制 不怕川普對NVIDIA開刀?

輝達 (NVIDIA，又譯英偉達)5月28日財報，在財報後的視訊會議中，黃仁勳高調批評美國政府的晶片出口管制政策，說這項政策「徹底失敗」。拜登政府自2022年起，連續三年，推出管理措施，目的是阻止輝達「先進AI 晶片」賣給中國；川普 2.0承續拜登政策，4月9日進一步限制輝達的H20晶片，H20是在拜登禁止較先進的H100後，輝達專為中國市場設計，功能較次；H20被封殺後，輝達再無AI晶片可在中國出售，只能「告別中國」了。在全面被封殺下，黃仁勳積極「反管制」，是可以理解的，但他如此公然「反川」，會否導致川普在即將出爐的新管制措施中向輝達開刀？

黃仁勳為什麼說出口管制「失敗」？原因有二，一是市場的損失。四年前輝達在中國的AI晶片市場占95%，現在只占50%；輝達去年在中國的銷售收入仍占全部收入的17%，現在則減至13%，H20被禁，導致輝達損失價值55億元的H20庫存。28日財報顯示，今年2至4月的一季，H20的收入損失28億元，預計5至7月損失80億元。未來三年中國的AI晶片市場將達到500億元，失去這樣巨大市場，對美國半導體業的發展沒有好處。

二是中國的AI晶片開發商數量，占全球的50%，輝達一旦被排斥於中國之外，等於與數量龐大的開發商失去互動，對於美國半導體業更是一巨大損失，而中國失去輝達，仍會自行發展，華為等受到刺激，將更積極創新，加快趕上美國水平。所以出口管制使美國失去中國市場，對美國半導體業有害，卻對中國有利。

黃仁勳反對出口管制，雖沒有明說有什麼訴求，但既然反對管制，又說管制失敗，當然是希望川普政府取消出口管制，讓輝達可以回到中國。但這樣的訴求川普會支持嗎？初步的判斷是，川普不可能支持，亦即在即將宣布的新出口管制措施中，不可能撤銷對輝達晶片的禁售。

川普不可能撤銷對輝達的管制，原因也有二，一是美中的AI競爭，習近平要將中國打造成科技大國，特別是AI技術超越美國，而美國則希望保持現在的領先地位，所以力阻AI晶片賣到中國，也不讓美國和盟國將製造晶片的設備賣給中國，目的是「技術封鎖」，阻止中國在AI競賽中超前。

二是國家安全。白宮和國會都認為，如果中國取得輝達的先進晶片技術，勢必應用到軍事和武器上，對美國造成威脅，所以全力阻止輝達晶片賣到中國。川普考慮的是一國的安全，而輝達只是一家公司，損失也是一家公司的損失，川普怎會因一家公司而放棄一國？

川普說，黃仁勳與他是朋友，但有時朋友也無補於事。黃仁勳今年1月與川普見面，宣布輝達在美投資5000億元；4月30日再到白宮，與川普談投資，事後還面對全國媒體，發表講話，一面稱讚川普發展半導體業的政策，一面介紹了輝達的最新AI晶片；5月13日，再與川普前往沙烏地，出席沙烏地新創公司的簽約儀式，新公司購買輝達1.8萬個輝達最新的GB 300晶片，這一新晶片每個售價300萬元。但是朋友歸朋友，川普2.0管制AI晶片出口，勢所難免，輝達在劫難逃。

黃仁勳接受財經新聞CNBC訪問時說，他將與白宮保持聯繫，繼續磋商出口管制的問題。拜登在位最後時刻，曾通過了一項「AI晶片擴散法」，將全球國家分成三類，美國盟友可購買輝達先進晶片，但中俄和伊朗等被列入禁售國家名單。這項新法原定5月15日生效，但川普說此法過於複雜，他的政府將以簡化的規定取代之；新規定還沒有公布，黃仁勳積極反對管制，真正的目的，可能是影響白宮，在新的出口管制規定上，給輝達和超微(AMD)等留有空間，可繼續賣晶片給中國。