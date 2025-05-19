川普中東行 機會與挑戰的虛實

川普 總統結束中東訪沙烏地阿拉伯、卡達和阿拉伯聯合大公國的國事訪問，受到極高規格禮遇；他在利雅德會晤敘利亞 總統、美國曾懸賞1000萬美元緝拿的恐怖分子夏拉(Ahmed al-Sharaa)，宣布美國將解除對敘利亞全面制裁。伊朗 最高領袖哈米尼的高級顧問14日也向美國NBC新聞說，伊朗準備與川普簽署附帶條件的核協議，換取美國解除經濟制裁。川普中東之行在外交、經濟或個人面子都空前豐收。

川普一周前即預告，將有重大消息宣布。川普解除敘利亞制裁，最震驚的不只盟友，因為事前保密到家，多數幕僚也直到消息公布才知。川普回應土耳其、沙烏地領導人提議，跌破眾人眼鏡，以色列恃寵而驕，總理內唐亞胡攻打巴勒斯坦屢屢違背美國意旨，被川普打臉。

本報日前社論分析，川普中東之行將改變世界方向，他的團隊企圖重塑中東秩序，借重中東土豪產油國財力和科技發展需求，讓美國深化與中東主要國家合作，把中國和俄羅斯邊緣化，摧毀中、俄、伊朗、敘利亞、哈瑪斯和葉門「青年運動」(又譯胡塞)叛軍的無形抗美聯盟；待恢復中東和平後，美國可抽出軍力部署東亞，遏制應對中國的挑戰。

川普政府動用兩個航母戰鬥群轟炸胡塞，摧毀其導彈攻擊紅海國際商船和美軍艦艇能力，破壞港口措施，切斷伊朗援助青年運動組織的路線。數月轟炸後，川普啟程前宣布，青年運動組織「投降」承諾不再攻擊商船，美國則停止空襲。

伊朗想消滅以色列，以色列藉美國力挺，想鏟除伊朗核武設施，並將200萬巴勒斯坦人趕出加薩走廊，由埃及等國家安置；伊朗有中俄軍事科技援助，也是哈瑪斯、青年運動武裝和敘利亞阿塞德政權的總後台。阿塞德政權突然倒台，美以擊潰哈瑪斯後，美軍轟炸青年運動組織，威懾伊朗，逼伊朗伸出橄欖枝，如果敘利亞、伊朗都就範，川普的中東和平新藍圖將邁出一大步。

伊朗最高領袖哈米尼的政治軍事顧問透露，伊朗準備與川普簽署核協議，承諾絕不製造核武、銷毀可製核武的高濃縮鈾庫存，只將鈾濃縮提煉至民用較低濃度，且允許國際監督，交換美國立即解除所有制裁，伊朗可立即簽署協議。

這代表川普在重談之前撕毀在歐巴馬政府簽訂的六邊協議；美伊新協議如簽署，等於把伊朗從中國挖到美國身邊來，加上與敘利亞改善關係，美國將參與伊朗、敘利亞重建，中東國際勢力版圖重畫，美國獲得巨大經濟、外交利益。

如能落實，川普可能重推以色列、沙烏地建交。在沙烏地代表的遜尼派，和伊朗代表的什葉派之間，美國可尋求某種平衡，中東和平重現。川普調停俄烏戰爭迄無結果，至少能在中東或以阿關係上收割成果，以色列即使不滿，不得不聽從美國旨意，川普卻可以促進和平大功，或有機會角逐諾貝爾和平獎。

中東情勢複雜，伊朗需要解除制裁和出口石油，挽救崩潰的經濟，石油出口中國或結算是否用美元，美國不會視若無睹，北京也不會坐視伊朗被挖走。只是中國經濟遇40年來空前困境，而美國折騰伊朗這麼久，能否靠一個核協議就變朋友，都有存疑空間。

川普上任後，國內挑起DEI政策和驅逐非法移民等人道議題，轟炸葉門、想合併加拿大、強購格陵蘭等霸凌式政策，逼烏克蘭割地換取和平，允許大欺小強凌弱，屈從侵略者普亭。即使川普自認可獲諾貝爾和平獎，但諾貝爾獎委員會未必願為川普擦脂抹粉。