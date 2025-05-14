美中日內瓦關稅協議 停火而非停戰

美國與中國自從4月初，相互報復，競相提高關稅 145%與124%至令人乍舌的程度，兩國即開始僵持，美中分別是全世界經濟排名第一與第二的經濟體，對彼此的關稅戰，勢必衝擊到其他國家，全球都屏息以待，看這場關稅戰要如何落幕。

在經過一個多月的僵持與喊話之後，美國財政部 長貝森特與中國大陸國務院副總理何立峰，終於上周末在瑞士日內瓦會面，根據雙方聯合聲明，美國將把對中國商品的關稅自145%降至30%，中國將對美國商品關稅從125%降至10%，幅度超乎市場預期，美中也將建立機制持續針對經貿關係對話。

這段期間，雖然川普 時不時透露，雙方一直有接觸，一直在談，但中方信誓旦旦表示，雙方沒有接觸，其實雙方都在比氣長，誰受不了，先要求對方開始談判，誰就等於是認輸了。

雙方同時宣布，於談判代表訪問瑞士期間，趁便在10、11日，舉行首輪會商，中方放出消息說，是應美方之請，而美國副總統范斯說是中方起意，美方財政部長貝森特則很有技巧地說，「沒有誰先打第一個電話，這段時間當中，有很多接觸的機會」。

不過，根據金融時報的報導，三周前，來華府參加 IMF春季會議的中方財政部長藍佛安，在國際貨幣基金(IMF)總部地下室，與美國財政部長貝森特秘密舉行初次會談。這解釋了會談的順利，以及彼此都希望盡快解決分歧。

有一個關鍵問題是，在這場關稅戰中，最後誰贏了？中方小粉紅們當然自誇「美國退縮了」，而意見領袖胡錫進也在微博表示，「日內瓦談判結果是中國堅持平等和相互尊重原則的巨大勝利」。

可是國與國的交涉，不是簡單的「精神勝利法」，牽涉到複雜的利益得失與忍耐準備，美國擔心商店貨架空蕩蕩、通膨再度升溫，中國又何嘗不急於降低關稅，想重新出口美國，以恢復經濟。紐時分析指出，「交易高手」的總統人為製造貿易危機，但碰上一個更願意忍受痛苦的強國領導人。

川普12日宣布勝利，稱自己一手策畫對中關係「全面重啟」，他派出沉著專業的談判代表赴日內瓦拿下勝利果實，到頭來有辦法讓較高關稅成為既定事實，10%全球統一關稅，已成為新常態，貿易夥伴認知到關稅不可能回歸到零，只好乖乖的排隊跟美國談協議。

但川普恐怕太大意了，認為只要採取「震撼與威懾」的關稅措施，就可以逼對方讓步，畢竟美國手上有所有的「王牌」，既是出口的市場，又握有領先的科技，可是不像2018年只針對中國，這次全球普遍受害，無法贏得輿論同情，再加上提高關稅，做得太快太過火，沒有估計到自傷美國，尤其四大零售業者警告川普，「三個月後貨架會空了」，讓他趕快收手。

目前雙方各降關稅，僅僅為期90天，到8月中旬，換句話說，是暫時停火，而非停戰，在未來90天期間，雙方要談出一個永久協議出來，否則彼此的關稅還是會加回去的。

樂觀的人估計，經過中美這一個多月的交手，美方了解到關稅牌的作用有限，不能高估關稅牌的效果，一下子就能把中國打趴，也不能低估關稅對自身的傷害，關稅戰「可以告一段落」了。

但悲觀的人估計，美中之間的根本問題是貿易失衡，川普上台時誓言要消除「不公平貿易」對美國造成的不公，川普多變，今後仍會隨時發難，而中國手中沒有什麼像樣的好牌，「真正艱難的戰役還在後頭」。

美中之間還有許多問題，尚待解決，未來的談判將進入「深水區」，有可能變得更好，但也可能變得更壞，所幸川普透露，本周末將與習近平通話，這應該為雙方談判團隊，注入新的動力。