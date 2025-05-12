美中瑞士交鋒 談判難有實質進展

美中兩國10、11日兩天在日內瓦就貿易和關稅 進行談判，由於是初次會談，基本上屬「摸底」性質，摸清對手的基本要求，沒有人預期會達成全面性的協議，更不要說會有實質的結果。不過，談判前一天，川普 表示，對中關稅可降低至80%，因此不排除美方可能在談判中釋出調低關稅的信息。

為什麼美方要主動降低關稅？第一，稅率從145%降至80%，沒有實質意義，因為稅率只要在50%以上，生意仍然難做。第二，這次談判主要目的在於讓雙方緊張關係「降溫」，川普主動調低關稅，可傳達「降溫」意圖，有助談判。第三，因關稅問題，美股持續波動，物價也開始上升，川普藉著調低關稅，可營造有利股市的環境。第四，至於為什麼是80%？145%之中有20%是芬太尼關稅，因此如果中方在芬太尼問題展示進展，美方可從80%減20%，這就與川普說的平衡逆差需要60%相同。

川普在談判前夕，還呼籲中方開放市場，因為「開放市場對中國有好處」；川普可能暗示，美方談判的主要要求，就是要中國開放市場。事實上，中共嚴格控制國內市場，國內主要行業全由國企把持，連國內私營企業也不能插手，更遑論外國企業，因此川普要求開放市場，是為追求貿易公平；川普還說，美方可能在談判中提出釋放黎智英，當然，就算美方提出這項要求，中方也不可能釋放「與外國勢力勾結」的黎智英。

本月8日，川普在白宮宣布美國與英國達成新的貿易協議，這是自4月2日川普宣布「解放日」新關稅以來，第一個與美國達成協議的國家。英美同文同種，輿論早已估計，兩國將最先達成協議，但對川普來說，這一協議意義重大。白宮還沒有公布協議細節，但至少有兩點值得注意；第一，協議中的對英關稅，是最低的10%對等關稅；第二，美國對英國的主要要求是開放市場，這項協議被視為川普政府與其他國家進行談判的「模式」。商業部長盧特尼克說，未來一個多月，將有數十個國家以這種模式達成協議。

但值得注意的是，中國不在這些國家之內，因為川普特別對中關稅提高至145%，而不是10%；換言之，川普準備用10%的最低對等關稅，將數十個國家組成一個陣營(包括盟國和友好國家)，用來孤立中國。財政部長貝森特上月中曾提到美國與其他國家的談判，所談的主題，就是中國該如何在對美貿易上取得平衡；還說中國的鄰國如日本、南韓、印度和越南，一旦與美國達成協議，就會對中國形成一種貿易上的「圍堵」。

中國8日公布4月的貿易數據，其中對美出口銳減21%，但是對東南亞 的出口則大增21%，增幅剛好抵銷了減幅。看來，川普政府與東南亞各國正在進行的談判，必將用於阻止東南亞各國將中國商品轉口到美國。

川普政府從2018年的美中貿易戰中吸取教訓，看穿北京拒絕承認竊取技術，拒絕承認政府補貼，拒絕開放市場，讓所有重要工業和金融業都由國企把持，所以談判了兩年，始終沒有結果。

這次美國絕不重蹈覆轍，勢必堅持中方對貿易逆差有責任，既然中方不能增購3000億的美國商品，也就只能用高關稅去彌補。談判前夕，中方堅持要美方取消單邊提出的關稅，但中方不能不承認逆差的事實，如果不願接受高關稅，那麼談判就無法進行下去。

雖然川普表示日内瓦會談已取得「重大進展」，但一般認為，這輪會談主要是「建立接觸」，雙方可能只是「交換立場」，若進展順利，才會為後續談判制定議程。

但只要對中關稅維持在50%、60%以上，中國出口就會受挫，美中貿易就只能走向「脫鈎」，「中國製造」就再無法在美國長驅直入，川普希望製造業返美的目標，才有可能成為事實。