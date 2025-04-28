美中各有所需 關稅戰僵持將緩解

川普 總統和財長貝森特本月22日放出消息，說美中關係將會和緩下來，因為兩國將進行談判，談判將達成協議，關稅 的稅率將會大幅下降；但北京的商業部和外交部都回應說，「絕對沒有談判」，談判是「假新聞」，還特別聲明，美國想談判，必須先「取消所有關稅」，態度十分強硬。川普是一國總統，不會說話出爾反爾，也不可能講大話，但中方官員卻斬釘截鐡地不承認。這是什麼回事？

我們認為，美中貿易間本就呈現出不平衡的態勢，中國自美國進口的大多是原材料、糧食等，很容易自其他國家找到替代，但是美國自中國進口的都是消費品，難以從別國找到同樣便宜的替代；加上中美政治體制不同，中國是舉國體制，目前民族主義高昂，支持北京對美國強硬，反觀美國是民主體制，有眾多壓力團體、國會議員，很難抵擋民意壓力，必然先支持不住，敗下陣來。

川普本人認知到美中關稅戰的危險，是在21日接見美國四大零售業高層時，其中沃爾瑪(Walmart)和達吉特(Target)的進口商品中有半數以上來自中國；家得寶(Home Depot)和羅威(Lowe's)也從中國進口大量商品。

這些大老闆們警告川普，以目前的145%關稅，進口成本增加一倍以上，中國已經停止對美國出口，兩個月內，美國超市的貨架，可能就空了。「貨架空了」，對川普來說是一大警訊，屆時如出現超市搶購囤積的恐慌，期中選舉必敗無疑，

雖然中國看似按兵不動，但也有急於與美國妥協談判的原因；北京3月的零售額比上年同期下跌10%，上海下跌14.1%，顯示全國兩個最大城市的消費慘淡，看不到復甦的前景。習近平25日主持了4月的中央政治局會議，他要官員為貿易戰做「最壞打算」，為經濟惡化做好準備，對受到關稅重擊的行業進行救援。

自去年9月以來，習政府進行了多次的救經濟行動，但每次救助都效果不彰，因為政府投入的刺激經濟經費，都嫌不足，經濟專家認為，北京可能預留一筆巨款，準備貿易戰緊急時才拿出來；專家估計，這次北京要彌補高關稅的衝擊，至少需要額外7.5兆人民幣。

中國去年對美出口4389億美元，若加上越南和東南亞 各國「中國工廠」的對美出口，總數接近9000億元，這樣龐大的出口，在川普的高關稅壓力下(對中145%，對越46%，對柬埔寨49%)，可能全部泡湯，因此中國非急謀出路不可。

但是沒有市場能夠像美國市場般容納得下所有中國出口，歐盟和東南亞是最有可能轉移的替代市場，但如果中國商品廉價傾銷，歐盟和東南亞的經濟受到毀滅性的衝擊，所以必然會築起關稅或非關稅壁壘來抵擋不可。

自從2018年川普第一任美中關稅戰後，中國即在替美國經濟施壓做準備，2018年中國進口的大豆，40%都來自美國，但去年已減至18%，現在只會繼續減買。但有些商品並不容代替，例如用來製造血友病藥的「白蛋白」，40%都由美國進口；又如半數中國民用客機，都是波音所製，單是維修，波音的零件不可少；中國自製的C919客機，僅有60%零件自製，引擎還是通用所產；中國還免除了美國進口的八種半導體125%關稅，在在都顯示中國還是有求於美國的進口。

關稅戰繼續打下去，不僅中美兩敗俱傷，全球經濟同蒙其害，不過現在已有跡象，雙方即將鳴金收兵，根據報導，美國零售巨頭沃爾瑪已經通知中國供應商，恢復發送因月初關稅戰開打而暫時停運的貨物，關稅由美方買家承擔。

這意味著川普已經對美國商家暗示，關稅戰即將結束，交易恢復正常，只不過這一回合誰贏誰輸，怕是各說各話吧。