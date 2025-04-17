華人看川普施政 必須破除「兩個凡是」

川普 去年競選時，受到部分華人 與亞裔團體熱烈支持，甚至一些基督教福音派人士視他為「天選之人」，不少挺川的華人也篤信「兩個凡是」，即凡是川普說的都是對的，凡是川普做的都是愛美國的。然而近來因關稅 戰而引發持續股災，導致大家的退休基金嚴重縮水，以及全球各地掀起風起雲湧的反川浪潮，開始促使一些人冷靜思考：川普現在所做的一切，真的是我們投票給他時想要的嗎？

誠然，川普在上任以來的近三個月時間裡，試圖極力扭轉民主黨政府帶來的一些偏差：在華人較關心的教育政策方面，否定大學錄取過程中的「平權措施」，確保教育公平；同時削減「多元、公平與包容」(DEI)政策預算，阻止讓極端「種族意識教育」進入公校；在公共安全方面強制執法，讓民主黨執政的一些大城市對「零元保釋」、「削減警局經費」的做法有所收斂；而強力遣返那些有犯罪紀錄的無證移民，也有助於減少非法移民帶來的犯罪風險；在性別政策上，川普政府阻止在體育競技、公共廁所等場所混淆性別的做法。

以上這些，川普政府都雷厲風行，對於扭轉美國的社會風氣大有好處，也符合在美國安身立命的華人的根本利益，值得給他點讚。

然而他在經濟政策、移民政策以及利用聯邦撥款和學生簽證來箝制大學校園的言論自由的做法，卻引起重大爭議，而以行政令侵蝕立法和司法權，動搖三權分立的立國根基，以人治代替法治，更引起人們對憲政危機的擔憂。川普在國際關係上採取的極端孤立主義政策，到處點火，以鄰為壑，甚至與盟友為敵，也讓人瞠目結舌，親痛仇快。

川普之所以再度當選總統，很大程度上是因為選民對於他控制通膨和治理經濟能力的期待。然而由於川普對關稅手段有迷思，自上任以來一再發動關稅戰，從鋼鋁到汽車，再到幅度與範圍都遠超人們想像的「對等關稅」，不僅造成美國股市連續暴跌，而且有引發通膨和經濟衰退的風險。根據路透/益普索民調，川普支持率已跌至43%，為他重返白宮以來最低，主因就是不滿他的關稅舉措。

一些華人挺川人士為川普辯護時，有一個說法，稱由於美國過去太左，需要往右邊猛拉一下，即使矯枉過正，也在所不惜。但他們忘了鐘擺效應的危害，現在川普往右偏多遠，若干年後民主黨執政就有可能往左偏多遠。然而美國經得起這樣的折騰嗎？

例如川普政府處處強調國安，以致草木皆兵。白宮兩名華裔面孔之一、副國安顧問黃之瀚(Alex Wong)被川普的民間友人、陰謀論女將盧默(Laura Loomer)質疑白宮「為什麼有中國人」；國會眾院「美國與中共戰略競爭特別委員會」主席穆勒納爾(John Moolenaar，共和黨)以國安為由，致函史丹福大學等六所大學，要求提供中國留學生的詳細資料。這樣的風氣若蔓延，美國所有華人都會被殃及。

挺川人士的另一種說法，是稱川普所做的一切都是在履行他的競選承諾，以為以此作擋箭牌，就可以擋住任何檢視與批評。然而這正說明他們在盲目相挺時，已不願獨立思考，不願批評，不敢質疑。殊不知，這樣做，名曰愛他，實則害他，讓他在錯誤的路上愈走愈遠，更加獨斷專行。

川普所說不一定對，川普所為也不一定對美國有利。你可能因為喜歡川普的某一項政策，或者因為不滿民主黨的某一項作為，而把選票投給了川普，但這並不意味著允許他可以不受國會的監督可以恣意妄為，也不意謂著你容忍他藐視法官的判決，淩駕於法律之上。你有權監督，甚或在一年多後的期中選舉教訓他。這正是民主政治的應有之義。