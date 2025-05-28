印巴空戰宣傳 危及美中印三國關係

印度 和巴基斯坦5月7日凌晨，爆發二戰後規模最大空戰，巴方聲稱用中國製殲-10CE(梟龍)戰機，擊落印度法國製「飆風」(Rafale)、幻象-2000和蘇-30、米格-29戰機，印度則含糊其詞，也聲稱勝利。印巴都無意擴大戰事，衝突戛然而止，全球華人圈輿論沸騰，認為印度大敗，中國製3.5代機吊打4.5代飆風戰機，宣揚中國軍武實力強大，不再懼怕美製武器，武統台灣如探囊取物，但其中頗有灌水宣傳爭議之處。

這場遠距戰爭，雙方出動125架戰機，各在自己領空，相距百餘公里外互射導彈，對戰損各說各話，數據無法全信。巴軍使用中國造殲-10和PL-15E(霹靂)空對空飛彈，射程150公里，比印軍空對空導彈射程100公里占優勢，巴軍出動瑞典和中國製預警機，中國可能提供衛星和戰場感知數據鏈情報，使巴軍占盡優勢，

有趣的是，美國也和中國稱為「巴鐵」(中國鐵桿盟友)的巴基斯坦交好，除了在阿富汗反恐長期合作，美國先後出售巴國84架F-16戰機，美巴兩軍關係頗佳；但美國近年積極拉攏印度，對抗俄羅斯和中國，這次衝突美方態度中立，川普公開希望衝突快結束。

中印本有領土紛爭，中共 武器或衛星、預警機扮演什麼角色，必然會政治發酵，刺激印度改善軍備，未來美中印三大國關係，更可能形成不利中國的新挑戰。

這次印巴衝突，美國官方或媒體評論不多。中共黨媒、中國網民卻鋪天蓋地，有人製視頻醜化印度戰機被巴鐵的殲-10打下來；央視誇國產武器實戰中遠比印度的西方戰機厲害，愛國粉紅們更瘋狂捧中國軍備戰力，發洩對印度的不滿，也頌揚幾十年缺乏實戰經驗的解放軍裝備實在太厲害，彷彿中國已戰勝美國為首的西方。

製造殲-10的成都飛機廠股票激漲50%，台灣多家電視台或自媒體也加入，把中國武器捧上天。兩岸的粉紅都說，殲-10只是中國二、三線落伍戰機，中國還有殲-20和更先進六代機殲-35、九天無人機等，僅殲-10就讓全世界驚呆，殲-20、殲-35必然吊打美國，稱武統台灣簡直如小菜一碟，指中國軍備強到什麼地步，外界無法想像。

有評論說，去年珠海航空展，殲-10C在角落裡無人問津，展區門可羅雀，印度如今幫中國證明中國軍力強大，拒絕購買殲-10的伊朗、沙烏地等都後悔了，回頭向中國求售殲-10和導彈，可是實情卻非如此。

台灣部分退役將領言論常暗幫對岸的「紅色主持人」，大爆印度飛行員死前留言崩潰，藉機唱衰美國、誇讚共軍 實力。「疑美論」者出發點本是反台獨，卻無視共軍戰機戰艦頻頻環台演習，威脅2300萬人生命家園，一旦動武，砲火難分統獨，唱好共軍明顯「長他人志氣，滅國軍威風」，毋怪乎美方擔憂島內有太多中共「內應」。

共軍從海灣戰爭、科索伏戰爭學教訓，仿效美軍和北約多兵種協同作戰，配合衛星和情報統合，戰力已非昔日吳下阿蒙，但台灣先進戰機、雄風三型增程導彈，射程可達上海，對美採購海馬斯、魚叉和刺針等導彈，即使「草莓兵」戰力被質疑，國際間卻將台灣喻為「刺蝟島」，防守能力和海峽天險，遠比烏克蘭強大。

美軍印太司令帕帕羅說，共軍能在數日內可動員逾150艘軍艦和三分之二兩棲作戰部隊入侵台灣；退役少將蒙哥馬利在國會作證說，美軍駐台人數應從500人增至1000人，說明美國介入台灣加深，台海波濤洶湧，台灣必須居安思危。

保護台灣民主自由生活，不助長中共武統氣燄，兩岸和平相處發展，最符合大陸14億和台灣2300多萬民眾福祉，宣揚共軍戰力、貶抑台軍實力，無助兩岸和平與融合，輕啟戰端更可能加速政權崩潰，形成兩岸華族的世紀浩劫，不能不慎。