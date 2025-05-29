面對兩場戰爭 川普有心無力

川普 總統上任後，面對兩場進行中的戰爭，一是俄羅斯與烏克蘭的戰爭，二是以色列 與哈瑪斯的戰爭，川普雖然希望談和停戰，顯示自己外交手腕的高明，但他心中是有所偏向的；在俄烏戰爭中，他偏向普亭 ，因為他知道只有普亭同意了，才能停戰，他也希望盡快恢復美俄關係，而在以哈戰爭中，他偏向內唐亞胡，因為美國傳統親以色列政策，也因為猶太團體對美國政治的影響力。

可是事與願違，本周他對普亭與內唐亞胡都發火，希望俄羅斯與以色列不要太過分，但是美國自己又拿不出可行的方法。

川普19日才興高采烈地宣布，俄羅斯將與烏克蘭展開直接談判，但接下來，俄羅斯就連續幾天，以飛彈與無人機，對烏克蘭發動大規模空襲；川普25日受訪時，罕見直言「很不高興」普亭所作所為，還在社群媒體發文批評普亭「瘋了」，27日再度發文表示，「普亭在玩火！」。

被問到是否將加強對俄制裁，川普回應「絕對會，他(普亭)正殺害很多人」，外傳周末前將對莫斯科實施新一輪制裁；這正是歐洲國家與烏克蘭最想聽到的好消息，他們一直在說服川普，除非有極大的壓力，否則普亭不會停戰，他們希望川普能夠對購買俄羅斯油氣的國家，如中國，施加「二級制裁」，這樣才能切斷普亭的金脈，讓他沒錢打下去；據報導，川普正在考慮要不要制裁以及制裁到甚麼幅度。

俄羅斯的反應卻很淡定，對川普批評普亭「瘋了」，克里姆林宮說，川普此話可能是因為「情緒超載」，但俄方感謝川普協助啟動烏克蘭和平談判，還說待換囚完成後，莫斯科將準備一份文件草案，概述長期和平協定的條件。

而在另一個戰場，以色列兩個多月前，開始全面管制輸送物資的卡車，斷絕進入加薩地區的糧食、燃料與藥品，聯合國與其他的人道救濟組織呼籲，加薩已經開始有饑餓的人道危機。

以軍藉由地面部隊、疏散令及轟炸，迫使加薩居民撤離家園，意在把人口集中到25%的土地，然後占領75%的加薩，藉此堅壁清野，剿除哈瑪斯，尤其針對哈瑪斯可能藏匿的學校與醫院地底隧道，濫轟猛炸，不管這會造成多大的平民傷亡，希望如此可以迫使哈瑪斯投降，釋放剩餘人質、解除武裝，迫使殘存的高層離開加薩。

可是平民大量死傷，引發歐洲國家強烈的譴責，連向來對以色列有原罪的德國，總理梅爾茨都公開指責，英國甚至停止與以色列自貿協議的談判，以表抗議，只有美國維持沉默。

川普在剛進白宮的時候，是非常偏袒以色列的，認為戰爭之所以持續，一切責任在哈瑪斯，他甚至限令哈瑪斯在48小時內交出剩餘人質，但是曾幾何時，雖然仍有間歇性反猶的恐怖主義，但以色列愈來愈成了欺壓巴勒斯坦人民的惡霸。

川普25日終於針對加薩人道危機表示：「我們希望看看能否盡快停止這種情況，以色列，我們一直在跟他們談，我們希望看看能否盡快讓整個局勢停下來」。

午夜夢迴之際，川普應該對永無休止的以巴衝突已經累了，這次出訪波灣國家，飛過以色列而不入，同樣的，他對俄烏衝突，更是感到厭倦，川普身邊的人表示，若最後的努力無效，他考慮完全放棄參與談判，對曾放話24小時結束戰爭的川普，哀莫大於心死。

誠如美國副總統范斯23日對美國海軍學院應屆畢業生演說時表示，美國不會再投入不明確的軍事任務，也會避免涉入無休止的衝突，美國將回到以現實為本的戰略，保護美國核心的國家利益。

雖然范斯仍聲稱，美國未來只要出拳，就是重拳出擊，只要美國畫下紅線，就會果斷執行。但是大家都知道，這是「戰略收縮」的開始，美國已經不是歐巴馬的美國，也不是小布希的美國，其他地區的衝突，更不再是美國的戰爭了。