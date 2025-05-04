川普100天 科技業的夢醒時分

川普 1月20日宣誓就職時， Meta 創辦人兼執行長祖克柏、亞馬遜創辦人貝佐斯、谷歌 執行長皮查伊和科技先驅馬斯克坐在「觀景第一排」，比川普內閣成員的距離還要近，許多人當時說，這揭示了政治與科技產業之間強大而危險的聯盟。這個對科技公司與政客結盟的擔憂很合理：科技公司可以強化國家監控的力量，賦予政治領袖巨大的權力。

然而，川普政府上任100天後，結盟的說法卻經不起現實的考驗：大型科技公司領導人希望能與政府友好相處，但殘酷的現實讓他們發現：與其說是一種合作關係，不如說是一種單向的效忠承諾。

首先，川普任命批評大型科技公司的人士擔任聯邦貿易委員會(FTC)和司法部的重要職務，這兩個機構負責執行公平競爭和反壟斷法。如果說人事就是政策，那麼川普的政策似乎就是延續拜登政府對大型科技公司的打壓。

其次，川普政府延續了拜登政府分拆谷歌和Meta的政策，川普的司法部正試圖迫使谷歌出售Chrome，FTC正試圖迫使Meta出售Instagram和WhatsApp，還對它們處以巨額罰款。

第三，川普政府加強了對中國先進人工智慧(AI)晶片的出口管制，嚴重損害了輝達的業務。美國政府禁止輝達向中國客戶銷售其H20晶片，迫使輝在2025年第1季認賠了55億美元，這也證明了即使科技業負責人蜂擁前往海湖莊園「朝聖」尋求豁免，也未必能成功。

第四，川普推動的全球高達10%的普遍關稅，引發了世界各地的報復，傷害了大型科技公司，許多人認為歐盟與其他政府將美國科技公司作為報復的代罪羔羊。

第五，如果大型科技公司得到了它們想要的東西，就會在股價上呈現出來，畢竟股市是衡量這些公司未來前景的標準。然而，自川普上任以來，他的政策對大型科技公司是一場徹頭徹尾的災難。蘋果、微軟、輝達、亞馬遜、特斯拉、谷歌母公司Alphabet和Facebook母公司Meta Platforms的所謂「七巨頭」，從就職典禮至年4月21日總市值已跌掉4.2兆元，跌幅達24%。

而且科技界與政治圈結盟操作，也並不像表面上看起來那麼穩固；首先，雖然馬斯克執掌DOGE，但他似乎主要集中在以提高效率為名解雇工人和削減項目，而且始終似乎沒有什麼成效，很難看出他對大型科技公司關心的議題與政策，產生了什麼影響，因川普政府仍未採取具體措施改善大型科技公司的監管環境。

其次，即使川普政府警告歐洲不要針對美國科技公司，但歐盟委員會仍以違反《數位市場法案》(DMA)為由，對蘋果和Meta分別處以5億歐元和2億歐元的罰款。川普國家安全委員會發言人指稱這些罰款是「經濟勒索」，但這對最後的結果無濟於事。

在對這場「科技政治學」的分析中，業者與川普之間並沒有「兄弟情」，而僅是MAGA勢力與大型科技公司之間的「互利關係」。如果真要說這是大型科技公司和川普之間的聯姻，那麼最多僅限於某些議題的權宜之策。

特斯拉創辦人馬斯克如今要從川普政府中淡出，回到企業本行，來拯救奄奄一息的特斯拉股價，更具體而微地透露出，政治與科技公司的結合實驗是場失敗。

川普執政的100天證明，所謂的大型科技與川普結盟並不是平等的夥伴關係，而是大型科技公司因擔憂監管壓力而更加屈從。這100天給科技業者更大的教訓是：一頭熱地向川普示好，並不能保證會得到期望中的回報，雖然這些科技公司規模都「大到不能倒」，但它們不只無法避免成為貿易戰火下的砲灰，還會淪為政客予取予求的冤大頭。