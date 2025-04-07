川普清洗情報部門 恐釀國安新危機

川普 上台後，開革數十名曾參與調查他干預總統大選、卸任後扣押機密文件，或參與國會暴亂案的司法部和聯調局(FBI )官員，對FBI或司法部士氣造成重大打擊。川普撤換中情局(CIA )和FBI局長，馬斯克領導政府效率部(DOGE)，準備裁撤CIA、FBI逾9000名員工，連同裁撤國際開發總署(USAID)，中共黨媒指川普拿美國霸權三大重要部門開刀，是自廢武功。內外都有人擔憂，中共和俄羅斯趁機招募不滿被裁撤的美國情報或政府官員，讓國家安全遭遇新危機。

今年1月，美國政府頒禁令：禁止駐中國外交官、軍事人員、情報人員及其家屬，和持有安全許可的承包商，與中國公民發展戀愛或性關係。這個防範中國「美人計」的規定，明顯想防止中共滲透美國外交、情報系統，防杜西方所稱的「紅燕子」(Red Sparrow，指中俄女間諜)。

美國近期在紐約、洛杉磯、舊金山等地，強力抓捕和起訴數名和中共有關僑團的負責人或骨幹分子，指他們是「中共代理人」，透過政治捐款、拉攏政治人物、影響美國政策，協助北京搞統戰和滲透。但對長年接觸國家機密、執行間諜或反間諜工作的CIA、FBI人員，川普開始清查、裁員，估計將裁掉總員額20%，即約9000名情報人員，比率驚人。

川普政府一邊加強反情報和國家安全，邊境建圍牆、驅逐非法移民的理由，都是維護國安，但負責對外宣傳軟實力，提供援助、對獨裁國家搞顏色革命的國際開發總署，卻首被裁撤，包括中共外圍媒體都稱讚美國放棄顏色革命，是川普的明智之舉，可見中共暗中高興；川普也未放過對維護內部安全的FBI，對外搞情報的CIA，清洗整肅，顯然以報私仇為先，再推動效率改革，毫不在意可能傷害國家安全。

FBI和CIA日常運作神祕，除了向總統和國會情報委員會祕密報告，作業不透明公開，可能和其他政府部門一樣存在缺乏效率、冗員充斥現象。FBI每年預算108億、CIA預算逾150億，相對於16個情報機構每年共花費逾800億，CIA占比最高，改革兩大情報機關有合理性和必要性，但如發生錯殺誤殺，激起反感報復，也具一定危險性。

即使政府提供八個月薪資，買斷自願請辭的情報官員，包括文職情報分析人員或特工(field agent)，但前FBI代理局長麥凱博(Andrew McCabe)公開表達擔憂，指情報分析師們提供準確分析，對保護國家至關重要，如果工作保障、收入、家人健保等受威脅，有不安全感，對情報工作的影響是毀滅性的。

美國海軍犯罪調查局報告，「高度相信」美國的敵對國家想趁機利用川普政府大裁員計畫，吸收間諜或收買情報。如今各社群平台等都成吸收人員的平台，只要手握美國機密，可待價而沽，對美國國安傷害無形且重大，也為美國反情報工作帶來額外負擔。

川普要求FBI和CIA首長，效忠自己，要比忠於憲法更重要，力圖打造忠於自己的權力體系。但從公布甘迺迪總統遇刺機密報告，一度被兩大部門阻擾，刪除一些內容後才公布，即知根深蒂固的兩大情報部門影響力龐大，建制派頑強抵抗或暗中破壞，公務員憤怒恐懼情緒蔓延，都使國家安全帶來新危機。

川普除了撤換兩大情報機關首長之外，國家安全局長兼美軍網戰司令部司令郝格(Tim Haugh)，3日無預警也遭到白宮撤職，國安局副局長諾伯爾(Wendy Noble)與其他多名資深人員也在同日被調職或開除，原因是被極右派人士告發「對川普總統不忠」。

即使撤換了首長，川普也未必能掌握專業性高、運作神祕而帶獨立性的情報部門，或可降低川普改革帶來的負面衝擊，但美國分裂加劇和混亂，作為全球標竿的燈塔效應褪色，權力清洗留下宿仇如發酵，無論軍方、情報部門都可能反噬，也提供中俄情報戰良機，為美國國家安全帶來新隱患。