川普中東行 重塑美國影響力

川普 總統日前訪問中東，這是川普二度主政後的首次出訪；中東三大主要國家沙烏地阿拉伯、卡達及阿聯酋與川普攜手，企圖重塑中東格局。

川普掌握中東近年來局勢變化，主動出手拉攏穆斯林世界兩大世仇沙烏地與伊朗對話，能否成功仍未而知，各界訝異之餘充滿期望，至少川普為中東帶來希望。

中東媒體和政治專家都指出，海灣國家期盼能藉由與美國的雙向巨額投資，增進人民福祉，減少區域極端勢力干預。國際問題評論者札卡利亞(Fareed Zakaria)撰文指，川普看似魯莾的外交行動，可能產生深遠影響。

川普首站在遜尼派大國沙烏地演講，但目標是對什葉大國伊朗軟硬兼施。他指出與伊朗即將達成禁止核武的協議，這讓沙烏地等溫和波灣國家放心；他並警告伊朗，不要再三心二意，盡快接受目前的協議，中止發展核武，否則非但美國繼續禁運石油制裁，同時無法再保證，美國能扼制以色列發動摧毀滅核軍事行動。

他更出人意外的宣布解除美國對敘利亞 自2019年以來制裁，同時與敘利亞臨時領袖見面。川普宣布此事時，在場的沙國王儲薩爾曼等全體起立鼓掌，在中東地區受到廣泛好評，敘利亞人民上街歡慶。

敘利亞不到半年前，獨裁者阿塞德遭叛軍推翻，全國陷入殺戮血腥報復 ，民不聊生，沙烏地與土耳其建言川普出手搭救。美國解禁有如金鑰匙，打開封鎖敘利亞之門。川普14日與沙國王儲薩爾曼，及敘利亞的新領導人夏拉等人合影。夏拉半年前還是美國務院懸賞千萬美元的恐怖份子，突然又成了美國可以交往的對象。

川普還與三國簽署重大商業協議，金額以兆元計算。第一站沙烏地阿拉伯承諾投資美國6000億元數位中心建設、美國對沙國1420億元軍售。第二站卡達航空向美國波音訂購210架廣體客機，總額超過2000億元，卡達還向駐多哈美軍基地投資1000億元，國防採購總額達420億元。第三站阿聯酋簽訂145億元的28架波音廣體客機，並承諾10年內投資美國1.4兆元。

在AI 方面，美國多家科技大廠與中東達成AI交易。輝達將出售沙烏地高端晶片，超微宣布與Humain建立100億元合作關係，沙國企業DataVolt投資200億元，在美國投資AI資料中心和能源基礎設施。

這些AI協議讓中東獲取先進AI晶片，沙烏地等中東產油國降低依賴石油收入，國家定位轉型為AI中心。川普率領美國科技精英傾巢而出，全力支持這個計畫。

川普並向中東宣示美國的外交政策有全面變化，他在沙烏地演講表示：「全世界都應該認識到，(中東近年)這一偉大轉變並非來自西方干涉主義者，向你們講授如何生活、如何管理自己的事務。」這段話引起廣泛關注，在警告世界諸國不要干涉中東事務，也表明美國不會干涉介入。

不過，川普在卡達探視駐地美軍時說，他的首要任務是結束衝突，而不是引發衝突，「但如果有必要保衛美國或我們的伙伴，我將毫不猶豫地運用美國的力量。」

哈德遜研究所學者里布阿表示，這「表明美國不再將中東視為邊緣問題，而是將其視為與中國進行戰略競爭的重要舞台。」

川普中東波灣行所宣示的政策轉變，正開始受到各國檢視分析，尤其遭到排擠的北京與莫斯科將如何反應？國際人權團體擔心，沙國打壓言論人權的力道強化，而美國川普對此視而不見？更傳出共和黨內部對川普讓大批高端晶片流入中東憂心，擔心將轉落北京之手。