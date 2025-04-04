賴政府是處變不驚 還是故作鎮定

川普 祭出關稅大戰，中國大陸再興軍演威逼，台灣當前外在壓力倍增，風險遽升，賴清德政府的反應卻依舊是政府已全面掌握，有信心能力捍衛國家，守護人民，請人民放心。賴政府一方面忙著痛批中共 為麻煩製造者，破壞台海穩定區域和平，一方面彷彿天下太平地向台商承諾要打造台灣穩定投資環境，全然嗅不到因應變局的緊張氣氛。

中共聯合演訓動作，點名是遏制「台獨分裂勢力」，是衝著「台灣17項措施」的反制行動，無預警軍演，當然是想威嚇台灣民心士氣，刻意挑在股市開市前宣布；雖然國際股市在川普關稅壓力下一片陰霾，台北股市在演習訊息公布後不跌反漲，台灣社會對軍演威逼的不以為意，也讓外界難以理解。

幾十年敵長我消，台灣軍事實力早已無法和解放軍 抗衡，但從來未曾鬆懈戒備，也能有效掌控解放軍動態。台國防部一早即宣布，早在三天前即掌握山東艦出動動態，在解放軍發出連串「進逼」文宣的同時，國軍也立馬公布山東艦相片，雙方心戰作業早有準備，更說明這次軍演兩岸都是「恃吾有以待之」，也因此賴政府並未特別舉行國安會議，國防部成立了應變中心，啟動立即備戰操演，隨時升級戰備，判斷軍演威嚇心戰為主，不致立馬變成「由訓轉戰」的情勢。

大陸東部戰區聯合演訓，首次提到重點演練「要域要道封控」，海警編隊也配合組織執法巡查，並再次到東引島、烏坵嶼附近海域活動。演訓規模小於前兩回「2024聯合利劍A、B」，大陸專家指稱是軍演常態化，但4月2日即宣布「海峽雷霆-2025A」代號，直指台海意味濃厚，解放軍也一再表示演練重點檢驗部隊區域管控、聯合封控、精打擊要能力，圍島逼台，將台海視為「內海化」的政治意味極強，並以「多向進逼」，壓縮磨耗台軍和海巡戰力。不過，來得快也去得快，演習只有兩天即宣告結束。

解放軍軍演點名賴政府，宣傳「精準打擊」斬首意味，還標示出台北漢口街，劍指總統府。國台辦還特別強調不是「針對台灣同胞」而來，把台灣當局和人民區別開來。解放軍未曾說出口的戰略目的，還是針對美國而來，特別是美國防部長赫塞斯到日本訪問，強調日本是「威懾中共軍隊不可或缺夥伴」，美軍和菲律賓4月將進行「肩並肩軍演」。解放軍都表達強烈不滿，「海峽雷霆」軍演也有測試美軍底線虛實意味在。

華盛頓郵報日前披露「暫時國防戰略指導方針」機密備忘錄，重新調整美國軍事核心戰略，側重「嚇阻北京奪取台灣」和強化美國本土防衛，文中也提到，如果台海情勢出現危機，由西太平洋盟國優先出兵，首當其衝就是駐日、駐韓美軍，而此一戰略也引起了日韓社會關注，唯恐因此危及日韓和中國關係。

台灣當然樂見美國戰略轉變以台灣為重，但美國一直對台灣戰備戒心不足相當感冒，一再要求台灣提高國防支出，要讓台灣成為「刺蝟島」讓中共吞不下；這戰略文件的背書，也讓台北相信，美國應該不至於像對烏克蘭般背棄台灣，但台灣社會始終有疑慮，也讓美國在台協會要一再出面澄清保證美國會支持台灣。

川普政府是不是真的會將台海視為優先戰略目標，還得看美國如何對應美中關係。川普如何處理「不必要衝突」，也是北京想掌握的答案，軍演可以檢測美國對台政策的可能走向。特別是川普一直期待川習會的安排，除了美中關稅經濟角力外，台灣議題勢必是北京想與川普商談，用「單一戰區跨軍種」演練來展示實力，舖墊談判籌碼分量。

對賴清德而言，中共演習愈烈，外部威脅愈利於他「抗中保台」對內掌控的政策，也更利於綠營罷免基本盤的動員。但兵凶戰危，難保兩岸擦槍走火的失控，這可是美中台都不樂見的大變數。