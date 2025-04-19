川普難逼北京坐上談判桌

美中關稅 戰非但沒有談判跡象，反而各自出手，愈打愈重，到6月川習兩人生日前都沒有可能停手，屆時川普 總統設計「孤立中國」的新貿易態勢已形成，雙方更難以談判解決。

中方已定性美對中政策是「脫鉤斷鏈、小院高牆、濫徵關稅」，北京深信川普發動關稅戰是自我孤立，要利用此一機會，「把美國踢出國際經濟統一戰線的全球化過程，一舉結束美國的經濟霸權時代」。既然中方已有此一立場，自然要領導各國對抗美國。

這幾天雙方加強文攻武嚇。美國貿易代表署17日宣布對中國製造及註冊的商輪，進入美國時徵收高額港口費，對中國製造但不是中國運營的商輪，則課收稍低的港口費，這被認為是川普政府的另一種關稅，加重中方商船極大運輸成本。

在此之前，中國下令各航空公司暫停接收美國波音客機，停止向美國購買任何飛機相關零件及設備，原本已剛抵上海進行內部裝修的波音客機，已被下令原機即刻飛回母廠西雅圖，川普總統在社媒上再批中方違背協議。

同時，中國正減少進口美國石油，從去年6月峰值2900萬桶下降到今年每月300萬桶，並預測隨川普政新關稅政策後，中方自加拿大進口石油需求量將再提增。

另外，報復行動還溢到軍事國安領域，美國防部18日點名與解放軍有關的中國長光衛星技術公司正在直接支持葉門叛軍「青年運動」，美方在此時釋出此訊息，有意在關稅戰上添加籌碼。至此，美中關稅戰已在多面向進行中，只剩下金融戰暫且還按兵不動。

川普一方面對中國放話要談，另一方面宣布與其他國家已陸續達成新關稅協議，財長貝森特說目前正與15大經濟體討論關稅議題，包括日本、南韓、歐盟及印度，一切「進展快速」。目前所知，各國預計談判後的新關稅，將遠低於川普先前的對等關稅。

「華爾街日報」報導，美國打算藉由關稅談判孤立中國，利用正進行的新關稅談判，讓美國貿易夥伴承諾孤立中國經濟，來換取白宮降低各國的貿易與關稅壁壘，包括要求限制「洗產地」轉運貿易 ，防堵中國規避關稅。

白宮沒有否認這項報導，也間接證實對等關稅政策是對中大政策的一部分。拜登 政府時的前副國務卿坎貝爾與國安會中國事務主任杜如松日前在「外交事務」撰文批評，川普團隊沒有完整的中國政策。但比起拜登政府執政兩年後才提出「美中關係是競爭、合作、對抗」(compete, cooperate, adversarial)來看，川普執政百日，除讓全球手忙腳亂，短期內勢必也讓中國經濟雪上加霜。

習近平本周展開連串外交攻勢，出訪東南亞三國，拉攏勸說不要屈服於川普關稅壓力，同時把中國塑成自由貿易的捍衛者，反對「單邊霸凌」，共同抵制「脫鉤斷鏈」和「濫徵關稅」做法，確保在關稅戰中不會被孤立。商務部與歐盟密切聯繫，同時盯住日韓與美關稅動向。積極掌握各國動向。

紐約時報分析指，中國長期奉行保護主義，津貼各項產業，傾銷各國，如今說要當自由貿易領袖，令人難信。東盟諸國即便不滿川普，但也不願與北京公開聯合指名反美，擔心因此激怒川普，遭到報復。

華府「政治」網報導，指關稅戰的對中國部分，川普「親自部署，親自指揮」，讓北京如臨大敵，川普信口開河「我與習主席關係很好」的說法，中方無從確認誠意，目前雙方毫無談判可能。

川普如只是相對單純的要縮小雙方貿易逆差，雙方還有可能談出效果，中方擔心川普藉關稅，真正目標是確保中國永不能在經濟、軍事與高科技等領域趕上美國，「美帝亡我之心不死」，這才是根本問題。