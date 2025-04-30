美中台是誰在鼓吹台海開戰？

美中台三方最近動作，都在升高台海軍事衝突的危機。北京機場出現許多「統一」的宣傳，解放軍 船艦軍機無預告地出現台海周圍，美軍增加在中國周邊部署，在菲律賓增加軍備部署，B1-B戰略轟炸機首次駐防日本，印太司令部次長巴傑隆(Jay M. Bargeron)少將參與台灣漢光軍演兵推，不忌諱北京抗議；美軍前駐韓聯軍司令、退役四星上將艾布蘭(Robert B.Abrams)出任台灣參謀總長顧問，美台軍方加深合作，強化為台海戰爭布局，網上不斷有戰事可能半年內爆發的臆測。

美中空前激烈的關稅戰，很多評論認為川普 在下一盤大棋，除了振興美國，也想讓中共 崩潰，永遠難挑戰美國。華府援烏立場退縮、逼烏克蘭割地與俄羅斯簽停戰協議，把歐洲安全交給北約盟邦，美國戰略轉移到東亞。悲觀者認為，貿易戰升級，中國經濟如瀕臨崩潰，可能像二戰前的日本面臨禁運等威脅而訴諸戰爭，台海最可能成引爆點。

美中台都在為戰爭準備，讓外界有不祥之感。北京機場出現大量「統一」宣傳，想激發民眾備戰意識；解放軍軍演不再事先公布，機艦屢闖進距離台灣24浬鄰接區海空域，挑釁愈來愈大膽。中共黨媒曝光駁船建造800公尺長的登岸陸橋，興建巨型登陸艦，似為登陸作戰作準備。

北京也重組戰時動員體系，探討一年兩次徵兵、徵兵對象擴及大學校園，以及戰時動員和民兵儲備體系、民間製造業和軍工結合等。東南沿海港口近期改建成軍民兩用設施，福建、廣東多地啟動戰備物流通道演練，看似不僅轉移民眾焦點而已，習近平訪東南亞三國，也被認為可能在為戰時糧食綢繆。

美中關稅戰力度空前，如果北京認為戰略突圍無望，就算不打仗也難突破圍堵，打仗成本就不再那麽高，北京如有這種思維將是極危險訊號。而台灣島內被嚴重滲透和抓間諜，賴清德提出拒統17條，將中共定位為「境外敵對勢力」，兩岸想和解幾乎不可能。美國扶持台灣愈來愈強化，結合歐洲逐步承認台灣國際地位，認定聯合國2758號決議案錯誤解釋了台灣歸屬，讓中共認定必須打一仗，使台海局勢更危險。

即使海外華人圈、台灣民眾多數認為，台海發生戰事機會偏低，但美方智庫或美軍高層，卻三番五次發表中共可能2027年或2035年武力犯台的警告。到底是根據情報判斷，或有意挑起爭端？大陸和台灣疑美派都指美國在挑唆點火。旁證日本最近加強石垣島、與那國島自衛隊部署，強化基地攻擊能力，美軍在日菲都增強部署，而解放軍騷擾和封鎖台灣的意圖愈來愈明顯。台灣不應讓自己成為第二個烏克蘭，但也不能投降，這是艱難的抉擇。

川普執政充滿不確定性，盡管防長赫塞斯等閣員不斷發表對中共強硬言論，川普卻明確說，美國無意與中國發生任何軍事衝突，如果真發生，美國也做好萬全準備；川普還說，美軍擁有未公開的絕密武器，威懾北京。但川普施壓烏克蘭割讓約兩成領土給俄羅斯換取和平，有如勸降，台灣有理由擔憂川普拿台灣與中共交易，讓台灣冒更大風險。

美國兩黨建制派都強烈支持台灣，印太司令帕帕羅在參院聽證警告，西太平洋如爆發戰爭將摧毀全球經濟，升高核戰風險，可能造成50萬人死亡。他強調中共對台軍事施壓行動暴增300%，是實際的作戰演練，預演對台強制接管。

美中台都在鼓吹仇恨和備戰，使北京對統一產生急迫感。中國很多人認為只有武力解決，台灣應料敵從寬、國安擺第一。中共是否絕望到須用戰爭來轉移經濟危機，動武更可能加速中共崩潰，都嚴酷考驗北京的決策智慧。