我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美中聯合聲明：休戰90天 對中稅率降到30% 對美降到10%

美貿易代表：何立峰等中方官員是「強悍談判者」

美中瑞士交鋒 談判難有實質進展

社論
聽新聞
test
0:00 /0:00

美中兩國10、11日兩天在日內瓦就貿易和關稅進行談判，由於是初次會談，基本上屬「摸底」性質，摸清對手的基本要求，沒有人預期會達成全面性的協議，更不要說會有實質的結果。不過，談判前一天，川普表示，對中關稅可降低至80%，因此不排除美方可能在談判中釋出調低關稅的信息。

為什麼美方要主動降低關稅？第一，稅率從145%降至80%，沒有實質意義，因為稅率只要在50%以上，生意仍然難做。第二，這次談判主要目的在於讓雙方緊張關係「降溫」，川普主動調低關稅，可傳達「降溫」意圖，有助談判。第三，因關稅問題，美股持續波動，物價也開始上升，川普藉著調低關稅，可營造有利股市的環境。第四，至於為什麼是80%？145%之中有20%是芬太尼關稅，因此如果中方在芬太尼問題展示進展，美方可從80%減20%，這就與川普說的平衡逆差需要60%相同。

川普在談判前夕，還呼籲中方開放市場，因為「開放市場對中國有好處」；川普可能暗示，美方談判的主要要求，就是要中國開放市場。事實上，中共嚴格控制國內市場，國內主要行業全由國企把持，連國內私營企業也不能插手，更遑論外國企業，因此川普要求開放市場，是為追求貿易公平；川普還說，美方可能在談判中提出釋放黎智英，當然，就算美方提出這項要求，中方也不可能釋放「與外國勢力勾結」的黎智英。

本月8日，川普在白宮宣布美國與英國達成新的貿易協議，這是自4月2日川普宣布「解放日」新關稅以來，第一個與美國達成協議的國家。英美同文同種，輿論早已估計，兩國將最先達成協議，但對川普來說，這一協議意義重大。白宮還沒有公布協議細節，但至少有兩點值得注意；第一，協議中的對英關稅，是最低的10%對等關稅；第二，美國對英國的主要要求是開放市場，這項協議被視為川普政府與其他國家進行談判的「模式」。商業部長盧特尼克說，未來一個多月，將有數十個國家以這種模式達成協議。

但值得注意的是，中國不在這些國家之內，因為川普特別對中關稅提高至145%，而不是10%；換言之，川普準備用10%的最低對等關稅，將數十個國家組成一個陣營(包括盟國和友好國家)，用來孤立中國。財政部長貝森特上月中曾提到美國與其他國家的談判，所談的主題，就是中國該如何在對美貿易上取得平衡；還說中國的鄰國如日本、南韓、印度和越南，一旦與美國達成協議，就會對中國形成一種貿易上的「圍堵」。

中國8日公布4月的貿易數據，其中對美出口銳減21%，但是對東南亞的出口則大增21%，增幅剛好抵銷了減幅。看來，川普政府與東南亞各國正在進行的談判，必將用於阻止東南亞各國將中國商品轉口到美國。

川普政府從2018年的美中貿易戰中吸取教訓，看穿北京拒絕承認竊取技術，拒絕承認政府補貼，拒絕開放市場，讓所有重要工業和金融業都由國企把持，所以談判了兩年，始終沒有結果。

這次美國絕不重蹈覆轍，勢必堅持中方對貿易逆差有責任，既然中方不能增購3000億的美國商品，也就只能用高關稅去彌補。談判前夕，中方堅持要美方取消單邊提出的關稅，但中方不能不承認逆差的事實，如果不願接受高關稅，那麼談判就無法進行下去。

雖然川普表示日内瓦會談已取得「重大進展」，但一般認為，這輪會談主要是「建立接觸」，雙方可能只是「交換立場」，若進展順利，才會為後續談判制定議程。

但只要對中關稅維持在50%、60%以上，中國出口就會受挫，美中貿易就只能走向「脫鈎」，「中國製造」就再無法在美國長驅直入，川普希望製造業返美的目標，才有可能成為事實。

川普 關稅 東南亞

上一則

賴清德否認「脫中入北」 美國是影武者？

延伸閱讀

日本拒絕川普汽車關稅 日相：談判以全面0%關稅為目標

日本拒絕川普汽車關稅 日相：談判以全面0%關稅為目標
川普預告12日簽行政命令 美國藥價大砍80%

川普預告12日簽行政命令 美國藥價大砍80%
川普行政令供「自行遣返」1000元 律師協會：先找律師

川普行政令供「自行遣返」1000元 律師協會：先找律師
俄拋會談 川普施壓烏接受 學者：普亭塑造和平倡議者形象

俄拋會談 川普施壓烏接受 學者：普亭塑造和平倡議者形象

熱門新聞

「一洲焦點」談本周重要新聞大事。(世界新聞網)

一洲焦點／美中關稅談判 瑞士先暖身、印巴怎突然打起來

2025-05-07 14:06

美國製造業衰弱之說 是真是假？

2025-05-06 02:00

美中關稅貿易戰的兩大突破口

2025-05-05 02:00

四國大選結果 見證反川普浪潮

2025-05-08 02:00
新教宗良14世。(路透)

兼具美國與拉美身分 期待新教宗與川普合作

2025-05-10 17:00

川普有無權力「改造」大學校園？

2025-05-07 02:00

超人氣

更多 >
S媽重拾笑容曬全家福 具俊曄瘦到判若兩人網友嚇壞

S媽重拾笑容曬全家福 具俊曄瘦到判若兩人網友嚇壞
美公民抵上海機場遭隔離強制刷舌頭拭子檢測？ 美駐中使館將調查

美公民抵上海機場遭隔離強制刷舌頭拭子檢測？ 美駐中使館將調查
金融時報：對手從劉鶴變何立峰 讓美貿易談判更棘手

金融時報：對手從劉鶴變何立峰 讓美貿易談判更棘手
中美貿易談判結束 中國副總理：取得重大進展

中美貿易談判結束 中國副總理：取得重大進展
金門1國中考卷「綠茶婊」、「精液豆漿」入題 教部要查

金門1國中考卷「綠茶婊」、「精液豆漿」入題 教部要查