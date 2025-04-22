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政府靠報稅抓非法移民 背信棄義

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美國查緝非法移民，可能出現「懲罰老實人，寬待違法者」的情況。非法移民違法居留，美國政府幾十年來無力杜絕，政府歷來都宣傳，無論身分合法非法，只要在美國賺錢有收入，鼓勵他們向國稅局(IRS)報稅，IRS不會與移民局分享納稅人資料。但現在承諾破功了，國安部(DHS)與IRS達成協議，IRS將把數百萬筆「誠實聽政府話」的非法移民報稅資料，交給移民與海關執法局(ICE)，可按地址抓人遣返，誠實繳稅的非法移民有如自投羅網，政府背信棄義，加重民眾對政府的信任危機。

支持川普政策者認為，非法移民違法在先，怪不得政府按址索驥查緝遣返。但實情遠比簡單的結論複雜，嚴厲執法造成拆散家庭、破壞對政府信任，出現人道危機，讓民眾今後不敢再相信政府，可能有許多後遺症。

美國境內有1100萬至1200萬非法移民，部分川粉傳聞，僅拜登四年任期就放進來逾1000萬非法移民，美國境內非法移民總數逾2000萬。川普就靠反移民作為吸票利器之一，再度入主白宮，不計代價抓捕和遣返非法移民、美墨邊境續建圍牆，都是主要內政措施。

IRS自1996年起，即允許沒有社安號碼(SSN)的個人，申請納稅識別號碼(ITIN)，作為每年報稅的身分識別，其中包括地址、電話和家庭所有成員身分，如姓名、出生年月日、是否就業就學等。截至2022年底，IRS掌握逾580萬個有效的ITIN，這反映部分無證移民對履行公民責任高度配合。

非法居留者沒有社安號碼，企業或雇主多數不敢違法聘用，他們工作多數遊走灰色地帶，如餐館、建築、包工、清潔或農民臨時工等，多數是美國人不願做的卑微低薪工作，以現金支領報酬。雇主因缺工或省錢貪便宜，雇用非法者成為美國社會潛規則，據報導，川普政治發跡前，多個高爾夫球場或飯店，也雇用一大群西裔非法移民。

非法移民向IRS申報納稅，無非相信「我向美國納稅，總有一天政府可能實行移民大赦，屆時可讓全家身分漂白，合法居留成美國公民」。國稅局數十年來都宣傳，鼓勵美國境內有收入的人都需報稅，無論身分合法或非法，還強調報稅資料不會被用於移民執法。IRS只管收稅充實國庫，不管身分黑白，如今非法移民顯然「被騙」了！

全美和多個州移民權益團體公開質疑，非法移民們聽從政府建議繳稅，現在卻面臨被用納稅資料來對付自己的風險；他們信任體制，積極報稅，如今害怕因為一張稅表，可能換來家庭骨肉分離，甚至被驅逐出境。各地移民律師收到大量關切電話，移民社區出現恐慌，紐約、洛杉磯、舊金山、芝加哥等「庇護城市」，已無法保護非法移民安全。

移民權益組織向聯邦法院提訴訟，想阻止報稅資料共享，強調政府機關若要獲取報稅人資料，須先取得法院搜查令。但如今移民執法進入學校、教堂，不斷出現爭議。外界認為，取締非法移民也應區分願遵守美國法律報稅的人，和違法到底、拒絕納稅的人，如今政府像在「懲罰老實人，獎賞完全不遵守美國法律的人」。

這些現象讓人思考，非法移民有沒有憲法保障的隱私權利？政府執法能否跨部門，不顧IRS承諾？據稅務與經濟政策研究中心報告，無證移民每年為聯邦、州及地方政府繳納約1000億元，但身分非法如今引來報復，可能家庭破裂、親屬分離。

580多萬份納稅人資料，牽涉無數家庭逾2000萬人，抓捕行動讓移民社區動盪，外國留學生也處於恐懼中，因為隨時可能因參與示威而被驅逐出境，美國不再是原來那個美國。非法移民因恐懼而停止報稅，國稅局多年來建立的制度被破壞，政府不再有誠信，正如川普關稅稅率說法反覆、朝令夕改，不是彈性應變，而是在耗損政府威信和政客的信用。

非法移民 報稅 IRS

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