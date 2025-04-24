川普主導俄烏停火協議 呼之欲出?

美國、歐洲和烏克蘭 的談判代表23日在倫敦會面商定烏克蘭停火提案，國際一度對終於將達成停火，充滿了期望，但是突然間，美國國務卿魯比歐與特使威科夫表示將不參加倫敦和會，出席的美方代表只剩下美國的烏克蘭特使凱洛格，大家都知道凱洛格的功能，只在安撫基輔政府與歐洲，烏克蘭總統澤倫斯基同時強硬表示，外傳美國將承認莫斯科控制克里米亞，烏克蘭不會承認，「這沒什麼可談的，這違反我們的憲法」。

大部分國際媒體認為協議將胎死腹中，主要因為俄羅斯 得寸進尺，刻意拖延，但這種分析恐怕過度偏向烏克蘭的宣傳，一廂情願地認為，最好談不成，甚至期待引發美俄之間的不快，這以紐約時報22日的分析為代表，認為以上發展是對停火協議的「兩記重擊」。

可是川普 仍有信心，對在4月30日他執政滿百日的時候，宣布美俄烏三方達成協議，然後在5月中旬與普亭舉行峰會，完成川普任內的首樁外交成就。他的信心，從何而來？

美國的確曾一度對俄烏相互指責，協議沒有進展，是很不耐的；國務卿魯比歐18日就公開表示，若烏俄戰爭談和無法在幾天內有明確進展，美國可能會選擇放棄調停，「我們不玩了(we’re done)」，畢竟這不是美國的戰爭，如果依舊無法達成停火，美國是時候該放手了(move on)。

美方的不滿，以及隨之而來的壓力，與其說是針對俄羅斯，不如是針對烏克蘭與歐洲；事實上，美國與俄羅斯之間的溝通是密切無間的，川普特使威科夫自今年2月以來，已經與普亭會面三次，而且本周還要赴莫斯科再碰面，目的是要確保俄方同意美方的提議。

在美方主導的協議中，最敏感的部分是關於領土主權，即使烏克蘭憲法上不承認，但美國願意承認俄羅斯對克里米亞的主權，用以交換俄方放棄對烏東四州全部領土的主權要求。

頓涅茨克、盧甘斯克、扎波羅熱和赫爾松等四州，是三年前俄羅斯入侵時的標的，也曾被納入憲法為俄羅斯法定的領土，目前俄羅斯僅占領烏東四州的部分領土，如果要依實際控制線停火，俄羅斯只好接受現實。

美國完全同意俄羅斯要求，烏克蘭不能夠加入北約，但是歐洲可以有限地參與俄烏停火，提供烏克蘭安全保障，這包括一支駐紮在烏克蘭領土外的「應變部隊」，用以防備俄羅斯大舉入侵，以及一支「非北約」的維和部隊，在一千公里境內停火線上巡邏。甚至可能仿效韓戰停火協議建立一個由俄羅斯、烏克蘭以及一個非北約國家組成的「聯合委員會」，負責監督前線，確保雙方停火。

美國的利益則在稀土資源，不僅已與烏克蘭達成開發共識，俄羅斯也歡迎美國到其所控制的烏東四州去開發，美國還提議，要把俄羅斯控制的扎波羅熱核電站周邊地區設為「中立區」，將其置於美國控制之下，用於支持稀土所需的能源。

川普21日接受紐約郵報訪問時表示，他將在未來三天公布有關俄烏衝突的和平方案，對此，俄烏雙方的反應大不同，普亭一派輕鬆，甚至提出要與烏克蘭直接談判，先從不攻擊民用目標談起；可是烏克蘭卻戒慎恐懼，深怕一步走錯，就會失足深淵，澤倫斯基22日表示，尚未收到來自川普方面的正式和平計畫，「目前僅有一些訊號與討論，尚非正式提案，若日後收到，我們將回應」。據報導美國上周在巴黎向烏克蘭官員提交川普關於俄烏和平框架的「最終提議」，被烏克蘭方面認為高度偏袒俄羅斯。

白宮此時宣布，川普總統「將於5月13日至16日訪問沙烏地阿拉伯、卡達和阿拉伯聯合大公國」，大家都知道，川普之前一直在積極籌備與普亭在沙烏地的高峰會，預備就烏克蘭停火、美國解除制裁，甚至可能的聯俄制中，做一次「大交易」，如果俄烏無法達成停火協議，峰會是開不成的，如今白宮已排定了沙烏地的行程，美方想必對達成停火協議樂觀以待。