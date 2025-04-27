殘酷經濟現實 迫使川普「眨眼」

川普 總統上任後發動「懦夫博弈」(chicken game)，用高額關稅 迫使世界各國配合他個人「讓美國再次偉大」(MAGA)的理想，並三番兩次地點名聯準會主席鮑爾 ，放話要解雇他。但在金融市場的殘酷現實中，川普成為第一個眨眼退讓的人。

在川普內閣中，財政部長貝森特是唯一頭腦清醒的人。貝森特曾多次為川普分析厲害關係：首先是勸說他暫停「解放日」全球關稅，其次是建議他停止將國稅局武器化，然後是勸他停止威脅開除聯準會主席鮑爾。焦慮的金融市場將貝森特視為華府沙漠中少數理智的綠洲，股市指數隨著他的談話而大漲。

川普21日在其社交平台「Truth Social」上貼文粗暴地攻擊鮑爾，稱他為「太遲先生，一個大輸家」，美股隨後暴跌超過2.7%。不過24小時之後，情況完全逆轉，貝森特在摩根大通的閉門會議上表示，可能即將與中國達成貿易協議，貝森特告訴與會者：「沒有人認為現狀可以拖下去。」受此影響，道瓊工業指數上漲近1000點。

川普也忽然變得更加友善和溫和，在橢圓形辦公室對記者表示，對中國商品的關稅將「大幅下降」，並補充說：「我們會非常友善，他們也會非常友善，我們且拭目以待。」至於聯準會主席，川普表示，他始終無意開除鮑爾。還自圓其說地表示：「現在是降低利率的最佳時機」「如果他不這麼做，是不是就完了？不，當然不是。」川普還把責任全推給媒體：「是媒體借題發揮。不，我沒打算解雇他。」媒體再度成為川普的擋箭牌。

然而，與中國的「大妥協」仍停留在美好的幻想階段，川普和中國國家主席習近平仍未建立對話管道。但川普之所以先退縮，是因為他的關稅對美國經濟造成的損害遠大於對中國的損害。145%的關稅相當於全面貿易禁運，依賴中國供應的各種消費品和生產原料突然被關閉，而中國的報復性關稅也即將摧毀美國農業。

即使美國總統不那麼反覆無常，中國也比美國更有能力打持久戰，中國考慮的時間跨度是十年，甚至上百年；而川普的注意力持續時間卻是以天或小時為單位。

接下來幾天，有可能會有某種形式的協議，中國或許再度同意向美國購買更多產品，一如川普第一任期時美中達成的協議；川普則會同意削減對中國的超級關稅，並宣布成立聯合工作小組來解決結構性問題。

川普也許會得意洋洋地宣布勝利，結束一場他本不該開始的魯莽、自取滅亡政策所造成的危機，但這不會導致中美兩國在真正分歧問題上取得實質進展。

在這場「懦夫博弈」中，中國和鮑爾贏了，全球投資人也是贏家；他們過去一段日子以來拋售美元和美債，以懲罰川普的無能。

而且俄羅斯總統普亭也有可能是贏家之一，他暗示願意參與停火談判，而烽火連天的川普正需要外交上的「成功」，來彌補經濟面上的失敗。因此，可憐的基輔將面臨來自莫斯科和華盛頓的巨大壓力，要求其向俄羅斯割讓烏克蘭五分之一的領土，以及正式承認俄羅斯對克里米亞的主權。

金融市場的現實雖然限制了川普總統的衝動之舉，但這並不意味著經濟已經脫離困境。未來兩個多月與數十個主要貿易夥伴的談判，可能會帶來進一步的市場波動和經濟痛苦。

美國通常需要18個月時間來談判一項貿易協議，因為這是一個艱難的討價還價過程，如今要在相對較短的時間內，重塑美國與世界各國的關係，最大公約數可能是和貿易夥伴之間將達成一些簡單的諒解備忘錄，且各國之間共享一個通用的模式。

雖然至今為止大多數經濟硬數據都還算正面，但貿易戰產生的不確定性正在衝擊製造業和其他行業，並將在未來幾個月對整個經濟產生影響。川普在鮑爾和中國政策上轉向，為市場帶來一些緩衝，但並沒有改變其根本方向。