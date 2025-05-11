關稅如影隨形 iPhone漲價勢在必行

對於想更新iPhone 手機的消費者而言，現在是下手的最佳時刻。

蘋果執行長庫克在5月1日的財報電話會議上證實，目前在美銷售的iPhone將全部來自印度，以避開對中國課徵的關稅 。但他指出，包括配件在內的一些蘋果產品並未獲得豁免，這些關稅預計將使蘋果在6月當季的成本增加約9億美元。

他還表示，無法預測6月川普總統的對等關稅暫停到期後，會發生什麼事。但專家表示，無論關稅的影響有多大，iPhone價格上漲不會令人意外；上次蘋果宣布漲價還是在2020年。

但無論生產轉移到哪裡，華盛頓徵收關稅的必然後果將是價格飆升，這對美國消費者來說是個壞消息；手機與鞋子或帽子不同，其他商品上漲，人們可以減少購買，但智慧型手機 、尤其是iPhone，已成為人們日常生活中不可或缺的一部分，iPhone更占美國智慧型手機市場約一半的比率，許多美國人如果iPhone不在手邊，就會感到恐慌失落。

華府政客一直希望蘋果能將生產線遷回國內。然而，自歐巴馬時代以來，蘋果對中國的生產和市場的依賴日益加深。美國無論在技術面或勞動力方面，都無法承擔iPhone的生產。如果美國強制要求所有iPhone組裝都必須在國內進行，據分析師估計，每支iPhone的成本可能會翻倍，達到3500元左右，遷移生產線的作法更需耗費數千億元。

雖然川普「解放日」大部分關稅對蘋果及其供應鏈並沒有造成太長久的影響，但蘋果無疑地將成為這場貿易戰的最大輸家之一。

最大風險是蘋果的大中華地區收入將受到打擊。2025年第1季iPhone的中國出貨量下降9%至920萬台，市占率降至13%。但同期中國整體智慧手機出貨量成長了5%，這代表了蘋果嚴重落後於整體市場，而且這還是在貿易戰發生之前。

關稅也正在壓縮利潤率；美國即將對iPhone徵收125%的關稅，雖然目前暫時豁免了這項關稅，但明確表示將對iPhone零件以及其他電子產品徵收新的關稅；這就涉及iPhone使用的核心晶片，是否要課徵關稅的爭議。

庫克預測6月當季關稅，將增加9億元成本，是最好的假設情況，因為前提是中國只被課徵20%的芬太尼關稅，同時對來自印度和越南的進口產品不徵收關稅。但這些假設不太可能長期成立，因為額外關稅只是暫時停徵，這些產品將仍須繳納「半導體關稅」。而且依據美國貿易法「232條款」，還有更多加徵關稅的可能。

即使蘋果第3財季的9億美元關稅損失不會對財務狀況造成巨大打擊，但一些分析師表示，蘋果肯定已在演練各種可能情況；蘋果可能會先吸收部分關稅成本，以保持售價穩定，然後透過服務搭售、設備壽命和生態系統升級，將剩餘成本逐步轉嫁給消費者。羊毛還是出在羊身上，只是消費者不會一次性付清。

目前還不清楚關稅將對所有智慧型手機的價格產生多大影響。專家指出，如果價格上漲導致需求暴跌，蘋果也有可能降價以保持競爭力。

如果本就打算購買新的iPhone、遊戲機、MacBook或其他科技產品，現在購買可能會省下一筆錢。但如果不是馬上就要更新手機，不妨再等一下。因為如果iPhone價格上漲，那麼就像汽車一樣，二手iPhone的價格也會上漲。如果蘋果真的調漲價格，那麼用舊iPhone換新機可能會得到更高的價格，這應該可以抵消一些上漲的價格。

即使價格上漲，想省錢購買蘋果產品的另一種方法就是購買舊款型號，而不是最新版本或二手產品。而交易或出售手上的舊款產品，也可以幫助進一步抵銷成本。

目前，蘋果的前景十分不明朗。除非川普政府提供有關貿易協議或「232條款」調查的訊息，否則事情不會明朗。在此之前，蘋果所能做的就是等待。害怕夜長夢多的消費者，不妨考慮及早行動。