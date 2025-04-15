川普找臺階 習不肯致電 都愛面子不認輸

中國對所有美國貨關稅 增至125%後，強調不再跟進升高稅率，習近平 拒絕主動打電話給川普 。北京暗示不惜升高這場「核彈級」貿易戰，美國上周五宣布對電子產品如電腦、手機、晶片等豁免關稅，兩天後雖改稱將與半導體一併課別關稅，白宮似在找下台階，避免衝擊自己過大，全球和中國多少鬆了一口氣。但美中兩國都極愛面子的領導人，誰先打電話給對方就等於認輸，可笑局面和荒謬稅率都載入史冊，世界將進入亂局，川普、習近平自認手握籌碼可重組全球貿易秩序，受害最大的卻是兩國底層人民。

港商李嘉誠出售23國43個港口經營權給美國貝萊德(BlackRock)集團，習近平震怒阻撓後，北京又拒絕出售抖音(TikTok)給美國，加深兩國角力。川普宣布對100多國開徵新關稅後，急轉彎暫停90天，唯獨對中國關稅繼續執行，就因習近平拒求和，還提高美國貨關稅；習是否走進川普的圈套，自認可打贏美國，夾雜著川習面子之爭。

中國「愛國粉紅」稱讚習近平對美強硬，是中國5000年來第一狠人。習近平14日訪越南，並赴馬來西亞和柬埔寨，組織抗關稅聯盟，想拉攏歐盟、澳洲應對美國關稅戰，不僅想當全球南方龍頭，也塑造自己成反美領袖，但東盟、澳洲都拒絕聯手，歐盟不可能與中共合作，黨媒宣揚「全世界都下跪，只有中國站著硬槓美國」，但誰更害怕美中脫鉤，答案很清楚。

川普幕僚不斷公開呼籲，習應給川普打電話；白宮發言人李維特說，只要打電話，「總統會無比慷慨地對待」，「勸降」喊話反而加深習的疑慮，怕被批評「向川普跪了」，使習的立場為難，軟硬都不是。

美國加碼對付中共，上周宣布，時隔25年後美軍再部署巴拿馬，掌控運河，川普已簽行政命令振興造船業，對中國造的船舶進入美國港口徵收逾百萬美元入港費，美國要切斷中共一帶一路全球海上通路，北京卻自認已準備八年，韌性強，「就算吃草也要硬碰硬」對著幹。

川普要重組全球貿易秩序，放棄WTO和全球化，關稅戰是第一步，他看準中共經濟三大支柱：房地產、國內消費和出口貿易，前兩者搖搖欲墜，如用關稅搞垮中國出口，經濟雪上加霜，中共政權岌岌可危。

川普想用關稅施壓各國簽訂類似「廣場協議」的「海湖莊園協議」，逼各國降關稅、購買今年6月到期約9兆美元美國債券，或用短期債券換長期債券，除了平衡逆差，也用關稅造成人為經濟衰退，再逼聯準會降息，利率每降1%美國每年可減少4000億債券利息支出，顯露美元美債都暗藏危機。

網傳習近平有統治危機，忽然收到川普「大禮」，地位陡然穩固。習自認中國經濟韌性夠，川普用粗鄙不堪語言，形容願與美國談判的外國領導人，更讓習拒打電話，只派崔天凱帶讓步方案來美國探路。

北京想等美國物價上漲、通膨重現，選民逼川普取消關稅，傳中國拋售500億美元美債，後續可能再拋售，加上人民幣貶值、金磚五國強化去美元化交易等抗衡美國。川普還有下令中資企業下市、將中國踢出SWIFT系統、公布中共高官隱藏海外財產等核彈級選項。中共面對外銷大倒退、更多工廠倒閉、工人失業、更多外資逃離，人民返貧過苦日子，唯一優勢是不怕民意反彈，總體看美國的實力和籌碼比中國多。

無硝煙的三次世界大戰已開打，中國可能失去全球最大市場美國，內循環陷入困境，黨媒高喊「天塌不下來」、「奉陪到底」，看似信心滿滿，語氣卻充滿焦慮，寧將美中博弈推向極限對抗。美中真要脫鉤了，考驗中國是超級大國是否言過其實。而美國百物待漲、通膨蠢蠢欲動，川普難道能靠發錢來平抑民憤，2026年國會期中選舉共和黨靠什麼勝選，力保川普不提前成跛鴨總統？