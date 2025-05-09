亞幣台幣競升 美貨幣戰開打？

近日來亞洲貨幣競升，新台幣在5月連續對美元升值，成為亞洲最強貨幣，逼得台央行總裁楊金龍急著出面喊話「到此為止」。總統賴清德更是罕見發表匯率 談話，強調台幣升值和台美談判沒關係，主要是市場預期心理所造成，他更要「有心人士不要再刻意散布不實訊息」。

不料，南韓央行行長李昌鏞在米蘭談到，包括韓元在內，亞洲貨幣一直在升值，部分原因是美國政府對亞洲國家「施壓」，要求這些國家的貨幣必須升值。李昌鏞的談話直接打臉賴清德的「非美因素」，也在台灣內部引起強烈反彈，官方更急於澄清，指李昌鏞談話被「過度詮釋」，卻無法解釋李昌鏞提到「美國不僅與我國談論匯率問題，還與日本、台灣、馬來西亞等亞洲國家談論匯率問題」的大白話。

台幣一時的狂飇，或許不是美方直接操作，但和美關稅 談判當然脫離不了關係。賴清德和央行說和美談判並未觸及匯率，但行政院長卓榮泰也不敢保證「未來不會」。學者早已警告，川普 關稅戰暫緩，下一波就是貨幣戰爭，而川普直接介入批評日元和人民幣貶值對美不利，將波及關稅，更是把關稅戰和貨幣戰，債務重組等「組合拳」相互運用，這也是李昌鏞說法的根據，台灣官方「為美撇清」，反而讓自己陷入尷尬處境，大傷政府公信。

貿易赤字一直是美國總統的心魔，白宮經濟顧問委員會主席米蘭提到「海湖莊園協議」，就是要仿照尼克森政府逼德國馬克、日圓升值，重現1985年的「廣場協議」，通過弱化美元來提高美國出口商的競爭力，減少貿易逆差，並最終促進美國製造業和出口的復興。當年「廣場協議」逼日圓大升值，也造成日本「失落的卅年」，除了關稅、匯率談判外，另要求將美國公債換成「百年無息美債」，減緩債務壓力，正是川普政府重塑全球貿易和金融體系手段的「現在進行式」。

從川普「解放日」開始，美國「股債匯」劇烈波動，重創市場對美元信心，連股神巴菲特都說「我們不會在一個要下地獄的貨幣上下賭注」，就是衝著美元而來，當大家都對美元資產大逃亡，抛售美元美債，美元貶值是大勢所趨，這些「預期心理」，加上楊金龍直指有熱錢禿鷹來襲，加速了台幣升值，更造成了亞幣和金融市場的劇烈波動。

台灣經濟強烈依賴出口，台幣暴升對出口商當然是嚴重考驗，台灣更擔心會走上「廣場協議」後日本的命運。當川普和大陸在關稅大戰難能達成協議狀態下，人民幣更可能以貶值向美國報復，當人民幣貶，台幣升值狀況下，一來一往，很可能就是雙倍價差，對商品價格衝擊可能比美國關稅還嚴重，前有川普關稅逼迫，後有匯率追兵，台灣很可能會兩面不得利，走上難以評估的嚴竣局面。

更麻煩的是，台灣央行持有的外匯存底5700餘億美元，超過八成是美債，擠進持有美國公債排名國前十名，一旦海湖莊園協議「百年無息美債」的轉換說成真，連楊金龍都不諱言是形同「美債的倒債」，非常危險，而央行陷在這重重險境中，既要在談判中不讓美國有「匯率操縱國」的把柄，又不能讓台幣升值成為熱錢炒作樂園，更要維持金融市場穩定，楊金龍挑戰之巨，將更勝於歷任央行總裁。

由於賴清德總統在和美國談判態度上，幾乎是全面順應川普政府的期待，而台灣最有力的籌碼台積電也早成為川普上任百日的大政績，也讓台灣在與美談判上幾乎是「沒有牌可打」，賴清德「脫中入北」說更是未談判先繳械，成為在野黨強攻的焦點；躱不掉的經濟亂局，將更重創賴清德政府的支持度，慘淡經濟情勢可能是壓跨賴政府的最後一根稻草，成為川普財經組合拳下的犠牲品。