川普信口談「統一」 觸動台灣敏感神經

為了肯定美中貿易談判協議，川普 總統一句，中國同意取消所有的非關稅壁壘，「全面開放中國，我認為這對中國將是極好的，我認為這對統一（unification）與和平非常有利。」，「統一」從川普口中冒出，立馬引起討論。美國務院和美國在台協會馬上都澄清，美國對台政策沒有改變，川普的發言是針對美中貿易關係，台北總統府也強調，美中貿易談判未觸及台灣相關議題，請台灣民眾放心。

一向好用「庶民語言」的川普，這句「統一與和平」究竟是意指美中或是兩岸的未來，誰也不能為川普解答。有人認為，這不過是川普在表達美中「達成整合」，不是另指台灣，台灣不必自己嚇自己。然而也有人認為，川普是不經意漏出「心中所想」，對兩岸未來安排有一定想法，不希望看到戰爭，所以表達「和統有利」。

另一種謀略說的揣測，主要是川普預告要和中國國家主席習近平通電話，以川普善於用談判手法，在通電話前以此向習近平示好，讓中共一定會提的台灣問題有一定的舖陳，也有利於兩國未來關係的強化，利於北京態度放軟，也利於創造美中雙贏的氛圍。

不論有心或無意，對川普這一談話，台灣不能也無法假裝不存在。自川普二度主政以來，除了台積電對美大投資成「美積電」，讓川普引為政績外，川普對台灣鮮有好話，反而是不斷提及尊敬習近平，兩人關係很好，也因為川普在關稅大戰裡，對盟友連下重手，對烏克蘭不留情面，都讓台灣「疑美論」居高不下，深怕川普這只重交易不重理念價值的現實風格，會在中美談判中，把台灣給「交易出去」。

「和統說」當然是和美國既有政策不相符，所以台灣才會在乎是否意味美對台政策的調整。美國對台基石是中美三公報、台灣關係法到對台六項保證，美國一貫主張是台灣問題由兩岸人民自己以和平方式解決，不能由任一方片面改變現狀，美國對兩岸「終局」不抱立場。川普當然不希望台海有戰爭，但相較於拜登多次表示若中國攻台，美國會出兵，川普從來不對是否出兵協防台灣表示態度，也曾用「書桌和筆尖說」來表達他對台灣的不在乎，如果「統一」會是川普的「終局期待」，對台灣賴清德 政府當然是個壞消息。

美國國務院的澄清，當然是重複美國對台的傳統立場，只是美國的外交官僚意見，往往不能左右川普的個人意志。這一任川普的外交政策，其實是顛覆了二戰以來國際體系的傳統架構，也顛覆了美國外交官僚體系的做法，川普還會有什麼顛覆常軌的政策作為，全世界都難評斷，這也是川普自己所樂見形塑的政治風格；美國再次偉大的定義，一切要由川普自己說了算，而川普的說話風格「具有彈性」，朝令夕改對川普而言從來不是問題。

川普的政治密友馬斯克 過去曾說「台灣是中國不可分割的一部分」，甚至建議「把台灣部分控制權交給北京當局」來看，不管學者批評馬斯克多不懂國際關係，但馬斯克和川普對改變國際事務卻有許多默契，他們利益掛帥的評估，究竟會如何改變世局，其實沒有人敢輕忽，一如對川普的談話不靠譜，也不能輕忽這些「胡說」背後可能有的強人意圖。

相較於北京以「不跪」爭得了中美初步協議，賴清德對川普關稅要求被在野黨批擊為「全跪」，還要推動台灣未來是「脫中入北」，其實是「脫中入美」，要全力「加強美國」，賴清德還派了行政院秘書長龔明鑫赴美「大投資」，要協助美國再次偉大，也希望消弭台灣上升中的「疑美論」。賴清德最怕的是「我本真心向明月，奈何明月照溝渠」，得不到川普對台相挺，那就真是會賠了夫人又折兵。