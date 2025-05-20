川普優先挽救美元 避提拖垮中國

川普 發動關稅 戰，戰略目標是讓「美國再度偉大」(MAGA)，平衡貿易逆差、逼製造業回流，重振經濟。許多分析指其目標是搞垮中國、祛除挑戰美國霸權的最大隱患，但川普和財長貝森特卻再三強調，無意拖垮中共政權，美國不會全面和中國脫鉤。

即使共和黨鷹派對中國充滿敵意和提防，美中在日內瓦快速達成貿易戰停火協議，旁證川普主要意圖是優先挽救美元，美國民生用品和部分零組件仍依賴中國製造，只能暫讓中國邊緣化，無意也無法拖垮中國。

穆廸上周五警告，下調美國政府主權信用評級，從Aaa變成Aa1。美元危機的根源在美國國債 已逾36兆美元，2024年達GDP的99%，每年僅支付利息即需1.13兆元，2024財年聯邦預算赤字達2.3兆，財政瀕臨破產，使美元的全球地位鬆動。

美國每年增加近2兆赤字，占GDP比重從2024年的增加6.4%攀升至2035年的近9%，聯邦支付利息壓力日增，2024年利息占政府收入的18%，2035年將達30%，美國財政每100元收入有30元須拿去還利息，支付國防、社會保險和醫療等限制性支出也近八成，國債本金償還遙遙無期，財政岌岌可危，美國即將破產之說甚囂塵上。

川普早想靠關稅連環計來活絡稅收、改善財政和美債信譽，鞏固美元霸權，因為靠印鈔票和發行國債賣給國民和外國政府度日，赤字日益擴大，連付利息都感吃力了。國債從柯林頓卸任時的5.8兆，小布希卸任時增至10.63兆，歐巴馬增至19.95兆，川普第一任期再增至27.75兆，拜登卸任時達34兆，如今川普再執政已突破36.2兆。

川普施壓聯準會降息主因之一，既減少國債利息支出，也刺激經濟；川普還將推出減稅政策，是讓財政收入雪上加霜或起死回生，尚難有答案。

美國靠1944年布雷頓森林協議(Bretton Woods Conference,正式名稱為「聯合國貨幣金融會議」)建立美元與黃金掛鉤、各國貨幣兌換收支以美元為中心的體系，開啟美元本位黃金時代。中國等國家認為，美國可任意印鈔票，輸出給所有國家作為外匯儲備，也輸出通膨，藉此左右國際金融市場、干預國際事務。中俄聯手領導金磚組織等17國推動「去美元化」，2023年中俄貿易額2400多億美元，近九成改用盧布或人民幣交易，全球國家漸感美元化交易不公，是美國朝野想挽救的趨勢。

川普被稱為「海湖莊園協議」的計畫，中心就是用關稅促進製造業回流、終結貿易逆差、吸引外資改善經濟、重建美國優勢，維繫美元霸權。他號稱迄今已吸引10兆美元外資，近日訪中東宣布達成數兆美元投資協議，阿聯酋承諾十年內投資1.4兆美元、卡達承諾5000億美元，這類不具約束力的諒解備忘錄(MOU)，將來實際投資多少還待觀察。

川普想靠關稅抑制中國貨進口，增加政府收入，關稅每日可增收5億元，即將推出每人500萬美元的「川普金卡」，這個投資移民綠卡計畫擬吸收1000萬人，可有50兆美元收入，立即填平國債赤字。但美國稅賦高且全球收入都須課稅，外國富豪是否願當美國人，如意算盤未必能如意。

美國兩黨都認定中國冀圖削弱美國國際影響力，視中國為對手或敵人。但川普有「偏袒大國」傾向，從俄烏戰爭調停，或提台海兩岸統一有好處，讓人難苟同。他未明示要拖垮中國政權，但宣布解除對敘利亞制裁、和伊朗簽核協議，都會讓中俄邊緣化，挖中國一帶一路牆腳。

貿易戰後，川普等候習近平的電話未果，川普只能自找台階下，美中日內瓦快速達成協議停戰90天，說明川普未必願和中國正面交鋒，值得台灣、日本等警惕。但是川普另闢蹊徑在中東給北京和莫斯科重擊，可見美國的外交、經濟或金融仍然維持優勢，美國霸權未殞落，反而如日中天。