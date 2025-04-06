川普宣布對等關稅 中國正面硬頂

中國財政部4日表示，10日起對所有美國商品額外課徵34%關稅 ，以反制川普 政府2日宣布實施的對等關稅。中國不等關稅9日才生效的一周緩衝時間，迫不及待正面頂上，表示中國不打算與美國談判，化解關稅爭議，美中兩大世界經濟體關稅戰正式開打，全球股市應聲繼續重挫，這將是兩敗俱傷。

中共率先他國宣布報復，無視美方官員「報復無用，越早協商越好」的警告，顯示北京已被川普關稅逼到沒有退路，只能放手一搏，因為川普對等關稅方案，不僅是重設冷戰後國際經貿格局，結束近30年以來的全球化局面，從對等關稅的設計來看，更多是針對中國經濟崛起的圍堵。

川普總統2日宣布對全球與美國有經貿來往的180多國家和地區，課徵新關稅：包括對外國進口商品，一律徵收10%的基本稅，其次再課徵所謂互惠關稅，原則是「各國對美國順差，與貿易總額來計算」， 4月9日生效，有些國家把握這一周緩衝時間，迅速表態儘速談判。

自2月以來，美國對中國已徵收20%的「芬太尼」關稅，現在加上新34%的關稅，如結合之前川普與拜登政府的累加關稅，貿易界估計，中國現在面臨最高至70%的總關稅。 這是接近川普在選舉時間所說的關稅數字。

除此之外，再看越南 的46%，斯里蘭卡44%，柬埔寨的49%，寮國44%等都超過40%的關稅。外界發現，這些被川普重課關稅的地區，正是許多中國製造商近十年將生產線由中國搬遷至的地區，川普此舉，目的在封死中國製產品的「洗產地」之路，預期加總起來，將重創中國對美輸出的能力。

川普的全面關稅政策將對全球需求造成衝擊，但是中國尤其受創嚴重。根據估計，川普這一輪組合關稅可能使中國對美出口下滑30%、總出口滑落4.5%以上，拖累經濟成長率1.3個百分點。讓經濟成長5%的目標無法實現，中國難以在短期內擺脫通貨緊縮局面，會使情況變得更糟。

除此關稅大刀，川普隔日同時簽署行政命令，終止中國商品透過「小額豁免」制度享有的800元以下免關稅待遇，此舉將嚴重衝擊受美國消費者歡迎的中國網購進口，政策的目的是在禁止利用小額商品運送美國違禁品，尤其是芬太尼，這才是重點。

中國為減緩70%的關稅，將鼓勵國內消費，藉此抵銷外部需求的變化衝擊。但中國能做的就只有這些，再進一步就會涉及到較深層的結構改革，會衝擊到中共政權。

川普向來強調「公平貿易」而非「自由貿易」，目前對10%的基本關稅，是不會讓步，藉以作為關稅收入的重要來源，降低聯邦赤字；至於對等關稅，各國不同，可以進行個別談判，協調雙方都可接受的關稅。「如果不儘快談判，這就是最高的關稅」。

其他國家的對等關稅，相對較輕，各國可以接受談判方式解決，例如新加坡與瑞士都承諾不採取反制措施，開始與華府談判；法國呼籲歐洲國家暫停在美國的「所有」投資；日本不願置評，僅稱關稅「極其令人遺憾」；英國不會立即進行報復，將繼續進行談判；賴索托立即派團到華府談判；印度也不會報復；越南已經在考慮談判方案，尤其是解決洗產地的問題。各國都採取談判的積極態度，唯有中國例外。

經過川普第一任的交涉後，外界原以為，中國有更多經驗與應對方案。但如今看來，北京拒絕談判，直接報復，10日開始將對所有進口美國商品徵收額外34%的對等新關稅，並管制20多家美國公司，限制輸美稀土礦物，還調查美國化學巨頭杜邦公司。

川普立即在社群平台推文反應，「中國打錯牌了，他們驚慌失措——這是他們承擔不起的事！」 川普話𥚃有話。目前看來，美中之間的問題，短期之內不會有任何解決的跡象，謠傳中的川習會，也將無話可談。