關稅戰可能帶衰經濟 更會自傷

川普 總統預計將在今日宣布對全世界附加普遍性關稅 ，敵友不分、盟友和對手國一視同仁；華爾街股市前幾天已因關稅戰大跌，悲觀者預測，可能把美國經濟帶入衰退。川普迷信關稅能像1920年代一樣，為美國帶來空前繁榮，既能改善聯邦赤字和國債 ，帶動製造業回流，但時空背景不同，多數目標恐難實現，關稅反而刺激物價上漲、讓通貨膨脹再起，傷害美國國家利益和人民荷包。

美國部分媒體稱其為「川普衰退」(Trump Recession或Trumpcession)，歷史上首次以總統姓名命名衰退，總統親手把原本很好的經濟搞成衰敗。川普支持者認為，這是反川人士汙名化抹黑；川普多次聲明，關稅有利讓美國再度偉大，實現前呼籲民眾忍耐暫時痛苦。眼見股市劇跌、經濟前景不確定感增高，退休族帳戶大縮水，擔憂川普搞砸了，全民跟著受害。

川普治國策略和經營企業目標手法類似，老闆至高無上、不受法律約束，透過談判、喊價，追求利益最大化。但國家和企業本質不同，企業搞砸了可申請破產保護、東山再起，國家搞砸了陷入長期衰敗，全民陪葬。

川普關稅戰包含幾大策略目標，能否實現未定。

一，幕僚說，關稅只是談判施壓工具，對加拿大、墨西哥徵關稅，主要施壓兩國管制邊界，防止非法移民和毒品流入美國。如今加墨都增加邊界查緝，非法移民大減，芬太尼等毒品走私匿跡，川普卻仍對加墨汽車和零組件等課徵25%關稅，福特、通用等大廠成本高漲，多數零組件是美國製的特斯拉獲益，關稅是工具之說自欺欺人，反而自傷美國製造業。

二，關稅可把製造業帶回美國。川普對全球鋼鋁徵收25%關稅，期待鋼鐵業重回鐵鏽帶各州；他說，美國不需要加拿大木材，未考慮加國紙漿品質是美國紙漿難以取代；加上關稅後，全美缺衛生紙的搶購和漲價可能再現。製造業回流涉勞工成本、法規和許多因素，無法靠關稅提升與亞洲國家競爭，能帶回的製造業有限。

三，關稅帶動外資來美。川普當選迄今，日本軟銀、台積電、南韓現代等大企業承諾投資金額達1.7兆，創歷史新高，讓川普在國會兩院演講自誇是「史詩級投資」。但川普第一任期台灣鴻海郭台銘曾承諾投資1000億美元，最後跳票。靠關稅帶入外資，需有各種條件配合，譬如減稅等，資本無祖國，川普關稅2.0未必會比前一任期效果更好。

四，用關稅彌補稅收和赤字，降低或償還國債。川普本主張停徵所得稅，改用關稅取代，他第一任期關稅主要針對中國，學界研究顯示，關稅僅增加區區數百億收入，美國人民荷包卻受損3%，農產品受害最大，唯多少可壓制中國對美順差。川普聲稱，25%新關稅每年可為美國新增6000億至1兆稅收，即使如此，相對於逾35兆國債，或每年1.8兆至2.2兆聯邦赤字，仍屬杯水車薪，降低國債還須更多措施配合。

專家估算，各國對美國關稅必然反制，將影響全美800萬人就業，逾半數受害者是支持川普的農業州選民。美國農業州90%鉀肥靠加拿大進口，而出口中國的玉米、大豆、小麥、高粱、牛豬肉等可能再受創，新增關稅多數由美國進口商或消費者負擔，帶來物價上漲，殺人一千、自傷一千。

川普關稅政策反覆多變，外人難以捉摸，或許想升高通膨，逼聯準會降息，施壓各國貨幣對美元升值，轉嫁美國通膨壓力，美國對盟友提供保護傘交換他們把短期美國國債換成長期國債，減輕美國政府融資成本，背後有一套複雜的金融操作，以實現MAGA目標。

但美國經濟衰退疑慮日增，股市驚慌，持有最多美債的中國、印度或沙烏地等，不見得願配合川普的策略雄圖，關稅戰可能半途腰斬或虎頭蛇尾，只能拭目以待。