川習豪賭互掐 置兩國人民不顧

從本月2日川普 宣布「解放日」新關稅 起，到本月9日的一個星期內，兩國的領導人川普和習近平在關稅上互掐，不斷向對方提高稅率，美國向中國進口商品所徵稅率由34%提高至125% (10日白宮澄清說，加上之前的20%，實際上9日開始生效的稅率高達145%)，而中國向美國進口商品所徵稅率則由34%提高至125%。領導人加稅意氣用事，但在關稅大戰的旁觀者卻不得不感慨萬千，因為領導人有一驚人相似之處，那就是：他們只顧互掐加稅，卻同樣置人民的痛苦於不顧。

回想2日那天，川普在白宮玫瑰園宣布新關稅，仿如「君臨天下」，拿著寫滿數十國高稅率的紙板，談笑間，就決定了一個個國家的生死；4月初，華府潮汐湖的櫻花正盛開，但今年花季相顧失色，全被川普關稅所掩蓋。

到了9日，股市連日大跌後，債市又出現恐慌，美國10年期公債9日進一步大跌，與價格呈反向關係的殖利率 一舉升破4.5%，30年期美債殖利率更衝上5%大關，已到了金融系統瀕臨崩潰的邊緣，川普稱人們「焦躁不安且害怕」；於是他退卻了，宣布將數十個國家的高關稅一律減為基本關稅10%，並且給各國90天談判「暫緩期」。但他沒有放過中國，不但不減稅，反而將稅率提高至125%。川普的退卻，使股市在翌日大漲，道指大漲2900點，收復不少失地。

不過，川普的新關稅稅率仍是一個世紀以來最高的，所以在美國和全球引起「關稅恐慌」，導致股市動盪；9日川普退卻後，股市雖然回漲，但第二天又再大跌，道指再跌超過1000點，反映出投資者對「關稅恐慌」揮之不去。基本上，川普的關稅政策顯示，他沒有把關稅對經濟和人民的影響放在心裡，因此才會輕描淡寫地說，變革需要代價，短期痛苦是免不了的；他的貿易顧問納瓦羅更直說，股市下跌「沒什麼大不了的」。

數千萬美國上班族都有401(K)退休金，「關稅恐慌」導致股市連日大跌，單是3日那天，史坦普500指數就跌了9.5%，這是自2008年以來的單日最大跌幅；連續數天大跌，史指已跌至熊市邊緣，以科技股為主的那斯達克指數更跌進了熊市。數千萬人的401K退休金帳戶大為縮水，但川普卻視而不見。

更讓人對領導人關稅豪賭感到不安的是，川普自1980年代以來就認定，關稅可以將已經外移的製造業帶回美國，「經濟學人」將他這種觀念稱為沒有事實根據的「妄想」。難道川普真的以為對中國大加關稅，就可以將iPhone帶回美國生產？美國工人的工資比中國高四倍，比越南高五、六倍，如果蘋果將iPhone帶來回美國生產，專家估計每支售價將高達3500元。

至於中國，10日宣布將美國商品稅率提高至125%。習近平說，中國70年來，從來都是自力更生，靠自己，從不依賴別人。「靠自己」是危險的思想，也有失真實。實情是，中國實行鄧小平的生產和出口路線，主要就是向美國出口，大賺美元，然後把賺到的錢，用來在大陸投資。這是中國從1980年代到2010年代經濟崛起的真相，而不是習所說的70年來一直靠自己不靠人。這個想法之所以危險，是要把高關稅帶來的痛苦，與中國人民綑綁在一起，北京要保住與川普對抗不失面子，因此要求人民拿出不怕吃苦的「延安精神」，以便可以在被川普徵高關稅時撐過去。

中方要對川普高關稅「奉陪到底」，那是要人民忍受痛苦，不准抱怨。高盛估計，如果川普對中關稅維持在50%，今年大陸的GDP將減1.5%；若維持125%，今年將減2.2%。習推行的「三年清零」，對人民進行無情封控，使六成民營中小企業倒閉，又在2021年打擊房市，將大陸經濟徹底摧毀，所以才會導致2023年以來的經濟減速和無法回到疫前水平。中國經濟現在面對歷史性的高關稅，勢必將迎來破壞力更大的新一波危機。