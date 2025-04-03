尹錫悅彈劾宣判 美中的南韓之爭正酣

自從南韓 國總統尹錫悅 去年12月3日宣布緊急戒嚴之後，南韓政局就陷入空前混亂，不僅尹錫悅被彈劾 ，連代理總統的總理韓德洙也遭到停職，送交憲法法院彈劾，近四個月來，支持與反對的兩派群眾在韓國各大城市示威對抗，期間政務百廢待舉，不幸又發生濟州航空撞機，還有山林大火，尤其是南韓夾在美中兩大強權間，國際外交處境，更是艱辛。

南韓是美國重要的東亞盟邦，除了有共同防衛條約，協助對抗北韓之外，還有三萬駐軍，但自從尹錫悅宣布戒嚴不成，被停職彈劾後，美國總統川普，沒有做過任何評論表示。

三個月以來，美國閣員級官員全部迴避訪問韓國，近期國防部長赫塞斯訪問菲律賓與日本，偏偏跳過了南韓，這是典型的「掠過韓國」(Korea Passing)，世界格局劇變，偏偏南韓在這關鍵時刻卻缺席，讓南韓的外交、國防圈人士憂心不已。

期間支持尹錫悅的群眾，曾多次訴諸司法不公，要求川普秉持同理心介入，但川普卻毫無反應，反倒是幾次在公開場合，提及與朝鮮領導人金正恩的好交情，最近一次在3月31日的記者會上，強調兩人仍維持「良好關係」，更透露未來會在某一個時間點和金正恩共同推動某項事務。外界猜測，川普在為未來美朝互動釋放試探訊號。

此時反倒是中國與南韓關係頗有互動，其中包括在亞洲冬季運動會開幕式前，中國國家主席習近平與南韓國會議長禹元植會面，表示正在認真考慮出席今年10月在南韓慶州舉行的亞太經濟合作會議(APEC)領袖峰會；而外長王毅也在東京與南韓外長趙兌烈會晤，強調「無論韓國國內局勢如何變化，我們都始終堅持中韓睦鄰友好」。

北京之所以刻意拉攏，當然是希望藉趁美國疏遠之際，加強中韓關係，但也在防止南韓政潮中的反中情緒繼續擴散；尹錫悅遭到彈劾後，不少他的支持者認為是中國在幕後操縱南韓政局，狂熱分子高喊「滅共」口號，當地的中國與台灣學生與觀光客們，出門在外不敢說中文，怕遭受攻擊。

這次總統彈劾案，憲法法庭的法官們意見分歧，一拖再拖，更讓政局惡化，之前盧武鉉、朴槿惠兩位前總統彈劾案，均是在最後一次法庭辯論結束後的兩周內，作出判決，但總統尹錫悅彈劾案法庭辯論結束已超過一個月，遲未宣判，讓南韓人心浮動，惶惶不安。

目前大家的猜測是，尹錫悅彈劾案可能會駁回，這是因為之前對總理韓德洙彈劾案裁決駁回，透露出尹錫悅彈劾案法官們的意向。原因之一是，在韓德洙諸多彈劾理由中，最引人關注的是韓德洙被控執行戒嚴令，憲法法院駁回，似乎並不認定此為非法亂令；原因之二是，外界原本預計法官會達成全員一致的結論，但最後結果是八位法官們以五票駁回、兩票不受理、一票通過，沒有達到罷免所需的法定票數六人，尹錫悅的判決結果也可能類似。

憲法法院在1日已表示，將於4日上午11時對總統尹錫悅彈劾案進行宣判，換句話說，如果尹錫悅無罪，可望立即復職，如果有罪，將在兩個月內改選新總統，呼聲最高的候選人是共同民主黨黨魁李在明。

可以預期的，這個判決對南韓的政局無法迅速療傷止痛，不管哪一邊總會不滿意，將會示威抗議，南韓警方已部署大量警力加強警戒，並將憲法法院附近地區指定為「特別犯罪預防強化區域」，中國駐韓大使館也通告提醒在韓中國公民加強安全防範。

這個結果勢必將落入親美或親中的對立；尹錫悅復職將持續過去親美抗中的路線，而且會呼應其支持者的要求，對中國更加敵視，而李在明則會延續前總統文在寅的政策，親中並與北韓和解，美中的南韓之爭才正要開始。