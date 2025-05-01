二戰後80年 新時代的特徵

2025年是第二次世界大戰結束的80周年，5月歐洲即將慶祝打敗法西斯德、義，而9月則是亞洲慶祝日本 投降，80年來人類享受了難得的和平，雖然美、蘇仍然有冷戰的對峙，但是鐵幕終於撤下，蘇聯瓦解，中國改革開放，最終證明了自由經濟與政治民主是大家都接受的價值，也是美利堅治世(Pax Americana)的來臨。

但是如今全球又陷入混亂與衝突之中，不僅大家把美中衝突，以新冷戰來稱呼，甚至愈來愈多人認為世界經濟將重蹈上個世紀30年代的覆轍，先是貿易壁壘，繼之以經濟蕭條，最後導致國家之間兵戎相見。

首先，美中衝突是否是新冷戰，最後會不會變成熱戰？大家常拿美、蘇關係做比較，冷戰既是軍事對抗，而經濟上也是脫鉤，華沙集團與北約集團，不只是軍事聯盟，同時也是經濟聯盟，美國經由貿易與投資，把盟國黏在一起。

可是中國與美國過去30年中，卻有不同，中國仰賴自美歐來的投資，中國的出口也以美歐為市場，彼此相互依賴，經濟水乳交融，美中關係，與我們所熟知的美、蘇關係不同，難怪許多人認為，美中絕不可能發展成熱戰。

但到了今年，中國與美國的貿易關係愈來愈對立，過去因為經濟關係而平緩下去的軍事緊張，沒有了束縛黏膠，更容易升高，過去不像冷戰，現在倒是愈來愈像了。

在川普 的第一任，雙方雖然因為關稅貿易戰，但是仍然溝通談判不斷，雙方都無意升高，但是在第二任，華府與北京都對你來我往的報復與反報復，漸不耐煩，不排除使用非經濟手段，用歷史比喻來說，就是第二次世界大戰前，日本受到美國石油禁運的威脅，不惜以偷襲珍珠港，企圖經略南洋。

其次，在美國所領導的盟國陣營中，也不再鐵板一塊，但之所以離心離德，美國的領導方式，是主要原因；美國與昔日歐洲的分歧，雖然還稱不上敵對的程度，但絕對不再是盟國；美國要烏克蘭 接受被侵略的結果，簽下停火協議，歐洲各國普遍的感覺就是「美國就是在獎賞侵略者」。這不僅是烏克蘭的單一例子，歐洲更擔心的是，美國的姑息態度，鼓勵了俄羅斯進軍下一個目標，如俄羅斯族人口眾多的波羅地海三國，這樣一來，北約的集體安全協議形同一紙空文。

甚至，美國與歐洲國家之間產生更根本的分歧，美國是民族主義、文化保守主義，但歐洲這邊則是國際主義、自由主義的，大西洋兩岸相互指責違反基本價值，川普支持歐洲同路人極右派政黨，而歐洲的自由派則期待下一任美國總統是由民主黨當選。

這就是德國新總理梅爾茨(Friedrich Merz)在2月勝選之夜所拋出的「歐洲必須強化自我防衛的力量、逐步擺脫對美國的依賴」，他還說，「很明顯的這群美國人，至少目前這一群，不在乎歐洲的命運」，他表示德國要為「最壞的情況」做好準備。

川普上台以來，不只是跨大西洋關係有巨大轉變，他日前接受大西洋月刊專訪中霸氣表示，他在「治理美國和全世界」，對於台灣、日本和南韓質疑川普政府對待盟友的方式，他認為無需致歉，「那些國家靠著犧牲美國變得繁榮」。

川普甚至對關係最緊密的鄰國加拿大，更是不假辭色，一再要求其成為成為國第51州」，自由黨黨魁卡尼雖既無治國經驗，又要承擔杜魯多政府的低支持率，但是他唯一致勝之道就是反川普。卡尼在勝選演說時直言，「美國主導的全球自由貿易體系已經瓦解，我們過去與美國建立在深化整合基礎上的關係已經結束」，他還強調與夥伴關係是「可信的」(reliable)，而非過去常用的 「共同價值」(like-minded)。

此刻各國評價與美國關係時，將更強調現實政治中的可信程度，而不是共享的經濟自由與政治民主的價值，這正是新時代的特徵，也是美利堅治世的落幕。