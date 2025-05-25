打擊校園反猶 川普政府槓上哈佛

美國國土安全部(DHS)22日撤銷哈佛大學 招收國際學生的許可，導致數千名在學的哈佛國際生必須轉學或離境，哈佛指此舉違法，已向法院申請禁制令，並獲得麻薩諸塞州聯邦法院頒布禁制令，要求政府暫停執行，川普 政府與常春藤盟校為首的哈佛大學對峙情勢正在升級。

自從2023年10月7日以色列遭到恐襲，以軍報復清洗加薩，導致全美主要大學內反猶反以挺巴的聲浪升高擴大，上街反戰抗議的，相當部分是國際學生，雜有重返校園的老校友滋事者，哈佛與各大學以保護校園內學生言論自由，抗議活動受到校方容忍，以致校務教學完全停頓，非但學生上課學習權益受損，猶太 裔學生避開示威，或擔心被打而不敢上課，校方不敢報警處理，情況失控。

川普大選獲勝，國會眾院重回共和黨，形勢轉變。眾院教育委員會開始聽證調查各大校園內禁止反猶政策的執行，川普政府一上台，更拿哈佛開刀，驅逐有前科的國際學生，國土安全部針對這些在校園內反猶的國際學生，利用「學生和交換訪問學者計畫資訊系統」(SEVIS)內的資料，找出他們入境美國後，在境內犯法的記錄，一旦查出，就列入遞解遣返名單。

由於哈佛校方多次報告難以滿足當局要求，國土安全部部長諾姆22日下令，三天內若沒有接到校方合規的報告，將終止哈佛的學生與交換訪客計畫(SEVP)認證，這意味著哈佛不能再招收外國學生，現有的六千多名哈佛國際學生必須轉學，否則將失去他們在美國的合法身分。

這是川普政府一石二烏之計。一方面藉校方來掌握對美國國安與社會有害、已經入境的國際學生，在校言行，造冊列入紀錄，成為可終身追蹤的資料，即使畢業就業乃至申請入籍都有重大參考作用，說白了就是終身檔案；另一方面則如果學校不配合，直接禁止招生外國學生，阻止「有問題」國際學生進入美國，成為「內在」敵人。

哈佛成為這一波政府與大學衝突的焦點，並不是偶然的，MAGA運動，對大學中的左派勢力，向來有強烈的敵意，司法部、教育部和衛生部紛紛就校園反猶太、DEI(多元化)政策等問題對哈佛展開聯合調查，並且凍結原用於支援哈佛各項研究的近30億元聯邦撥款。

此波政府與大學衝突，受到最大衝擊的是國際學生，作為美國長春藤盟校之首，哈佛不僅是美國最具知名度的大學，也是全世界學子所嚮往的學府，這是美國的軟實力之所在，哈佛大學招收最優秀的學生，而不以種族或國籍為限，這是美國大學制度之所以維持優秀的重要原因。

哈佛於2024-2025學年招收6793名國際學生，約占該校總招生人數的27%，國際學生付全額學費，在美國消費生活，替哈佛與波士頓地區帶來繁榮，都是不容否認的。

當然國際學生的過激言論，可能導致本土的恐怖行動，近日華府兩名以色列年輕外交官被一名高喊「解放巴勒斯坦」的刺客暗殺，更加強川普政府打擊大學中的反猶、反以、反恐的正當性，繼對哈佛之後，趁勝追擊，川普政府指控哥倫比亞大學自2023年10月以來，「故意漠視」校園內猶太學生遭同儕騷擾，違反聯邦民權法。

政策不可因噎廢食，或是擴大打擊面，國安部還點名來自中國與伊朗的國際學生，可是美國境內的中國學生與學者，絕大部分都沒有參與校園反猶反以示威，最近人心惶惶，而同時中國又吸攬人才，歡迎他們回國，這對美國的發展是不利的。

現在哈佛校方與川普政府已經走上法律訴訟，針對政府撤銷哈佛SEVP認證，校方向波士頓聯邦地區法院提告，指控川普政府「違反憲法第一修正案」，聯邦法官發出臨時禁制令，定下周四舉行聽證會。美國是法治國家，我們相信美國的司法制度，期待得到公正的判決。